Debat over hervormingsagenda voor de jeugdzorg

26 juni 2023

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 27 juni van 16.30 tot 23.00 uur over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Maarten van Ooijen (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming) komen hiervoor naar de Kamer. U kunt dit debat volgen via de livestream of de app Debat Direct.

Hulp voor kinderen en jongeren

Cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, de gemeenten en het Rijk hebben in mei 2023 een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda bevat maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze betaalbaar blijft. Er wordt meer geld geïnvesteerd in goede en effectieve hulp voor kinderen en jongeren in het hele land.

De Jeugdwet wordt aangepast zodat duidelijker is welke hulp kinderen en ouders kunnen krijgen. Gemeenten moeten bepaalde gespecialiseerde zorg inkopen op regionaal niveau, zodat er altijd genoeg zorg beschikbaar is.

Minder administratie en meer ondersteuning

Ook is het de bedoeling dat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan papierwerk en administratie. De wijkteams krijgen meer ondersteuning om beter samen te kunnen werken met bijvoorbeeld scholen. Het doel is om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Rondetafelgesprek

Op 19 juni 2023 spraken Kamerleden met (ex-)cliënten en ouders, zorgaanbieders, professionals en gemeenten. Dit rondetafelgesprek is terug te kijken via Debat Gemist.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype