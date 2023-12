Je stem laten horen? De Tweede Kamer is op zoek naar persoonlijke verhalen

15 december 2023

Ben of ken jij iemand die een petitie is gestart of heeft getekend? Een burgerinitiatief is gestart? Een demonstratie heeft geïnitieerd of heeft meegelopen? Dan is de Tweede Kamer op zoek naar jou! Door jouw verhaal te delen, kunnen we andere Nederlanders informeren over de mogelijkheden van invloed uitoefenen op het democratische proces én inspireren tot actief burgerschap.

Petitie-aanbieding in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen. Om meer mensen te inspireren en op de hoogte te brengen van de invloed die zij zelf kunnen hebben op het democratisch proces, willen we jouw verhaal graag delen.

Doe mee

Wil je hier meer over weten? Of je opgeven om mee te doen? Mail dan naar socialmedia@tweedekamer.nl onder vermelding van #jouwstem. Wij beantwoorden je vragen en nemen zo snel mogelijk contact met je op.

