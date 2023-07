Aanhouding in cel op verdenking van deelname aan een criminele organisatie

Op maandag 17 juli is een 41-jarige man aangehouden in de Penitentiaire Inrichting te Heerhugowaard. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) verdenkt hem, als leider en oprichter, van deelname aan een criminele organisatie, die het plegen van geweldsmisdrijven tot oogmerk heeft. De organisatie betreft motorclub ‘Hardliners’.

Oprichting nieuwe motorclub ‘Hardliners’

In mei 2019 heeft de verdachte vanuit detentie de oprichting van motorclub ‘Hardliners’ bekend gemaakt. Dit was daags voordat de rechter het civiele verbod van de Hells Angels zou uitspreken. Verdachte liet vanuit de gevangenis aan verschillende media weten dat motorclub Hardliners doelbewust kort voor de uitspraak van dat vonnis is opgericht, en dat ze zich door niemand laten ontmoedigen of tegenhouden. In augustus 2019 manifesteerde de Hardliners zich nadrukkelijk als groep in de openbaarheid: ruim twintig leden poseerden toen op het bordes van het stadhuis in Haarlem.

Eerdere veroordeling

In juli 2018 is de 41-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor o.a. het leidinggeven aan het charter Haarlem van de motorclub ‘Hells Angels’.

Op het moment van zijn aanhouding, maandag 17 juli, zat de verdachte in de laatste fase van detentie, waarin hij soms buiten de gevangenis zou gaan verblijven. Aangezien het OM verwacht dat hij zich buiten de Penitentiaire Inrichting als leider van motorclub Hardliners zal opstellen en profileren, heeft het OM besloten hem in detentie aan te houden, om zo herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

Vervolg van de zaak

Het OM is voornemens de verdachte, samen met nog drie andere verdachten, te dagvaarden voor de strafrechter op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Een datum waarop de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden is nu nog niet bekend, maar het OM streeft naar een voortvarende planning.

