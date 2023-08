Veertien maanden cel geëist tegen ‘negatief rolmodel’ uit Nieuwegein

Een onverbeterlijke verdachte moet, wat het Openbaar Ministerie betreft, veertien maanden de gevangenis in. De 27-jarige man uit Nieuwegein heeft al een lang strafblad met drugsgerelateerde feiten en wordt nu opnieuw verdacht van drugshandel. Volgens het OM is er maar één manier om deze verdachte nog te laten stoppen met het dealen van drugs. De verdachte moet hard worden afgestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het strafblad van de verdachte is zestien pagina’s lang. Daarnaast was de verdachte op het moment van aanhouding in afwachting van een andere drugsgerelateerde strafzaak, die hij in vrijheid mocht afwachten. “En de verdachte liep ook nog eens in drie proeftijden van eerdere veroordelingen”, voegt de officier van justitie toe. Toch ging de verdachte direct weer door met het dealen van drugs. “Daar is een woord voor: onverbeterlijk.”

Aansturende rol

Het bewijs tegen de verdachte bestaat onder andere uit afgetapte telefoongesprekken en uit in beslag genomen goederen en drugs. Hieruit blijkt, in de visie van het OM, dat de verdachte contact had met een eerder veroordeelde drugsdealer, die op dezelfde dag werd aangehouden. De 27-jarige verdachte had volgens het OM een aansturende rol.

In de visie van het OM is er voldoende bewijs om aan te tonen dat de verdachte vanaf december 2022 zeker drie maanden heeft gedeald. Daarnaast is er ongeveer 50 gram cocaïne, 10 gram heroïne en 2 gram MDMA gevonden. In de schuur van de verdachte stond een gestolen scooter.

Negatief rolmodel De verdachte is volgens het OM lange tijd een negatief rolmodel geweest in zijn omgeving. “Hij heeft jarenlang laten zien dat drugshandel loont”, legt de officier van justitie uit. “Elke keer ging hij weer verder met zijn handel en door het rijden in een dikke Mercedes zag iedereen dat hij er goed geld mee verdiende.” Als het aan het Openbaar Ministerie ligt komt daar nu een einde aan. Onderdeel van de strafeis is dat ook de dure auto en het in beslag genomen geld (bijna 7000 euro) verbeurd worden verklaard. “Zo geven we het signaal aan de sociale kring rondom de verdachte dat drugshandel niet loont en dat je verdiensten worden afgepakt.”

Celstraf

Alles meewegende eist het Openbaar Ministerie voor drugshandel, drugsbezit en heling van de scooter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van veertien maanden. Ook eist de officier van justitie een contactverbod met de eerder veroordeelde drugsdealer, waar de verdachte mee samenwerkte.

Daarnaast wil het OM dat de verdachte drie eerder opgelegde voorwaardelijke straffen uitzit, voor veroordelingen waarin de verdachte nog in een proeftijd liep. Dat gaat in totaal om nog eens 68 dagen gevangenisstraf, een boete van 1100 euro en een rijontzegging van zes maanden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

