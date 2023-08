Notisia di polis di djárason 2 di ougùstùs te ku djabièrnè 4 di ougùstùs 2023

Outo na kandela despues di aksidente

Den oranan di mardugá riba djaweps 3 di ougùstùs, shofùr di un outo a pèrdè kòntròl riba Bulevar Gobernador N. Debrot i a bai dal den un palu di lus pa despues bòltu. Despues di esaki e outo a pega kandela. Ambos víktima a logra sali na tempu for di den e outo. Ambulans a transportá ámbos pasahero pa hòspital pa tratamentu médiko. A sera e kaya un ratu pa brantwer por a paga e kandela despues di kua por a tou e outo for di e sitio.

Shofùr ta bira malu i aksidentá

Riba djaweps 3 di ougùstùs den kareda di 10 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un aksidente riba Kaminda Santa Barbara. Shofùr di un outo a bira malu tras di stür pa kual motibu el a baha for di kaminda i bai dal den dos outo ku tabata stashoná. E patruya ku a yega na e sitio a kuminsá mesora ku reanimashon te na momentu ku algun ratu despues personal di ambulans a tuma over. Ambulans a transportá e víktima ku urgensia pa hòspital pa tratamentu médiko. Algun ratu despues e víktima a fayesé na hòspital. Ta trata di un hòmber di inisial S.M.K. di 78 aña di edat prosedente di Estados Unidos.

Aksidente entre outo i bròmer

Alrededor di 5 or di atardi riba djaweps 3 di ougùstùs, un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot. A sera e kaya un ratu pa CRS i ambulans por a hasi nan trabou. Ambulans a transportá e shofùr di e bròmer pa hòspital pa tratamentu médiko.

Den oranan di mèrdia, alrededor di 12.30 or, un aksidente entre un outo i un bròmer a tuma lugá riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Ambulans a transportá e shofùr di e bròmer pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa violashon di Lei di identifikashon

Riba djárason 2 di ougùstùs, alrededor di 9.15 or di anochi, a detené un hòmber di inisial R.J.E.J. di 25 aña di edat riba Kaminda Djabou. A para e sospechoso na momentu ku e tabata manehá un ‘crosser’ sin un hèlm bistí, sin lus i sin plachi di number. E no tabatin un reibeweis bálido ni tampoko un prueba di identifikashon. Na momentu ku a dun’é òrdu pa duna su informashonnan personal verbalmente, el a duna informashon falsu. Pa motibu ku e sospechoso no por a mustra un prueba di identidat na e sitio pa por a skibi un prosèsferbal, a detené e sospechoso pa violashon di Lei di identifikashon BES. A konfiská e ‘crosser’ pa mas investigashon.

Aksidente ku skuter

Den kareda di 7 or di anochi riba djárason 2 di ougùstùs, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Pa motibu nan ainda deskonosí, e shofùr i su pasahero a kai for di e skuter. Personal di ambulans a trata ámbos víktima na e sitio i finalmente a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko. A bai ku e skuter warda di polis pa motibu ku e pasahero no tabata den estado pa kore bai kas ku e skuter. Por pasa buska e skuter na momentu ku e shofùr por mustra un reibeweis bálido i un prueba di seguro bálido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 2 augustus tot en met vrijdag 4 augustus 2023

Auto in brand na aanrijding

In de nachtelijke uren op donderdag 3 augustus verloor de bestuurder van de auto de controle over het stuur op de Bulevar Gobernador N. Debrot waardoor de auto tegen een lantaarnpaal botste en over de kop ging. Hierna vloog de auto in brand. Het lukte beide slachtoffers om op tijd uit de auto te komen. Beide inzittenden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle. De weg werd even afgezet zodat de brandweer de brand kon blussen waarna de auto weggetakeld kon worden.

Onwel wording leidt tot aanrijding

Op donderdag 3 augustus rond 10:00 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding op Kaminda Santa Barbara. De bestuurder van een auto was onwel geworden achter het stuur waardoor hij van de weg afreed en tegen twee geparkeerde auto’s botste.

De patrouille die ter plekke ging begon direct met het reanimeren tot dat iets later de ambulancepersoneel het overnam. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Iets later overleed het slachtoffer in het ziekenhuis. Het betreft een 78-jarige man met initialen S.M.K. afkomstig van de Verenigde Staten van Amerika.

Aanrijding tussen auto en brommer

Omstreeks 17:00 uur op donderdag 3 augustus, vond een aanrijding tussen een auto en een brommer plaats op de Bulevar Gobernador N. Debrot. De weg werd even afgezet zodat CRS en de ambulance hun werkzaamheden konden verrichten. De bestuurder van de brommer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Toedracht van de aanrijding is niet bekend.

In de middaguren rond 12:30 uur vond een aanrijding tussen een auto en een brommer plaats op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. De bestuurder van de brommer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding overtreding Wet Identificatieplicht

Op woensdag 2 augustus rond 21:15 werd een 25-jarige man met initialen R.J.E.J. op de Kaminda Djabou aangehouden. De verdachte werd gestopt toen hij op een crossmotor aan het rijden was zonder helm, zonder verlichting en zonder kentekenplaat. Hij had geen geldig rijbewijs en ook geen legitimatiebewijs bij zich. Op de vordering om zijn persoonsgegevens mondeling te melden gaf hij een valse informatie. Omdat de identiteit van de verdachte niet ter plaatse vastgesteld kon worden om een proces-verbaal uit te schrijven, werd hij aangehouden wegens overtreding van de Wet Identificatieplicht BES. De crossmotor is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanrijding scooter

Rond 19:00 uur op woensdag 2 augustus vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Bulevar E.E.G. Om nog onbekende oorzaak vielen de bestuurder en meerijder van een scooter. Het ambulance personeel checkte beide slachtoffers ter plekke en nam uiteindelijk de bestuurder mee naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring doordat de medepassagier niet in staat was de scooter naar huis te rijden. De scooter kan na vertoon van een geldig rijbewijs en geldige verzekeringsbewijs van de bestuurder, meegenomen worden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket