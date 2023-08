Delegashon di Konseho Insular ta hasi bishita di trabou den eksterior

E bishita aki ta tuma lugá den kuadro di e prosedura pa nombramentu di un Gezaghèber nobo pa Boneiru.



Durante e luna aki, un delegashon di poko miembro di Konseho Insular lo hasi un bishita di trabou di poko dia den eksterior. E bishita aki ta tuma lugá den kuadro di e prosedura pa nombramentu di un Gezaghèber nobo pa Boneiru.

Den tur proseso di solisitut, protekshon di privasidat di kandidatonan, mantenshon di prinsipionan di oportunidat igual, i aplikashon di mesun trato i reglanan na tur persona enbolbí ta sumamente importante.

Esaki tambe ta aplikabel pa vakatura di Gezaghèber; koutela ta para sentral, tantu den interes di kandidatonan, komo den interes di e miembronan di Komishon di Konfiansa.

Ta pa e motibu ei ku Konseho Insular no ta suministrá mas informashon den e fase aktual. Por dirigí tur pregunta tokante di e prosedura aki na Ofisina di Representante di Reino.

Delegatie Eilandsraad enkele dagen uitlandig in verband met werkbezoek

In de loop van deze maand legt een delegatie van enkele leden van de Eilandsraad een werkbezoek van enige dagen af buiten Bonaire. Dit werkbezoek houdt verband met de aanstellingsprocedure van een nieuwe Gezaghebber voor Bonaire.

In elke sollicitatieprocedure is het van het grootste belang om de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten te beschermen, gelijke kansen voor elke kandidaat te garanderen en dezelfde behandeling en regels toe te passen op elke sollicitant.

Dit is in het geval van de vacature voor de nieuwe Gezaghebber niet anders. Zorgvuldigheid staat centraal, zowel in het belang van de kandidaten, als in het belang van de leden van de Vertrouwenscommissie.

Om deze redenen verstrekt de Eilandsraad geen verdere informatie in deze fase van de procedure. Eventuele vragen kunnen worden gericht aan het Bureau van de Rijksvertegenwoordiger.