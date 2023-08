Aruba International Regatta ta cla pa ranca sali cu su 13 edicion!

Publico general y comunidad di nabegacion di Aruba y region completo di Caribe ta cordialmente invita pa bin forma parti di loke lo bira e di 13 edicion di Aruba International Regatta. E evento lo cuminsa na Surfside Beach, Oranjestad, riba 25 te cu 27 di Augustus. E programa tambe lo inclui Diasabra cu boto miniatura, un careda cu lo tuma lugar entre 8’or di mainta te cu 2’or di merdia na Governor’s Beach, Oranjestad. Tambe careda di Windsurfing entre 10’or di mainta pa 4’or di merdia, Fisherman’s Huts, Malmok, cual lo tuma lugar Diadomingo, 27 di Augustus.

Tur cu ta nabega, of amante di nabegacion y publico general ta cordialmente invita!

OPENING EVENT

Diahuebs, 24 di Augustus.

Aula, Universidad di Aruba.

Registracion: 5PM

Presentacion: 7PM

Networking Cocktail Hour, 8PM. Complimentary Snacks, Cash bar.

DIABIERNA, 25 DI AUGUSTUS

Registracion: 5-9PM

DJ, Musica, Live Mixing

Regatta Village na Surfside Beach

Cash Bar & dushi cuminda, Happy Hour 5-6PM

DIASABRA, 26 DI AUGUSTUS

9AM-5PM

Henter dia, All Class, Sailing Races

Regatta Village na Surfside Beach

Happy Hour 5-6PM

Live Reggea Music hunto cu THE ORIGINALZ

Cash Bar & dushi cuminda

DIADOMINGO, 27 DI AUGUSTUS

9AM-9PM

Henter dia, All Class, Sailing Races

Regatta Village na Surfside Beach

Ceremonia di premiacion pa Hoben: 4PM

Ceremonia di premiacion pa Adulto: 7PM

Happy Hour 5-6PM

Live Reggea Music hunto cu THE ORIGINALZ

Cash Bar y dushi cuminda.

Diasabra, Careda di boto miniatura, 8AM-2PM na Governor’s Beach, Oranjestad riba 26 Augustus.

Diadomingo, Careda di Windsurfing 10AM-4PM, Fishermen’s Huts Malmok, riba 26 di Augustus.

Pa mas informacion y pa tur otro updates bishita: aruba-regatta.org/#calendar_of_events

Join Us in Making Waves: Championship Sailing at the 13th Aruba International Regatta.

Oranjestad. — The general public and the sailing community of Aruba and the Caribbean region are invited to the 13th Aruba International Regatta. The event will set sails on Surfside Beach, Oranjestad, August 25th, 26th, & 27th, and will also include:

Saturday, Miniature Boat Races, 8am – 2pm, Governor’ s Beach, Oranjestad, on August 26th,

Sunday, Windsurfing Races, 10am – 4pm, Fishermen’s Huts, Malmok, August 27th.

Sailors, supporters, partner and the general public, invited.

Opening Event

Thursday, August 24th

Aula, University of Aruba

Registration, 5pm

Presentation by National Park Arikok, 7pm

Networking Cocktail Hour, 8pm: Complimentary Snacks, Cash Bar!

*

Friday, August 25th,

Registration, 5-9pm

DJ music, live mixing

Regatta Village @Surfside Beach

Cash Bar & Fun Food, Happy Hour 5– 6pm

*

Saturday, August 26th

9am – 5pm

All Day, All Class, Sailing Races

Regatta Village @Surfside Beach

Happy Hour 5-6pm

Live Reggae music with the ORIGINALZ

Cash Bar & Fun Food

*

Sunday, August 27th,

9am to 9pm

All Day, All Class, Sailing Races

Regatta Village @Surfside Beach

Award Ceremony youth: 4pm

Award Ceremony adults: 7pm

Happy Hour 5-6pm

Live Reggae music with the ORIGINALZ

Cash Bar & Fun Food

Saturday, Miniature Boat Races, 8am – 2pm, at Governor’ s Beach, Oranjestad, on August 26th,

Sunday, Windsurfing Races, 10am – 4pm, Fishermen’s Huts, Malmok, August 27th.

The International Regatta is made possible by generous partners:

Aruba Reina Beatrix Airport (AAA)

Aruba Tourism Authority (ATA)

ALBO Aruba

Bon Bini Cargo

Trampolin Pa Trabou

Bula Surf Shop

Kukoo Kunuku

Romar Trading

Studio Advisory

Veradero Aruba

Scuba Safari

Integrated Security Services

Marketing Plus NV

DeepWater Marine

Tranquillo Charters

Aruba Aloe

Swift Distribution

Essential Watre

OP=OP

The University of Aruba (UA)

CXEVENTS

For updates

https://aruba-regatta.org/#calendar_of_events

