Heatstroke of Molester severo debi na calor

ARUBA- 28.08.2023. Na Aruba nos clima ta basta consistente sinembargo tin periodo durante aña cu ta haci mas calor cu normal. E temperatura halto combina cu falta di humedad por causa diferente problema di salud specialmente ora ta trata di un periodo largo cu e calor ta excesivamente abnormal. Aki por papia di un heatwave of cu otro palabra un ola di calor. E tin su efecto riba hende y bestia. Riba hende e tin efecto specialmente riba e personanan cu un enfermedad cronico manera, diabetes, presion halto, cancer, asthma, pero tambe esnan cu nan trabou ta fisicamente pisa y pafo. Otro grupo di riesgo ta hende grandi, baby, muchanan chikito, hende cu sobre peso y obesidad . Nan ta core riesgo pa haya problema di salud durante e dianan mas calor di aña of durante un golpi di calor.

Durante di dianan di calor exesivo of ora keda pa un tempo largo den solo, nos curpa ta soda mas cu normal, nos curpa ta perde mas likido cu normal y esaki por tin como consecuencia cu nos no ta cuminsa sinti bon. Ora ta papia di no sinti bon ta referi na dolor di cabes, cabes ta bira, gana di saca, cay flauw y te asta un stroke debi na e condicion severo di calor.

Heatstroke, esta un molester severo debi na calor

Heatstroke ta un condicion hopi delicado caminda cu e curpa a stop di soda. E temperatura di curpa ta sigui subi mas cu 40 grado Celsius y ta perhudica e centro di control cu ta regula e temperatura corporal. E centro di control aki ta situa den nos cerebro. E sintomanan cu un persona ta presenta ta entre otro su curpa ta bira cayente, su cuero ta cora y seco, e ta hala rosea lihe, su curason y riñon no ta funciona mucho bon mas, su mente ta bira confuso, tin posibilidad di diarea y e por saca.

Den caso di heatstroke e persona tin riesgo di haya daño cerebral y hasta por bira fatal.

Kico pa haci den caso di un Heatstroke ?

– Busca asistencia medico mesora

Tene e persona trankil y den fresco

Los e pañanan na su curpa.

Fria e curpa cu un serbete/paña muha (cu awa friu of di cranchi)

Por pone ijs of icepack bou di brasa, na nek, lomba, riba stoma y/of memey di e pianan.

Si persona ta consciente lag’a bebe awa no mucho friu.

Laga e persona drumi plat y hisa su pianan.

Durante e dianan aki, Aruba ta experenciando un calor exesivo cu por tin efecto riba salud di hende y bestia y pa cual motibo Departamento di Salud Publico ta conseha comunidad pa evita di ta pafo den solo entre 11:00 cu 2:00 di merdia cu ta e orario cu solo ta mas fuerte. Bebe hopi likido durante dia y limita actividad fisico den e orarionan mas calor di dia. Pone extra atencion riba nos muchanan y adulto mayor pa nan ta bon hidrata y den caso di malestar of problema di salud busca asistencia medico via dokter di cas of eerste hulp.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw

