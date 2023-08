Brief Dierenwelzijn

Na: Kolegio Ehekutivo di

Apresiabel Kolegio,

Den e Ordenansa Insular di 25 di yüni 1998, nr. 2, remplasando e Ordenansa di Kachó (A.B. 1961, nr. 14, artíkulo 3 insiso 1 i 2, tin pará:

Insiso 1: Ta prohibí pa doñonan di kachó laga esakinan sin supervishon riba kaminda públiko òf riba un tereno ku ta aksesibel pa tur hende.

Insiso 2: Kachó ku ta sin supervishon riba kaminda públiko òf riba un tereno ku ta aksesibel pa tur hende, òf riba un tereno ku un persona ku derecho pa hasi esaki a pone aksesibel, ta keda kapturá pa polis òf pa personanan ku Kolegio Ehekutivo a indiká pa hasi esaki.

Den artíkulo 12 insiso 2 di e mesun ordenansa tin pará: Esun ku violá loke tin stipulá den artíkulo 3, 8 i 9 di e ordenansa akí, ta keda kastigá ku detenshon di maksimalmente 2 luna òf un but di maksimalmente 5000 florin ($ 2793.30).

For di artíkulo 1 nos por dedusí ku un hende ku saka su kachó un ratu pafó di kurá sin supervishon pa hasi su nesesidat, ta kastigabel. Tambe nos tin e kachónan ku ta skapa for di kura i kachónan supuestamente “sin doño” k u ta terorisá kunukunan i mata bestia di kunukeronan. La­men­tablemente NO tin mantenshon di e lei akí. Si for di aña 1998 a mantené e lei akí korektamente, e ora ei lo tabatin ménos embaraso indeseá serka kachó i sigur ménos òf ningun insidente real di mordementu. I tambe ménos problema ku kachónan ku ta mata kabritu. Ta trata pues di un problema ku gobièrnu mes a krea i tene na bida pa motibu di su aktitut negligente di no sòru pa manten­shon di e lei durante tur e añanan akí. Ora ku tin molèster, por sierto ta hopi mas fásil pa pone e kachónan drumi òf pa tira nan mata, pasobra e ora ei mesora a ‘solushoná’ e problema.

Den Artíkulo 477 di Kódigo Penal BES tin pará:

Ta kastigá ku un detenshon di maksimalmente un lu­na òf un but di promé kategoria:

Insiso 1: E persona ku sin ku ta nesesario ta kousa doló òf herida na un bestia, ku sin ku ta nesesario ta torturá un bestia òf ku sin ku ta nesesario ta hasi daño na salú di un bestia.

Insiso 2: E persona ku sin ku ta nesesario, ta keda sin duna e kuido nesesario na un bestia ku kompletamente òf parsial­mente ta pertenesé na dje i ta bou di su supervishon, i ku e ta obligá di duna kuido.

Den e situashon eksistente na Boneiru ta asina, ku ora un kachó sin ku ta nesesario ta keda sin haña kuminda i ta des­nu­trí, den mayoria kaso ta konfiská e kachó akí. Sinem­bargo no ta kastigá e persona ku a kousa esaki na e bestia i hopi biaha dentro di korto tempu e tin un otro kachó atro­be.

Na aña 2016 tabatin vários reunion ku Entidat Públiko Boneiru pa motibu ku diferente organisashon di bestia a ten­de ku tabata pone kachó drumi, sin ku e doñonan tabata na altura di esaki. Sinembargo, despues di un aña i mei a saka stèker for di e konsultanan akí. E gezaghèber di e tem­pu ei, a laga parse ku e organisashonnan di bestia no por a traha huntu i ku pa e motibu akí no tabatin sentido pa sigui. E bèrdat tabata, ku Entidat Públiko Boneiru no por a hasi loke e tabata ke, esta di saka un komunikado di prensa to­kan­te tur loke a logra. Sinembargo nada no a keda lográ. Kada biaha Entidat Públiko Boneiru tabata kam­bia di opinion i nan no tabata kumpli ku nan promesa­nan tam­po­ko.

Te ku e dia djawe e organisashonnan di bestia ta traha korek­tamente huntu. Pa motibu ku durante e último añanan kada biaha tabata drenta mas keho, na fin di luna di mart 2022 Entidat Públiko Boneiru a lanta un asina yamá ‘Grupo di Trabou di Kachó’. E grupo di trabou akí lo a duna konse­ho tokante kon lo mester a solushoná e problemanan ku molè­ster. Te na e momentu akí, un aña i mei despues di a lanta e grupo di trabou akí, te ainda no a hasi nèt nèt nada. Segun e grupo di trabou a hasi investigashon profun­do relashoná ku kon e problemanan ta surgi i a konstatá ku e problema tabata kompleho. Remarkabel ta ku despues di un súplika pa haña e nótulonan òf pa mira e rapòrt tokante e konklushonnan, e grupo di trabou no por a mustra nada.

Esaki mester ta bon kla: si un aña i mei pasá nan a kuminsá ku un kampaña klarito via medionan sosial, radio, televi­shon, foyeto pa parti kas pa kas etc., e ora ei lo tabatin visi­bel­mente ménos problema. Probablemente e grupo di tra­bou akí ta konsiderá e problema komo komple­ho, pa motibu ku tin ku mantené e lei, pero ku e instansia­nan konserní no por tuma desishon tokante ken tin ku bai hasi esaki.

E problema di kachó (molèster di kachó ku ta kana lòs, insidente ku mordementu i similar) ta birando kada dia mas grandi, awor ku tur lugá di akohida ta yen yen. E proverbio ‘mòp ku kranchi habrí’ ta aplikabel akí: e organisashonnan ta pasa mòp, pero gobièrnu ku tin ku sera e kranchi ta wak den otro direkshon i ta laga awa sigui basha.

Hasiendo uso di artíkulo 45 di reglamentu di òrdu i Konseho Insular, frakshon di M21 ta deseá di haña kontesta oral di parti di Kolegio Ehekutivo riba e siguiente preguntanan den e siguiente reunion públiko di Konseho Insular.

Dikon e investigashon di e ‘Grupo di Trabou di Kachó’ no ta públiko? Raad por haña un kopia di e investigashon i su resul­ta­do­nan? Dikon no ta posibel pa tira bista den e investigashon di e ‘Grupo di Trabou di Kachó? Raad por haña akseso pa tira un bista den e investi­ga­shon i su resultadonan? Dikon na fin di luna di mart 2022 no a kuminsá mesora ku e kampaña ku a primintí relashoná ku te­ne­men­tu di kachó riba propio tereno? Dikon durante tur e añanan despues di 10-10-10 no a kuminsá ku adaptashon di legislashon relashoná ku bienestar di bestia? Hopi biaha kaba a konfrontá e koa­li­shon aktual ku esaki, den otro koalishonnan tam­be. Dikon no ta instituí un asina yamá ‘polis di bestia’, di manera ku por tuma akshon inmediatamente? Dikon Kuerpo Polisial Hulanda Karibense no tin medio pa kapturá kachó i dikon nan no ta disponé di kono­se­men­tu adekuá relashoná ku komportashon di be­stia? Dikon Entidat Públiko Boneiru no ta sòru pa lugá èkstra pa akohida, ku lo ta nesesario ora ku kuminsá mantené lei den un forma korekto? Dikon no ta investigá eventual insidentenan di mor­de­men­tu, pero ta sali mesora for di e punto di bista ku ta e kachó ta e malechor?

Un kordial saludo,

___________________

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho Insular

Frakshon di M21

Geachte College

In de Eilandsverordening van 25 juni 1998, nr 2, ter vervanging van de Hondenverordening (A.B. 1961, nr 14, artikel 3 lid 1 en 2, staat:

Lid 1: Het is verboden voor houders van honden, deze zonder toezicht te laten op de openbare weg of op een voor ieder toegankelijk terrein.

Lid 2: Honden welke zonder toezicht worden aangetroffen op de openbare weg, op een voor ieder toegankelijk ter­rein of op een door de rechthebbende hiertoe toegankelijk ge­steld terrein worden gevangen door de politie of door personen die hiertoe door het bestuurscollege zijn aan­gewezen.

In artikel 12 lid 2 van dezelfde verordening staat: Degene die het bepaalde in de artikelen 3, 8 en 9 van deze eilands­verordening overtreedt, wordt gestraft met hechte­nis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoog­ste vijfduizend gulden ($ 2793.30).

Uit artikel 1 kunnen wij afleiden dat iemand die even zijn/haar hond zonder direct toezicht naar buiten stuurt om zijn behoefte te doen, strafbaar is. En dan hebben we ook honden die uit hun tuin ontsnappen en de loslopende “eigenaarloze” honden die overlast veroorzaken in de kunuku’s door andermans vee te doden. Helaas worden deze rechts­­regels NIET gehandhaafd. Indien er vanaf 1998 cor­rect was gehandhaafd wa­ren er ook minder ongewenste zwan­gerschappen bij hon­den en zeer zeker minder of geen echte bijtincidenten. Tevens minder problemen met honden die in de kunuku’s geiten doden. Het is dus een door de overheid ge­creëerd en in stand gehouden probleem vanwege haar laconieke houding van het niet handhaven al deze jaren. Indien er overlast is, is het im­mers gemakkelijker om de hon­den in te laten slapen of dood te schieten, want dan is het probleem meteen ‘opge­lost’.

In Artikel 477 van het Wetboek van Strafrecht BES staat:

Met hechtenis van ten hoogste een maand of geld­boete van de eerste categorie wordt gestraft:

Lid 1: Hij die nodeloos een dier pijn of letsel veroorzaakt, nodeloos een dier kwelt of nodeloos de gezondheid van een dier benadeelt.

Lid 2: Hij die nodeloos aan een dier, dat geheel of ten dele aan hem toebehoort en onder zijn toezicht staat, of aan een dier, tot welks verzorging hij verplicht is, de nodige verzor­ging onthoudt.

In de bestaande situatie op Bonaire is het zo, dat wanneer een hond onnodig geen voed­sel krijgt en ondervoed is, deze hond meestal ‘in beslag’ wordt genomen. De per­soon die het dier dit heeft toegebracht wordt echter niet gestraft en heeft veelal korte tijd daarna weer een andere hond.

In 2016 waren er vergaderingen met het OLB omdat diver­se dierenorganisaties hebben gehoord dat er onschul­dige hon­den werden ingeslapen, zonder dat de eigenaren hier­van afwisten. Echter na 1,5 jaar werd de stekker uit deze over­leggen getrokken. De toenmalige gezaghebber deed voorkomen alsof de dierenorganisaties niet kon­den samen werken en dat het daarom geen zin had om ver­der te gaan. De waarheid was dat het OLB haar zin niet kreeg, omdat het een persbericht wilde doen uitgaan over wat er was bereikt. Er werd echter niets bereikt. Het OLB ver­ander­de steeds weer van mening en ook toezeggingen werden niet nagekomen.

De dierenorganisaties werken tot op de dag van vandaag nog steeds keurig samen. Omdat er de laatste jaren steeds meer klachten binnenkwamen, werd er eind maart 2022 een zogenaam­de ‘Werkgroep honden’ opgericht door het OLB. Deze werkgroep zou advies uitbrengen over hoe de overlast problemen zouden moeten worden opgelost. Tot op dit moment, anderhalf jaar na de oprichting van deze werk­groep is er nog steeds niets gedaan. Volgens de werkgroep is er grondig onder­zoek verricht betreffende het ontstaan van de problemen en werd er geconstateerd dat het pro­bleem complex was. Opvallend is dat er na een verzoek om de notulen of het rapport in te mogen zien betreffende de be­vin­dingen, er niets overlegd kon worden.

Het moge duidelijk zijn: als 1,5 jaar geleden een dui­de­lijke campagne zou zijn gestart via sociale media, radio, tv en huis aan huis folders etc., er al zichtbaar minder pro­blemen zouden zijn. Waarschijnlijk wordt het probleem door deze werk­groep als complex benoemd, omdat er gehandhaafd moet wor­den maar dat de betreffende instanties geen be­sluit kunnen nemen over wie dit moet gaat doen.

Het hondenprobleem (overlast door loslopende honden, bijt­ incidenten e.d.) wordt met de dag groter nu ook alle op­vang­plaatsen overvol zijn. Het spreekwoord ‘dweilen met de kraan open’ is hier van toepassing: de dierenorganisaties zijn aan het ‘dweilen’, echter de overheid die de open­staan­de ‘kraan’ dicht kan doen kijkt weg en laat de ‘kraan’ open­staan.

Gebruik makend van artikel 45 van het reglement van orde van de Eilandsraad, wenst de fractie van M21 dan ook de volgende vragen mondeling beantwoord te krijgen door het Bestuurscollege in de eerstvolgende openbare vergadering van de Eilandsraad.

Waarom is het onderzoek van de ‘Werkgroep honden’ niet openbaar? Kan de raad een kopie van het onderzoek en resultaten krijgen? Waarom is er geen inzage mogelijk in het onderzoek van de ‘Werkgroep honden’? Kan de raad inzage krijgen in het onderzoek en resultaten daarvan? Waarom is eind maart 2022 niet onmiddellijk gestart met de campagne die was toegezegd met betrekking tot het houden van honden op het ei­gen terrein? Waarom is al de jaren na 10/10/10 niet gestart met aan­passing van de wetgeving betreffende dierenwelzijn? De huidige coalitie is hier al meer­dere keren mee geconfron­teerd, ook bij vorige coalities. Waarom wordt er geen z.g. dierenpolitie ingesteld, zodat er onmiddellijk actie ondernomen kan worden? Waarom zijn er bij het KPCN geen vangmiddelen en is er geen adequate kennis aanwezig betreffende hondengedrag? Waarom zorgt het OLB niet voor extra opvangplekken die ­no­dig zullen zijn wanneer er op correcte wijze gehandhaafd wordt? Waarom worden eventuele bijtincidenten niet on­der­zocht, maar wordt er meteen vanuit gegaan dat de hond de boos­doener is?

Met vriendelijke groet,

___________________

Désirée E. Coffie

Eilandsraadlid

Fractie M21

