Kòrsou 3- september 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 2 i 3 september 2023

Pichingolo a sali kue bentaha tempran den e wega kontra di Fenix

Fenix a kai atras trempan i no por a rekuperá i a pèrdè 7-1 kontra Pichingolo. Pichingolo

a habri e markadó riba un fly di sakrifisio di Ciröendra.

Fenix a tene e ofensiva fuerte di Pichingolo bou di kontrol na 7 kareda.

Pichingolo a skor tres kareda den di seis entrada. E ining grandi pa Pichingolo tabata

den di 6 ining danki na un tripel di Melany Castro-Arias y un single di Masha de Paula.

Julise Kofie a keda kredita ku e viktoria di Pichingolo. E lansador a permití 1 kareda 3

hit den 7 entrada, a poncha 6 i a kana 1.

Yetsely Helmijr a pèrdè e wega pa Fenix. E lanzador a tira 7 entrada, permitiendo 6 hit

i 7 kareda miéntras a poncha 1.

Loeyendra Valentyn, Joanna Benita i Suheydi Faneyt tabatin 1 hit pa liberá Fenix su

ofensiva

Peloz a bai 3-2 na plato pa liderá Pichingolo den hit.

Sophia Guerra Leiva ta lansa wega di 4 hit pa blankia Sta Rosa Angels 1-0

Souax a tuma e liderato ku un sensio den e promé entrada. pa bai ariba 1-0

E picheo tabata fuerte riba tur dos banda. E lanzador di Souax a tira 8 ponche, miéntras

Sta Rosa Angels su picheo a tira a sinta 2.

Souax a pone kosnan den moveshon den e promé entrada, ora Ashanty Alexandre a

konektá un sensio riba e promé lansa di turno na bate, impugando e úniko kareda di e

wega.

Sophia Guerra Leiva tabata e lanzadó ganadó di Souax. E lanzador a tira 7 entrada,

permitiendo 0 kareda 4 hit y ponchando 8.

Magenta Bernadina a karga ku e derota pa Sta Rosa Angels. E lanzador a sede 1 kareda

i 4 hit den 7 entrada, ponchando 2.

Antonio a bai 3-2 na plato pa lidera Sta Rosa Angels den hit.

The Fighting Team ta gana Souax 9 pa 3

The Fighting Team : 9 kareda 7 hit 0 eror

Picher ganador : Sirlys Escobar Ortiz

Miho bate : Solange Soliana 2-2

Souax: 3 kareda 7 hit 5 eror

Picher perdedor : Sophia Guerra Leiva

Miho bate : Dianthe Gibbes i Lyuska Van ‘t Kruys 2-2

Klase A

Liberty ta gana di Sta Rosa Angela A 6 pa 3

Liberty : 6 kareda 5 hit 1 eror

Picher ganador : Dainara Pieternela

Miho bate : Gianinna Petrona 3-3

Sta Rosa Angels A : 3 kareda 5 hit 1 eror

Picher perdedor : Magenta Bernadina

Miho bate : Qyona Camelia 1-1

Curaçaose Softball Bond

Rising Trotters ta gana di Fenix A 7 pa 2

Rising Trotters : 7 kareda 3 hit 1 eror

Picher ganador : Jaqueline Sophia

Miho bate : Jerona Sintjago 1-1

Fenix A : 2 kareda 2 hit 1 eror

Picher perdeo : Thyxainely Paredes Helmijr

Miho bate : Sonaiska Francisca 2-1 ku tabata 1 homerun

Pichingolo A ta gana di Souax A 6 pa 2

Pichingolo A : 6 kareda 1 hit 2 eror

Picher ganador : Taynise Prince Jacobus

Miho bate : Moësha De Paula 3-1

Souax A : 2 kareda 4 hit 3 eror

Picher perdedor: Josantelly Zimmerman

Miho bate: Jurnailys Lourens Leonard 2-1

Kampionato ta sigui Djamars 5 di september na Sabana Ballpark

19:30 hr Pichingolo Nissan A v/s Sta.Rosa Angels Vanddis A

21:30 hr Pichingolo Nissan AA vs Fenix Softex AA

Edward Martis

