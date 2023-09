GERELATEERDE MINISTERIES JUSTITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE ORGANISEERT TEAMBUILDING MIDDAG MET KETENPARTNERS TER BEWUSTWORDING VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL

Willemstad, 11 September 2023 – Het Ministerie van Justitie heeft een inspirerende teambuilding middag georganiseerd voor ketenpartners van Justitie. Het doel van deze bijeenkomst was om bewustzijn te creëren bij alle belanghebbenden met betrekking tot de gevolgen van- en herkenning van de signalen van mensenhandel en mensensmokkel.

De minister van Justitie, minister Hato, en het Bureau Preventie Mensenhandel en Mensensmokkel i.o. van het ministerie van Justitie werkten samen met ketenpartners om deze educatieve middag te organiseren. De locatie voor deze bijeenkomst was Caribbean Cinemas in Sambil, waar de deelnemers samenkwamen om gezamenlijk de film “The Sound of Freedom” te bekijken.

Deze activiteit markeert een van de vele initiatieven die Minister Hato van Justitie heeft gelanceerd om nauwere samenwerking te bevorderen op het gebied van zijn prioritaire thema, Mensenhandel en Mensensmokkel. Door het samenbrengen van experts, beleidsmakers en andere belanghebbenden in een informele en inspirerende setting, hoopt het Ministerie van Justitie een krachtig signaal uit te zenden dat de strijd tegen deze verachtelijke misdaad een gezamenlijke inspanning vereist. In lijn met de aanbevelingen van het Trafficking in Persons (TIP) rapport van het Amerikaanse Department of State, benadrukt het Ministerie van Justitie de serieuze aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Deze inspanningen getuigen van ons vastberaden streven om de juiste stappen te nemen richting effectieve bewustwording creëren en het effectiever bestrijden van mensenhandel en mensensmokkel.

Tijdens de bijeenkomst werden belangrijke inzichten gedeeld door twee delegatieleden van Operation Underground Railroad (O.U.R.) die speciaal uit de Verenigde Staten zijn overgevlogen voor dit evenement. De delegatieleden haalden de uitdagingen maar ook samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel aan tijdens dit evenement. De deelnemers werden aangemoedigd om hun expertise en ervaringen te delen, in de hoop dat dit zal bijdragen aan een meer gecoördineerde en effectieve aanpak van deze problemen. Het Openbaar Ministerie (OM) was ook aanwezig met het OM Busje om informatie te verschaffen en vragen te beantwoorden met betrekking tot de vervolging van mensenhandel en mensensmokkel. Dit benadrukt de nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en het OM om deze misdaad effectiever aan te pakken en daders ter verantwoording te roepen.

Het Ministerie van Justitie bedankt alle ketenpartners voor hun betrokkenheid en toewijding aan dit belangrijke onderwerp. Samen streven we naar een mensenhandel- en mensensmokkelvrije Curaçao.

