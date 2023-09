Pers notitie Training Substance Use Disorders (PAHO)

Di 13 pa 15 di september 2023 Pan American Health Organization (PAHO) ta organisa un training na Hotel Renaissance (Korsou) pa tur e seis (6) islanan di Reino Hulandes.

E training ta parti di un projekto ku PAHO ta ehekuta den koperashon ku Hulanda y ku ta ser finansia pa Hulanda y tin komo titulo

“Improving the quality of healthcare services for people with substance use problems”.

Durante e training profeshonalnan ku ta tra ku personanan ku tin un of otro forma di adikshon lo hanja oportunidat pa atkeri mas konosementu y desaroya mas abilidat dor di usa sierto metodo ku ta alsa e kalidat di kuido. E enfoka lo ta riba (1) fortifika kompetensha di e dunado di kuido y (2) promove akseso y mehora kalidat di servisio

Korsou lo tin representante di entre otro FMA, Brasami, PSI, Klinika Capriles/PAAZ, SDKK, GMN.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket