Econowind schaalt op met steun van NOM en Horizon Flevoland

Tot 30 meter zeilen voor grote zeeschepen

Zeewolde, 11 september 2023 – Dankzij de wind kunnen zeeschepen efficiënter varen. Het Nederlandse Econowind bouwt in Zeewolde en Warten ‘VentoFoils’. Met deze windzeilen kunnen scheepseigenaren het brandstofverbruik tot wel 30% verminderen. Dit draagt bij aan het verduurzamen van de scheepvaart. De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) en Horizon Flevoland investeren flink in de scale-up, zodat snelle groei mogelijk is.

Je kunt de VentoFoil het best omschrijven als een verticale vliegtuigvleugel, de vinding van Econowind. Die zet de wind op zee om in voorwaartse stuwing van het schip. De ventilatoren die erin zitten, versterken het effect. En dat scheelt aanzienlijk in het verbruik van duurder wordende brandstoffen. ”We hebben vijf jaar ontwikkeld en staan nu voor de grote groei’’, vertelt directeur Frank Nieuwenhuis.

Wereldmarktleider

Sinds 2016 pioniert Econowind met windvoortstuwing voor zeeschepen. De zestien meter aluminium VentoFoil-productie vindt plaats in de fabriek in Zeewolde. Deze zeilen zijn uitermate geschikt voor de shortsea markt. “Maar we hebben nu ook een samenwerking met scheepswerf Bijlsma in Warten. Daar bouwen we de grote stalen VentoFoils, van dertig meter hoog. Deze zijn perfect voor grote zeeschepen. We verwachten dat ook daar veel groei vandaan gaat komen. Juist met deze volledige range windzeilen kunnen we diverse marktsegmenten bedienen en onze internationale leidende positie verder uitbouwen.’’

Investering geeft vleugels

Voor de groei van het bedrijf is kapitaal nodig. Daarom stappen de NOM en Horizon Flevoland beiden in het bedrijf. Met deze participatie kan Econowind doorpakken en de productie opschalen. De plannen zijn ambitieus. Nieuwenhuis: “In 2027 maken we er elke dag minimaal één. In Zeewolde, Warten en op nog een plek in de wereld. Met ruim 50.000 actieve zeeschepen is de markt ontzettend groot.”

Windoptimalisatie

“Daarnaast automatiseren wij de besturing van de systemen verder. Nu gaan de zeilen automatisch omhoog en wanneer de wind te sterk is, klappen ze in. De bemanning hoeft de VentoFoils niet te bedienen. Straks kunnen klanten op basis van Artificial Intelligence nog meer rendement uit de VentoFoils halen. Windinformatie wordt geïntegreerd in de modellen. De windvoorspelling zetten wij om in direct advies over de meest optimale vaarroute. Dat betekent concreet van de kortste route afwijken om harder te gaan op de wind.”

Verduurzamen scheepvaart

De milieuwetgeving voor zeeschepen wordt strenger. Met de start van de CO2-taks in 2024 willen scheepseigenaren versneld vergroenen. De International Maritime Organization (IMO) streeft naar 40% CO2-reductie voor de scheepvaart. “De tijd is rijp. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in de sector. Rederijen gaan vol voor brandstof besparen. Windvoortstuwing is een bewezen oplossing en brandstofonafhankelijk. De terugverdientijd bij de huidige schepen ligt rond de vijf jaar. Met de VentoFoils kunnen schepen het brandstofverbruik op reisniveau tot 30% reduceren.”

Bewezen oplossing

De afgelopen jaren heeft Econowind zestien vleugels geïnstalleerd en uitvoerig getest. Het is een bewezen technologie die robuust is onder de uitdagende condities op zee. De VentoFoils worden geplaatst op bestaande schepen en ook geïntegreerd in nieuwbouw schepen. “Intussen hebben we de productietijd van een 16 meter vleugel verlaagd tot een aantal maanden. Dat is in deze branche heel snel. We willen vlug kunnen leveren omdat klanten daarom vragen. Je ziet het vertrouwen van de markt terug in het orderboek.”

Innovatie

Voor de NOM is de participatie om meerdere redenen logisch, vertelt investment manager Allard ter Horst: “Innovatieve verduurzaming van de maritieme sector is één van onze speerpunten. De productie in Warten, Friesland, maakt dat het Noorden echt betrokken is. Econowind heeft al contracten met scheepswerven en -eigenaren in binnen- en buitenland. Met een volwassen team maakt het bedrijf producten die voor de maritieme toekomst superinteressant zijn. Wij maken daar graag deel van uit. Bovendien leidt het tot werkgelegenheid in de regio. Dat juichen wij toe.’’

Groei realiseren

Inge Verschuur van Horizon Flevoland vindt Econowind een prachtige onderneming: “Wij verwachten dat het bedrijf op korte termijn heel hard kan groeien. Daarom past Econowind in ons Groeifonds. We zijn onder de indruk van het team, en van de andere aandeelhouders, die echt adviseren. Innovatie is een speerpunt voor ons natuurlijk, maar we zijn er ook om groei te helpen realiseren. Wij vinden Econowind wat dat betreft een inspirerend voorbeeld en hebben hoge verwachtingen.’’

————————————————————————————————————————————–

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

– Frank Nieuwenhuis, CEO, Econowind, nieuwenhuis@econowind.nl

– Gerben Bomers, CFO, Econowind, bomers@econowind.nl

– Allard van der Horst, Investment Manager, NOM, vanderhorst@nom.nl

– Elise de Haas, Communicatieadviseur, Horizon Flevoland, elise@horizonflevoland.nl

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket