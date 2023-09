Otro outo na kandela na Kaya Hulanda // Nog een auto in brand op de Kaya Hulanda

Otro outo na kandela na Kaya Hulanda

Den oranan di mardugá riba djadumingu 11 di sèptèmber polis a risibí notifikashon di dos outo na kandela den kura di un kas na Kaya Hulanda. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido. Awe, djaweps 14 di sèptèmber, alrededor di 12.30 or di mardugá ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un terser outo na kandela na e mesun adrès na Kaya Hulanda. Brantwer a bini na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. Polis a konfiská algun artíkulo pa investigashon. Ta investigando e kaso.

Si bo a mira òf tende algu ku por yuda ku e investigashon, e ora ei bo por mèldu esaki via 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Nog een auto in brand op de Kaya Hulanda

In de nachtelijke uren van maandag 11 september kreeg de politie melding van twee auto’s die brand stonden op het erf van een woning aan de Kaya Hulanda. De brandweer heeft de brand geblust en er waren geen gewonden. Vandaag, donderdag 14 september, omstreeks 00.30 uur kreeg de centrale meldkamer melding van een derde auto in brand bij dezelfde woning op Kaya Hulanda. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de brand geblust. Er was niemand gewond geraakt. De politie heeft enkele artikelen in beslag genomen voor het onderzoek. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? U kunt dit melden via 715 8000 of anoniem via de anonieme tip lijn, 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket