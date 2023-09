Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Durante ultimo reunion den Parlamento:

PROME MINISTER A DUNA UN DESCRIPCION GENERAL DI UNDA E NEGOCIACIONNAN CU HULANDA TA NA E MOMENTONAN AKI

“Mi ta hopi sigur cu nos lo yega na e miho solucion pa pais Aruba”

ORANJESTAD – Durante e ultimo reunion den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un descripcion general di unda e negociacionnan cu Hulanda ta na e momentonan aki. Prome Minister a splica cu Gobierno a presenta na Hulanda un “hoofdlijn akkoord”, cual ta e prome concepto pa loke ta trata e solucion hybride. Secretario di Estado Alexandra van Huffelen a bay di acuerdo pa sigui papia y bay den e direcion aki, y a indica cu si Aruba y Hulanda yega na otro prome cu fin di aña, e ta dispuesto pa baha e interes na 5.1% pa un maximo di 2 aña, cu ta e tempo cu ta dura pa traha un rijkswet. Si pa fin di aña, logra tin un rijkswet riba mesa, e interes lo baha aun mas.

Prome Minister a indica cu pa Hulanda ta hopi importante pa e normanan financiero ta parti di e rijkswet, y pa Parlamento di Aruba ta importante pa e normanan aki ta den e landsverordening. Aruba conoce 3 norma, cu ta e norma di surplus di 1%, norma di gastonan di personal cu ta 10% di GDP, y e norma di debe cu mester yega e 70% na aña 2031. Aki ta unda mester negocia cua norma si y cua no.

Otro punto importante pa Hulanda, cu Secretario Alexandra van Huffelen a trece dilanti ta cu Aruba mester trece cambio den e ley di LAft prome cu fin di aña, mirando cu e leynan existente ta di aña 2015, bou e Gobierno anterior. Na e momentonan aki e normanan nobo no ta ancra den ley sino den un protocol, y tin palabracion cu lo cambia esaki den ley. ta importante pa enfatisa cu e ley di LAft no por wordo cambia pa Aruba so. Gobierno a traha riba e cambionan caba, pero prome cu bay Parlamento mester pidi apoderacion y permiso di Hulanda. Unabes cu Gobierno haya contesta cu e cambionan ta bon, e ora lo por sigui. Esaki ta e status di negociacion mas recien.

Prome Minister a indica cu si no logra cu plan A, cu ta e solucion hybride, lo continua cu plan B cu ta basa riba e posibilidad pa e otro debenan cu ta bay madura, y cu tin interes halto, por wordo refinancia na un interes mas abou. Importante ta cu cualkier sea e resultado, e gastonan di interes, Aruba por paga nan. E desaroyo economico di pais Aruba ta bayendo den un direccion positivo cu ya caba e entradanan di impuesto ta mas halto cu a wordo premira. Tambe departamento di impuesto ta haciendo mas trabou riba cumplimento, cobrando asina e instancianan grandi cu no tabata paga impuesto. Cu e placa aki, por cubri parti di e interes si no yega na un acuerdo cu Hulanda. E interes, si no logra un acuerdo pa fin aña, lo ta na 6.25%, y si logra yega na un acuerdo e lo ta na 5.1%, cual ta suma un diferencia di 1 miyon florin. E suma aki Aruba lo por maneha, cual ta duna espacio pa sigui negocia pa por yega na un acuerdo den bienestar di pueblo.

“Pesey mi kier pa tur hende keda trankil. Nos ta purbando di trece un balansa, berdad 1 miyon ta hopi placa, pero no suficiente pa sacrifica un instrumento cu pa añanan a funciona, cu ta e yabi di e desaroyo di bo pais. Si nos entregue na Hulanda pa e 1 miyon, nos ta bay paga na final hopi mas. Si nos pasa e supervision financiero den man di Hulanda, manera Corsou y Sint Maarten a haci, tur e desaroyo economico ta bay core peliger, y esaki lo trece mas riesgo pa Aruba den futuro. Pesey ban keda trankil y confia den nos hendenan. Aruba tin e forsa cu nos tin pasobra nos hendenan semper a demostra di por carga e responsabilidad. Aruba semper a bay padilanti, irespecto kico pasa. Mi ta hopi sigur cu nos lo yega na e miho solucion pa pais Aruba y e comunidad en general”, Prome Minister a expresa.

