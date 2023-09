E di 44 ‘Worldwide Day of Play’: Kita fo’i tras di bo pantaya i (re)deskubrí e poder di wega!

Curaçao, 19 sèptèmber 2023 – Riba 30 di sèptèmber 2023 Kòrsou ta selebrá huntu ku sobra di mundu e

di 44 edishon di ‘Worldwide Day of Play’, un inisiativa ku Nickelodeon a kuminsá pa asina yama hende

kita fo’i tras di nan pantaya i laga nan disfrutá di e pleizi di wega. Den un tempu kaminda pasa tempu

tras di pantaya tin un influensha hopi dominante riba nos bida diario, e Fundashon Museo di Mucha

Curaçao ta invitábo pa un enfoke renobá riba e aspekto di wega liber ku e lema ‘Discover the Power of

Play’.

E falta di distraishon i òf dibertishon tin konsekuensianan negativo pa tantu mucha komo adulto. Pa

mucha esaki ta nifiká ménos oportunidat pa desaroyá nan imaginashon, traha riba nan abilidat sosial i

mehorá aktividat físiko. Esaki por hiba na problema ku konsentrashon, regulashon emoshonal i hasta

obesidat. Pa adulto, mayormente pa mayornan e dependensia dimas di pantaya por stroba e dinámika di

famia i ‘quality time’ balioso ku nan yunan. E por kondusí tambe na strès eksesivo, pa motibu ku

mayornan kasi semper ta lucha ku e gestion di pasa tempu tras di pantaya i e tentashon pa nan mes uso

di aparatonan digital. E Museo di Mucha Curaçao ta determiná pa bai kontra di e tendensia negativo aki i

ta enfatisá riba e importansia di dibertishon. Bou di e lema ‘Discover the Power of Play’ nos ta invitá tur

hende riba 30 di sèptèmber pa pone e pantayanan un banda i bolbe interaktua ku otro.

Pa selebrá esaki, Fundashon Museo di Mucha Curaçao ta organisá e evento Play Fair, kaminda

dibertishon pa tantu hóben i adulto ta para sentral. Wega no ta solamente dushi, e ta krusial pa nos

desaroyo. Algun echo ku ta enfatisá esaki:

• Dibertishon ta mehorá e abilidatnan kognitivo manera e kapasidat pa resolvé problema,

kreatividat i komprenshon di bo espasio.

• E ta mehorá bo salu físiko dor di stimulá moveshon aktivamente i ta prevení obesidat.

• Dibertishon ta fortifiká e interakshon sosial i e poder pa traha huntu i resolvé konflikto.

Play Fair lo tuma lugá riba 30 di sèptèmber di 17:00 te 21:00 or riba tereno di Museo di Mucha na Rooi

Catootje 1. Por kumpra karchi riba nos wèpsait na childrensmuseumcuracao.org/fundraising òf na

Museo di Mucha mes.

Partisipá ku nos riba 30 di sèptèmber, pone e pantayanan un banda pa un dia i deskubrí e poder di wega!

Huntu nos por enfatisá e importansia di wega liber i trese kambio positivo den bida di nos muchanan i

nos komunidat.

Tokante Fundashon Museo di Mucha Curaçao:

E museo di Mucha Curaçao ta un instituto prominente ku ta dediká su mes na e desaroyo di edukashon i

kreatividat di mucha pa medio di wega i eksibishonnan interaktivo. Ku e lema ‘Discover the Power of

Play’ nos ta enkurashá muchanan i famianan pa siña huntu i krese pa medio di deskubrimentunan

dibertido. Bishita nos wèpsait pa mas informashon tokante e mishon i programanan.

De 44e ‘Worldwide Day of Play’: Kom achter je scherm vandaan en (her)ontdek de kracht

van het spelen!

Curacao, 22 september 2023 – Op 30 september 2023 viert Curacao samen met de rest van

de wereld de 44e editie van de ‘Worldwide Day of Play’, een initiatief dat in het leven is

geroepen door Nickelodeon om mensen achter hun schermen vandaan te halen en weer te

laten genieten van het plezier van spelen. In een tijd waarin schermtijd een overweldigende

invloed heeft op ons dagelijks leven, roept Stichting Kindermuseum Curacao op tot een

hernieuwde focus op vrij spelen met het motto ‘Discover the Power of Play’.

Het gebrek aan spelen heeft aanzienlijke negatieve gevolgen voor zowel kinderen als

volwassenen. Voor kinderen betekent minder speeltijd minder kansen om hun verbeeldingskracht

te ontwikkelen, sociale vaardigheden op te bouwen en fysieke activiteit te bevorderen. Dit kan

leiden tot problemen met concentratie, emotionele regulatie en zelfs obesitas. Voor volwassenen,

vooral ouders, kan de overmatige afhankelijkheid van schermen de gezinsdynamiek verstoren en

kostbare quality time met hun kinderen belemmeren. Het kan ook leiden tot overmatige stress,

aangezien ouders vaak worstelen met het beheer van schermtijd en de verleiding om hun eigen

apparaten te gebruiken. Het Kindermuseum van Curacao is vastbesloten om deze negatieve trend

om te keren en benadrukt het belang van spelen. Onder het motto ‘Discover the Power of Play’

nodigen we iedereen uit om op 30 september de schermen weg te leggen en weer met elkaar in

interactie te treden.

Om dit te vieren, organiseert Stichting Kindermuseum Curacao het evenement Play Fair, waar

spelen voor zowel jong als oud centraal staat. Spelen is niet alleen leuk, het is cruciaal voor onze

ontwikkeling. Enkele feiten die dit onderstrepen:

• Spelen verbetert de cognitieve vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen,

creativiteit en ruimtelijk inzicht.

• Het bevordert lichamelijke gezondheid door actieve beweging te stimuleren en obesitas te

voorkomen.

• Spelen versterkt sociale interactie en het vermogen om samen te werken en conflicten op te

lossen.

Play Fair zal plaatsvinden op 30 september van 17:00 tot 21:00 uur op het terrein van het

Kindermuseum op Rooi Catootje 1. Kaarten zijn verkrijgbaar via onze website op

childrensmuseumcuracao.org/fundraising of bij het Kindermuseum zelf.

Doe met ons mee op 30 september, leg de schermen weg voor een dag en ontdek de kracht van

spelen! Samen kunnen we het belang van vrij spelen benadrukken en positieve veranderingen

teweegbrengen in het leven van onze kinderen en in onze gemeenschap.

Over Stichting Kindermuseum Curacao:

Het Kindermuseum van Curacao is een toonaangevende instelling die zich inzet voor de

educatieve en creatieve ontwikkeling van kinderen door middel van spelen en interactieve

tentoonstellingen. Met het motto ‘Discover the Power of Play’ moedigen ze kinderen en gezinnen

aan om samen te leren en te groeien door middel van speelse ontdekkingen. Bezoek de website

voor meer informatie over de missie en programma’s.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket