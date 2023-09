Nan a keda impreshoná pa loke a pasa durante 70 aña

Lidernan di MPB a sigui kurso di historia di polítika

KRALENDIJK – Durante dos dia un grupo di masoménos 15 lider di MPB a sigui un kurso di dos dia

tokante historia di polítika na Boneiru. Esaki a sosodé den sala di Fundashon Históriko Kultual

Boneriano (FuHiKuBo). Bòi Antoin i René Roders a duna e kurso aki. E kursistanan a bisa na final ku

nan a keda bou di impreshon di loke nan a tende.

E promé anochi Antoin a bai bèk pasado, papiando di e tempu promé ku partidonan polítiko a lanta

riba e isla aki. Entre 1833 i 1938 tabatin ‘Koloniale Raad’, un órgano di konsulta di Kolonia Curaçao.

Esaki tabata e predesesor di Staten di Antia Hulandes. ‘Koloniale Raad’ tabata konsehá gobernador

di kolonia. ‘Curaçao en Onderhorigen’ te na 1936 tabata e nòmber usá pa Aruba, Boneiru, Kòrsou,

St. Eustatius, Sint Maarten i Saba.

Dékada sinkuenta

Tantu Antoin komo Roders a dediká hopi atenshon na dékada sinkuenta, tempu ku loke por

konsiderá komo polítika lokal a hasi su entrada, ku Partido UNI i Partido Progresista Boneriano.

Despues di kiebro entre Lodewijk (LD) Gerharts i Julio Abraham, lidernan di UNI, a bin kambio

signifikante den panorama polítiko. Grupo Gerharts a integrá ku Partido Progresista Boneriano (Uní),

miéntras ku Abraham a lanta Partido Demokrátiko Boneriano.

Roders, kende aña pasá a publiká un buki tokante biografia di LD Gerharts, a papia durante un ora i

mei tokante e persona akí, kende a bira víktima di un konspirashon di su opositornan polítiko, ku a

pone ku el a resultá den prisòn i pone fin na su karera polítiko.

Despues

Bòi Antoin a atendé historia di polítika den e dékadanan ku a sigui desde e tempu ei, manera e

entrada di Toon Abraham den polítika, siguí despues pa su ruman Jopi Abraham i seguidamente Jopi

su yu Clark Abraham komo lider di Demokrat.

Mas aleu Antoin a papia riba Broertje Janga, un fenómeno den polítika boneriano, kende tambe a

bira víktima di konspirashon. E tabata den Demokrat, pero den e promé mitar di dékada sesenta ta

bandoná e partido akí i ta bai elekshon ku Partido Obrero Boneriano (POB), ku tabata eksistí kaba.

A atendé e elekshon históriko pa Staten dia 5 di sèptèmber 1969, den kua e lista di Kombinashon pa

Kambio (PPBU i POB) a tumba Demokrat ku tabatin 15 aña na poder. Un di e konsekuensianan

tabata lantamentu di Partido Patriótiko Boneriano.

Antoin a papia di partidonan polítiko ku a eksistí durante 70 aña, tambe di e polítikonan mas

markante, sistema di hiba polítika, asta marcha, kantika i djengelnan polítiko.

E partisipantenan na e kurso a keda impreshoná pa tur loke a sosodé den historia polítiko,

spesialmente e kasonan di LD Gerharts i Broertje Janga.

MPB:

Partido MPB for di su lantamentu 10 aña pasá (15 di desèmber 2013) ta duna training na su lidernan.

Historia polítiko sigur ta hopi importante pasobra si bo sa bo historia bo por tene kuenta ku kosnan

malu ku a pasa i sòru pa nan no ripití. Klaru, kosnan ku a pasa ku ta bon nos mester siña di nan i trata

pa hasi nan mihó.

MPB ta sigui duna diferente training na su lidernan pa asina nos tin lider bon formá. Nos siguiente

training lo 30 di òktober 2023 ku e tópiko ‘Struktura i proseso di Gobernashon di Boneiru’.

Ze zijn onder indruk geraakt van wat er de afgelopen 70 jaar heeft plaats gevonden.

MPB-leiders hebben een cursus gevolgd over de geschiedenis van de politiek.

Kralendijk – Verdeeld over twee opeenvolgende dagen heeft een groep van ongeveer 15 MPBleiders deelgenomen aan een cursus over de geschiedenis van de politiek op Bonaire. Dit heeft

plaatsgevonden in de zaal van Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo). Deze cursus is

gegeven door Bòi Antoin en René Roders. De cursisten hebben verklaard dat ze onder de indruk

waren van wat ze gehoord hebben.

Op de eerste cursusavond ging Antoin terug naar het verleden en vertelde over de tijd voordat de

politieke partijen op dit eiland waren ontstaan. Tussen 1833 en 1938 was er de Koloniale Raad, een

overlegorgaan van de Kolonie Curaçao. Dit was de voorloper van de Staten van de Nederlandse

Antillen. De “Kolonel Raad” diende de gouverneur van de kolonie van advies. “Curaçao en

Onderhorigen” was tot 1936 de naam die werd gebruikt voor Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius,

Sint-Maarten en Saba.

Het decennium van de jaren vijftig

Zowel Antoin als Roders hebben veel aandacht besteed aan de jaren vijftig, toen wat als de lokale

politiek kan worden beschouwd, zijn intrede heeft gedaan, met de UNI-partij en de Partido

Progresista Boneriano. Na de breuk tussen Lodewijk (LD) Gerharts en Julio Abraham, UNI-leiders;

kwamen er belangrijke veranderingen in het politieke landschap. De Gerharts-groep is in de Partido

Progresista Boneriano opgegaan, terwijl Abraham de Partido Demokrátiko Boneriano heeft

opgericht.

Roders, die vorig jaar een boek heeft gepubliceerd over de biografie van LD Gerharts, sprak

anderhalf uur lang over deze man, die het slachtoffer is geworden van een samenzwering van zijn

politieke tegenstanders; wat tot zijn gevangenschap en het beëindigen van zijn politieke carrière

heeft geleid.

Daarna heeft Bòi Antoin heeft zich beziggehouden met de geschiedenis van de politiek vanaf die

periode, zoals intrede van Toon Abrahams in de politiek, later gevolgd door zijn broer Jopi

Abraham en vervolgens Jopi’s zoon Clark Abraham als leider van Demokrat.

Verder heeft Antoin gesproken over Broertje Janga, een fenomeen in de Bonairiaanse politiek, die

ook slachtoffer is geworden van samenzwering. Hij was lid van de Demokrat, maar in de eerste helft

van de jaren zestig verliet hij deze partij en ging naar de verkiezingen met de reeds bestaande

Partido Obrero Boneriano (POB).

Er is aandacht besteed aan de historische verkiezing voor de Staten van 5 september 1969, waarin

de lijst van Kombinashon pa Kambio (PPBU en POB) de Democraten omverwierp, die 15 jaar aan de

macht is geweest. Een van de gevolgen daarvan was de oprichting van Partido Patriótiko Boneriano.

Antoin sprak over politieke partijen die al 70 jaar hebben bestaan, maar ook over de meest

prominente politici, de manieren van het voeren van politiek, zelfs politieke marsen, liederen en

politieke jingles.

De deelnemers aan de cursus waren onder de indruk van alles wat er in de politieke geschiedenis is

gebeurd, in het bijzonder van de casussen LD Gerharts en Broertje Janga.

MPB: “Sinds haar oprichting 10 jaar geleden (15 december 2013) geeft de MPB training aan haar

leiders. Geschiedenis van de Politiek is zeker erg belangrijk, want als je je geschiedenis kent, kun je

met de slechte dingen die zijn gebeurd rekening houden en ervoor zorgen dat ze zich niet

herhalen. Natuurlijk, moeten we van de goede dingen leren en proberen ze beter te maken.

MPB blijft verschillende trainingen aan haar leiders geven, zodat we kunnen beschikken over goed

gevormde leiders. Onze volgende training zal plaatsvinden op 30 oktober 2023 met als thema

‘Structuur en processen van het Besturen van Bonaire’.”

