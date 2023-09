Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Gobierno ta ricibi manifesto di Sindicato TOPA tocante Prestatiemanagement Sisteem

UN SISTEMA UNIFORME PA EVALUA E FUNCIONAMENTO DI TUR EMPLEADO PUBLICO

Diaranson mainta, Sindicato TOPA a acerca Gobierno na Bestuurskantoor cu un manifesto riba e tema di Prestatiemanagement Sisteem. Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister Geoffrey Wever y Minister Rocco Tjon a ricibi e grupo sindicalista.

Prome Minister a remarca cu Prestatiemanagement Sisteem ta un sistema cu sin duda tur hende ta convenci di su importancia pa sector publico. E ta un sistema uniforme pa evalua e funcionamento di tur empleado publico. Di e manera aki por evalua con e trabou ta bayendo y si e empleado publico ta bin na remarke pa haya un promocion.

E motibo cu Gobierno di Aruba a introduci e sistema aki ta pasobra prome cu esaki no tawata tin un sistema uniforme pa evalua den e sector publico. Algun departamento di gobierno tin nan propio sistema, mientras otronan no tin un sistema asina elabora. For di empleadonan publico a drenta reclamonan cu den algun departamento, empleadonan ta haya promocion basta facil mientras cu na otro departamento, esaki ta hopi dificil. Tambe empleadonan ta reclama cu nan no sa riba kico nan ta wordo evalua, y tin di warda te fin di aña pa haya sa resultado di nan evaluacion. Den nos tempo, esakinan ta cosnan cu den departamentonan di Gobierno no por sigui pasa.

Cu e Prestatie Management Sisteem cada empleado sa di adelanta riba kico e ta wordo evalua y e empleado mes ta indica tambe kico ta e tarenan y e metanan cu e kier logra. Durante di aña, e hefe di departamento lo evalua cada empleado. “Esaki ta un sistema cu mi ta sigur cu tur hende ta para su tras”, Prome Minister a remarca.

E ley di Prestatie Management Sisteem a wordo introduci aña pasa y a drenta na vigor na januari e aña aki. Sindicatonan, sinembargo a acerca Gobierno pa haci algun cambio. Gobierno a invita tur sindicato pero Sindicato TOPA ta e unico cu a sigui na mesa cu Gobierno y a trece nan puntonan na atencion di Gobierno.

Hunto cu nan manifesto, Sindicato TOPA a trece un rapport, por cierto basta diki, y a entrega esaki na Prome Minister. E rapport aki ya caba Sindicato TOPA a entrega na e comision cu Gobierno a institui pero nan no a haya contesta riba esaki cua ta e motibo tambe cu nan a entrega nan manifesto pidiendo Gobierno un contesta dentro di dos siman.

“Mi a gradici Sindicato TOPA pa semper ta na mesa cu Gobierno y pa semper tin un actitud y posicion constructivo pa yega na un solucion. Gobierno sigur lo sinta cu nan y duna nan un contesta riba nan puntonan di preocupacion pa asina finalisa e aña aki, un aña cu ta wordo considera un aña piloto pa loke ta trata e Prestatie Management Sisteem. Y pa aña 2024, cuminsa implementa esaki completo teniendo cuenta cu loke e sindicatonan a trece padilanti. Aunke cu no ta tur sindicato a sinta na mesa cu e comision cu Gobierno a institui, Gobierno a tene cuenta cu tur preocupacion pa asina haci Prestatie Management Sisteem un miho producto cu na final di dia Aruba por beneficia di un producto cu nos tur ta kere den dje y por wordo aplica den tur departamento di Gobierno y sector publico por haya un sistema uniforme di evaluacion”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

