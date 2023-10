Minister Javier Silvania NO TIN DEDUKSHON DI ONTVANGER MAS FOR DI MI AOV: KIKO ESAKI TA NIFIKÁ PA MI?

Minister di Finansa, Javier Silvania, a anunsiá via retnan sosial ku entrante luna di òktober Ontvanger lo stòp ku dedukshon for di penshunnan di AOV di SVB. E notisia positivo aki a lanta e preguntanan nesesario serka penshonadonan riba kua e minister ke duna klarifikashon.

Penshonadonan ku ta risibí un penshun di AOV di SVB i ku ta kustumbrá ku Ontvanger ta retené un parti di esaki tur luna pa paga debenan di impuesto lo ripará ku e retenshon aki no ta tuma lugá mas for di e luna aki. For di awor tur penshonado lo risibí e penshun di AOV ku nan tin derecho riba dje den su totalidat. Sin embargo, esaki no ta nifiká ku tur penshonado ta eksonerá di paga impuesto manera OZB. E eksonerashon aki ta aplikabel solamente si e penshun di AOV ta e úniko entrada ku e penshonado ta risibí. Na e momentu ei por argumentá ku e penshonado no tin e espasio finansiero pa paga e debe di impuesto. Sin embargo, si un penshonado tin otro forma di entrada ademas di su penshun di AOV, manera un penshun adishonal òf entrada di hür, e ora ei ta spera ku e debe di impuesto lo wòrdu pagá riba base di e kapasidat ku por karga.