Minister Pisas a partisipá na konferensha di “High-Level Ministerial Session for the 17th Convention of Parties on the Carthagena Convention” na Aruba

Willemstad – Djabièrnè dia 6 di òktober último, Minister di Asuntunan General enkargá ku Medio Ambiente i Naturalesa señor Gilmar Pisas a partisipá na un enkuentro na Aruba riba invitashon di United Nations Environment Programme (UNEP). Ta trata aki di e seshon ministerial di e di 17 Konferensha di e Konvenshon pa Protekshon i Desaroyo di Ambiente Marino pa Karibe i Latino Amerika.

Durante e seshon aki a trata tópikonan relashoná ku protekshon i desaroyo di ekosistemanan marino den Karibe i Latino Amerika kual ta metanan di sumo importansha pa Kòrsou tambe.

Durante e sehon di nivel haltu aki na kua Minister Pisas a partisipá a enfatisá importansia di koperashon regional i kon pa logra e metanan di Kunming- Montreal Global Biodiversity Framework kual ta metanan relashoná ku saneamentu di ekosistemanan i eksistensha di espesienan pa aña 2050.

Den e kuadro aki lo trata tópikonan manera:

Mandato i interakshon di Cartagena Convention pa logra metanan di Montreal

Global Biodiversity Framework. E responsibilidat pa paisnan desaroyá “National Biodiversity Strategies and

Action Plans (NBSAPs)”. Meta 30 pa 30 di Montreal Global Biodiversity Framework pa tur pais protehá

30% di su laman i 30% di su zona di kosta. Kordinashon i komunikashon i kolaborashon entre paisnan i organisashonnan

intergubernamental.

Ademas tabatin un aspekto interaktivo ku e paisnan partisipante kaminda a identifiká, visualisá i rekonosé e komplesidat, diferente interesnan i konsiderashonnan pa ku maneho i uzo di kosta i rekursonan marino. E parti aki a ilustrá ku nos mester tene kuenta ku tur faktor momentu ku ta bini desaroyonan riba diferente área.

Na final di e seshon a yega na konklushonnan riba kua e diferente paisnan lo bai sigi traha huntu i Minister Pisas tabata un di e promé nan ku a firma un MOU riba e tereno aki. Firmamentu di e MOU aki ta hasi Kòrsou i su partnernan den regio mas fuerte pa huntu kombatí konsekuenshanan di kambio di klima, polushon marino, pèrdida di habitat, sobrepeska, invashon di Sargassum i malesanan di koral.

