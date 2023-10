Notisia di polis di djárason 4 di òktober te ku djaluna 9 di òktober 2023 // Politieberichten van woensdag 04 oktober tot en met maandag 09 oktober 2023

Notisia di polis di djárason 4 di òktober te ku djaluna 9 di òktober 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 8 di òktober, alrededor di 1 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos outo na altura di Kaya Korona i Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Na yegada di patruya a resultá ku e shofùr ku a okashoná e aksidente tabatin wowo kòrá, su aliento tabata hole alkohòl i e tabata papia ku lenga pisá. Durante un kòntròl di dokumentonan nesesario, e no tabata disponé di un reibeweis ni papelnan di seguro bálido. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku polis a kita su reibeweis. Na momentu ku e agentenan tabata atendé ku esnan presente, e sospechoso a bèk dal den un di tres vehíkulo. A detené e hòmber di inisial S.M.V.B. di 38 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl i pa manehá miéntras ku su reibeweis ta konfiská. A transport’é pa warda di polis pa un análisis di rosea. Ademas el a haña un but pa manehá sin reibeweis i sin seguro bálido.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

A haña kurpa sin bida di hòmber pèrdí

Riba djadumingu 8 di òktober, alrededor di 9.30 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a haña un kurpa sin bida di un persona maskulino, den Washington Park. E departamento forénsiko di polis huntu ku dòkter (schouwarts) a presentá na e sitio. Dòkter a konstatá morto ofisial.

KPCN por konfirmá ku ta trata di e hòmber Rodrigo Thode, ku tabata pèrdí for di 28 di sèptèmber último.

Kaso di bringamentu ku herido

Riba djasabra 7 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na Kaya C.D. Crestian. Na yegada di patruya tabatin un hòmber ku un kap na su kabes despues ku un persona a maltrat’é ku un bòter. Personal di ambulans a trata e víktima na e sitio mes. Ta investigando e kaso.

Detenshon despues di persekushon

Den oranan di atardi riba djasabra 7 di òktober un patruya a spòt un outo ku velosidat haltu riba Kaya Korona. Dor di e komportashon di manehá imprudente di e shofùr, e patruya mester a desviá pa evitá un aksidente. E shofùr a sigui kore ku velosidat haltu den direkshon di rotònde sùrnan di Rozendaal i despues Kaya Nikiboko Nort. Riba esaki e patruya a bai su tras pa atendé kuné riba su komportashon di manehá, pero a pèrdè e vehíkulo for di bista. Algun ratu despues a topa e outo den direkshon kontrali ku velosidat haltu riba Kaya Kanari. E patruya a duna e shofùr òrdu pa para ku lusnan óptiko miéntras un agente a baha for di e vehíkulo polisial i duna señal ku su man drechi pa e shofùr para e vehíkulo. E shofùr no a baha su velosidat i a sigui kore stret den direkshon di e agente polisial. E agente a hañ’é obligá di bula na kantu pa evitá ku e vehíkulo ta alkans’é. E sospechoso a sigui kore i aki e patruya a bolbe pèrd’é for di bista.

E patruya a sigui kore buska e vehíkulo i a top’e na altura di Kaya Falcon. Aki a surgi un persekushon. Na altura di Kaya Barí, e sospechoso a hera alkansá un persona ku tabata kantu di kaya i a sigui kore. Na altura di Kaya Tambú e sospechoso a kore dal ku su vehíkulo den un outo ku tabata stashoná i a sigui kore. E patruya a logra para e sospechoso na altura di Kaya Marimba. A detené e hòmber di inisial N.J.M.V. di 32 aña di edat pa no duna oido na òrdu di polis, pa atentado kontra bida di un ámtenar den funshon i pa diferente infrakshon di tráfiko kometé. E sospechoso probablemente tabata bou di influensia di supstansianan narkótiko. A konfiská e outo pa mas investigashon.

Vehíkulo a bòltu

Alrededor di 8.20 or di mainta riba djasabra 7 di òktober, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda di Rincon. E shofùr a deklará ku el a pèrdè kòntròl riba su stür den un bògt dor di kua e vehíkulo a bòltu. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

‘Hit and Run’

Den oranan di mardugá riba djasabra 7 di òktober, un aksidente a tuma lugá na Hanchi Amboina. Pa motibunan ainda deskonosí, un outo a dal den un palu di lus i despues kore bai. Despues di un investigashon mas aleu, algun ratu despues a bin topa ku e vehíkulo ku tabata enbolbí den e aksidente, skondí den kurá di un kas na Kaya Vivaldi. A tou e outo bai warda di polis kuné pa mas investigashon.

Aksidente ku skuter

Riba djabièrnè 6 di òktober, alrededor di 11.15 or di mainta, un aksidente ku un skuter a tuma lugá na altura di Kaya Amsterdam i Kaminda Djabou. Pa motibu ainda deskonosí, e shofùr i su pasahero a kai for di e skuter i pa e motibu aki nan a resultá levemente heridá. Personal di ambulans a trata ámbos na e sitio mes.

Detenshon pa ladronisia

Riba djaweps 5 di òktober, alrededor di 11.30 or di anochi, a detené un hòmber di inisial S.J.G. di 52 aña di edat pa ladronisia. E sospechoso tabata listra den diferente vehíkulo stashoná den ‘Centrumgebied’. Algun agente polisial a gara e sospechoso na momentu ku e tabata listra den un outo. Den e outo a haña algun artíkulo probablemente prosedente di ladronisia. A konfiská e outo pa mas investigashon. Riba djabièrnè 6 di òktober, doño di e outo konfiská a entregá keho di ladronisia. A bai ku un karchi di banko i sèn kèsh.

Detenshon pa froude i falsifikashon

Riba djaweps 5 di òktober, alrededor di 3 or di atardi, a detené un hòmber di inisial A.M.L. di 39 aña di edat na un ofisina di gobièrnu situá na Kaya Neerlandia. E sospechoso a mustra un pasport falsu i a detené pa froude i falsifikashon.

Ladronisia den negoshi

Riba djárason 4 di òktober a drenta keho di dos kaso di ladronisia for di un negoshi situá na Kaya L.D. Gerharts. Riba djárason 27 di sèptèmber, entre 11 or di mainta i 3 or di atardi, deskonosínan a bai dos spiker di marka JBL. Ta trata di un spiker koló bèrdè skur i un koló pretu. Algun dia despues,

entre 6 or di atardi riba djamars 3 di òktober i 9 or di mainta riba djárason 4 di òktober deskonosínan a bai ku un Smart TV di marka LG di 32 inch. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa maltrato

Den oranan di atardi riba djárason 4 di òktober a detené un hòmber di inisial L.R.P. di 47 aña di edat pa maltrato. E sospechoso tabata enbolbí un ratu promé den un bringamentu na un establesimentu di hóreka na Kaya Papa Cornes. Durante e bringamentu el a maltratá un hòmber. Pa e motibu aki e víktima a resultá heridá pero e no kier a entregá keho. Personal di ambulans a trat’é na e sitio mes.

Ladronisia di boto

Riba djárason 4 di òktober a drenta keho di ladronisia di un boto ku e nòmber ‘Nayi’, ku number di registrashon B-137. Ta trata di un boto di faiber koló blanku ku strepi bèrdè. Riba e boto tabatin un motor koló shinishi di e marka ‘Yamaha outboard-40’ i un bateria di outo. E boto tabata mará na altura di e marina na Bulevar Julio A. Abraham. Entre 7 or di anochi riba djamars 3 di òktober i 11 or di mainta riba djárason 4 di òktober, deskonosínan a bai ku e boto. Algun ratu despues a drenta notifikashon ku STINAPA a haña e boto na altura di Klein Bonaire. No a haña e motor ni e bateria. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 04 oktober tot en met maandag 09 oktober 2023

Aanhouding rijden onder invloed

Rond 13:00 uur op zondag 8 oktober, kreeg de centrale meldkamer melding van een aanrijding tussen twee auto’s ter hoogte van Kaya Korona en Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Bij aankomst van de patrouille bleek dat de bestuurder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, een bloed doorlopende ogen had, zijn adem naar alcohol rook en met een dubbele tong sprak. Tijdens een controle van de benodigde documenten bleek hij niet in bezit te zijn van een rijbewijs en ook geen geldige verzekeringspapieren. Uit nader onderzoek bleek dat de bestuurder geen rijbewijs kon tonen omdat het door de politie was ingevorderd. Op het moment dat de agenten bezig waren met omstanders die ter plaatse waren, ging de verdachte met zijn auto achteruit en reed tegen een derde voertuig aan. De 38-jarige man met initialen S.M.V.B. is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Bovendien kreeg hij een bekeuring voor het rijden zonder een rijbewijs en zonder geldige verzekering.

Levenloos lichaam van vermiste man aangetroffen

Op zondag 8 oktober, rond 09:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding dat er een mannelijke levenloos lichaam in het Washington Park was gevonden. De forensische afdeling van de politie samen met de schouwarts waren ter plaatse gekomen. De schouwarts stelde officieel de dood vast.

KPCN kan bevestigen dat het gaat om de lichamelijke resten van de man, Rodrigo Thode, dat vanaf 28 september vermist was.

Vechtpartij met gewond

Op zaterdag 7 oktober kreeg de centrale meldkamer melding van een vechtpartij aan de Kaya C.D. Crestian. Toen de patrouille arriveerde was een man met een kapwond aan zijn hoofd nadat een persoon hem met een fles had mishandeld. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld. De zaak is in onderzoek.

Aanhouding na achtervolging

In de middaguren op zaterdag 7 oktober heeft een patrouille een auto gespot die met hoge snelheid op de Kaya Korona reed. Door het roekeloos rijgedrag van de bestuurder, moest de patrouille uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder bleef rijden met hoge snelheid richting de surnan di Rozendaal rotonde en vervolgens op de Kaya Nikiboko Noord. Hierop ging de patrouille achter hem aan door zijn roekeloos rijgedrag, maar ze hebben het voertuig uit het oog verloren. Momenten later heeft de politie de auto met hoge snelheid gespot in de tegenovergestelde richting op de Kaya Kanari. De patrouille bevorderde de bestuurder om te stoppen door middel van zwaailichten terwijl een agent uit het politievoertuig stapte om de bestuurder met zijn rechterhand een stopteken te geven. De bestuurder verlaagde zijn snelheid niet en bleef doorrijden in de richting van de politieagent. De agent was genoodzaakt om aan de kant te springen om te voorkomen dat het voertuig hem aanreed. De verdachte reed door en de patrouille heeft hem nogmaals uit het oog verloren.

De patrouille bleef zoeken naar het voertuig en heeft deze ter hoogte van de Kaya Falcon nogmaals aangetroffen. Hierbij zetten zij een achtervolging in. Ter hoogte van Kaya Barí, heeft de verdachte iemand die langs de weg liep bijna aangereden en bleef doorrijden. Ter hoogte van Kaya Tambú heeft de verdachte een auto die langs de weg geparkeerd stond aangereden en bleef doorrijden. De patrouille heeft de verdachte eindelijk tot stilstand gebracht ter hoogte van Kaya Marimba. De 32-jarige man met initialen N.J.M.V. is aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie, aanslag op het leven van een ambtenaar in functie en voor de verschillende verkeersovertredingen gepleegd. De verdachte was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Voertuig over de kop

Rond 8:20 uur op zaterdag 7 oktober, vond er een aanrijding plaats op de weg naar Rincon. De bestuurder verklaarde dat hij in de bocht de macht over het stuur verloor waardoor de auto over de kop was gegaan. De bestuurder werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Hit and Run

In de nachtelijke uren van zaterdag 7 oktober, vond er een aanrijding aan de Hanchi Amboina plaats. Voor nog onbekende reden, reed een auto tegen een lantaarnpaal aan en reed daarna weg. Na nader onderzoek, werd het voertuig die betrokken was in de aanrijding iets later aangetroffen in de tuin van een woning op de Kaya Vivaldi verstopt. De auto werd naar het politiebureau gesleept voor verder onderzoek.

Aanrijding met scooter

Op vrijdag 6 oktober, rond 11:15 uur, vond er een aanrijding met een scooter plaats ter hoogte van Kaya Amsterdam en Kaminda Djabou. Om nog onbekende redenen, vielen de bestuurder en zijn medepassagier van de scooter en zijn hierdoor licht gewond geraakt. Beide waren door het ambulancepersoneel ter plaatse behandeld.

Aanhouding diefstal

Op donderdag 5 oktober, rond 23:30 uur, werd een 52-jarige man met initialen S.J.G. voor diefstal aangehouden. De verdachte doorzocht verschillende voertuigen die geparkeerd stonden in het centrum. De politie heeft de verdachte op heterdaad betrapt toen hij een auto doorzocht. In de auto werden een aantal artikelen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig van diefstal waren. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Op vrijdag 6 oktober werd aangifte van diefstal gedaan vanuit de in beslag genomen voertuig. Een bankpas en contant geld zijn meegenomen.

Aanhouding valsheid in geschrifte

Op donderdag 5 oktober, rond 15:00 uur, werd een 39-jarige man met initialen A.M.L. bij een overheidskantoor aan de Kaya Neerlandia aangehouden. De verdachte toonde een vals paspoort en werd door de politie aangehouden voor valsheid in geschrifte.

Diefstal bedrijf

Op woensdag 4 oktober werd aangifte gedaan van twee gevallen van diefstal in een bedrijf gelegen aan de Kaya L.D. Gerharts. Op woensdag 27 september tussen 11:00 uur en 15:00 uur hebben onbekenden twee JBL-speakers meegenomen. Het betreft een donkergroen en een zwarte speaker. Een aantal dagen later, tussen 18:00 uur op dinsdag 3 oktober en 09:00 uur op woensdag 4 oktober hebben onbekenden een Smart TV van het merk LG van 32 inch meegenomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding mishandeling

In de middaguren op woensdag 4 oktober werd een 47-jarige man met initialen L.R.P. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte was iets eerder betrokken geweest bij een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Papa Cornes. Tijdens de vechtpartij had hij een man mishandeld. Het slachtoffer raakte hierdoor gewond maar wilde geen aangifte doen. Hij werd ter plekke door het ambulancepersoneel behandeld.

Diefstal boot

Op woensdag 4 oktober werd er aangifte van diefstal gedaan van een boot genaamd ‘Nayi’, met registratienummer B-137. Het betreft een wit kleurige fiber boot met een groene streep. Op de boot was er een grijs gelakte motor van het merk Yamaha outboard-40 en een auto accu. De boot stond aangemeerd ter hoogte van een jachthaven aan de Boulevard Julio A. Abraham. Onbekenden hebben tussen 19:00 uur op dinsdag 3 oktober en 11:00 uur op woensdag 4 oktober de boot meegenomen. Iets later kwam een melding binnen dat de boot aangetroffen werd door STINAPA ter hoogte van Klein Bonaire. De motor en de accu waren niet aangetroffen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

