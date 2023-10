Fiskal a pidi demanda 19 aña pa Coffie i 22 aña pa Zimmerman ku sospechosonan den e likidashon di Ruchendell Windster (BUCHI)

Korte a trata e kaso Hummer ku ta e kaso kaminda nan a likida e rapper Ruchendell Windster miho konosi komo Boechi. Akusadonan Churendi Coffie i Christopher Zimmerman a bira bira baila baila den nan deklarashonnan, Coffie si a sali bisa ku e tabata simplemente shofur i e no a tira nigun hende mata i ku ta Zimmerman ta esun ku a tira. Zimmerman na su turno a bisa ku e no tabata ni den e outo, ku e tabata na kas malu. Zimmerman a deklara ku Coffie a bin buska e pero e no a sali bai nigun kaminda. Djabièrnè 27 di òktober 2023

Dado momentu fiskal a mustra e video di investigashon ku klaramente bo ta mira ku e dos sospechosonan a kore den un Hyundai Accent mas o menos 1 ora largu tras di e viktima i su amigunan. Tur kaminda ku e Hummer a stashoná e Hyundai a stashoná. Klaramente bo ta mira ku nan tabata warda e momentu adekua pa nan por a likida Boechi. Coffie ta bisa ku e no tabata sa ku Zimmerman tabata tin intenshon di likida Boechi, Jues a puntra Coffie kon bo kemen bo no tabata sa si bo tabata sa ku Zimmerman tabata tin un arma di kandela huntu kune i dikon bo a sigui ordu di Zimmerman pa sigui kore i sluip Boechi. Jues a konfronta Zimmerman tambe puntrando esaki bo ta bisa ku bo no tabata den e outo, pero bo telefon huntu ku telefon di Coffie tabata indika riba GPS ku tur momento boso tabata huntu te na momentu ku a drenta e notisia ku Boechi a fayese bosnan tur dos su telefon a stop di ping riba GPS ku tabata e momentu ku boso tur dos a kibra boso simcard na kas di Coffie na Gato. Tambe tabata ta tin deklarashonan di ambos akusado su parehanan ku nan a deklara ku ambos sospechosonan a deklara na nan ku nan a kaba di likida Boechi. E video ku e telefonnan selular huntu ku e deklarashonnan di tantu e parehanan a seal the deal pa e akusadonan ku nan no tabata sa unda kue ku nan deklarashonan ku no ta kuadra ku realidat di e pruebanan ku tabata tin den nan kontra. Fiskal C.H. Hato Willems tabata bon prepará pa presentá den Korte. Pero remarkabel ta kon e dos akusadonan a keda dualdu den nan deklarashon i no a yega na e punto pakiko nan a likida Boechi, paso na prome instante nan a papia ku nan a sali pa horta un kadena. pero tur e ora nan e keda kore tras di Boechi te nan a likida Boechi sin kue su kadena bai kune ora e tabata abou na suela. Remakabel e hechonan aki i si bo tabata sinta den sala di korte lo bo a mira kon e dos personanan aki tabata keda evadi e preguntanan di Jues i Fiskal. Den poko palabra e likidashon aki tin un otro motibu ku dijs un hortamentu di kadena. Hopi chens e kaso aki ta un kontrakt pa likida Boechi.

