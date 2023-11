E PETISHON DI ASOTEKO NA KORTE

ASOTEKO ta pidi Korte pa:

1) dikta ku e Maneho di Tereno nobo lo wòrdu introdusí di tal forma ku tur persona ku ta riba Lista di Espera te 31 di dezèmber 2022 lo haña un tereno ainda dentro di 1 aña y mei a base di e Maneho di ántes;

2) dikta ku gobièrnu mester publiká e reglanan eksistente di otorgamentu di tereno a base di e Maneho di ántes;

3) dikta ku gobièrnu mester digitalisá e Lista di Espera di tal forma ku kada persona ku ta riba Lista di Espera por kontrolá ku gobièrnu lo otorgá tur tereno konforme sekuensia riba Lista di Espera.

Alternativamente ta pidi Korte pa:

1) dikta ku gobièrnu tin ku otorgá un tereno na e 4 demandantenan dentro di 3 luna di tempu. Si Korte ta disidí esaki, konsekuensia lo ta ku tur persona riba Lista di Espera por pidi Korte pa gobièrnu otorgá un tereno na nan.

E kaso lo wòrdu tratá den Korte djaluna awor, 27 di novèmber 2023 pa 9’or di mainta. Ta un kaso públiko. Tur hende por pasa na Korte y sinta riba tribuna públiko pa skucha. Si bo kier hasi esei, bin un tiki trempan.

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon

Bonaire, 23 di novèmber 2023,

na nòmber di ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, abogado

DE VORDERING VAN ASOTEKO AAN HET HOF

ASOTEKO verzoekt het Hof:

1) om te willen bepalen dat het Nieuwe Grondbeleid met eerbiedigende werking in werking zal treden en wel aldus dat alle personen die op de Wachtlijst staan tot 31 december 2022 alsnog binnen 1 ½ jaar een terrein moeten krijgen op basis van het oude Grondbeleid;

2) om het Bestuurscollege op te dragen om de huidige regels voor erfpachtuitgifte te publiceren;

3) om het Bestuurscollege op te dragen om de Wachtlijst te digitaliseren en wel aldus dat alle personen die op de Wachtlijst staan, kunnen controleren dat het BC de terreinen uitgeeft conform volgorde op de Wachtlijst.

Alternatief wordt het Hof verzocht:

1) om het BC op te dragen een terrein uit te geven aan de 4 eisers in deze zaak en wel binnen 3 maanden na vonniswijzing. Als het Hof dit toewijst, dan betekent dit dat alle personen op de Wachtlijst het Gerecht kunnen vragen om een terrein aan hen uit te geven.

De zaak zal a.s. maandag 27 november 2023 in het Gerechtsgebouw worden behandeld om 9 uur ’s morgens. Het is een openbare zitting. Iedereen mag plaats nemen op de publieke tribune om naar de behandeling te luisteren. Als men dat wil doen, kom dan niet te laat.

ASOTEKO is de Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 23 november 2023,

namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, advocaat

