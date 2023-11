Kontando e dianan pa e di 5 edishon di “Invest in Willemstad 2023″

E di 5 edishon di ” Invest in Willemstad ” lo tuma luga djamars 4 i djarason 5 di desèmber den Museo Marítimo. E meta di e summit di invershon aki ta pa pone Willemstad tantu riba skala internashonal komo lokal komo un lugá kaminda ta bon pa invertí i hasi negoshi. Ku e summit aki nos ta desea di aportá na e meta pa hasi di Willemstad e siudat ma Invest in Willemstad s bunita den área di Karibe, un sitio kaminda ta agradabel pa biba i atraktivo pa habitante di Kòrsou òf turista den sentro históriko di Kòrsou.

E promé summit di invershon “Invest in Willemstad” a tuma luga na 2019, kasi kuater aña pasa. Despues di e evento eksitoso aki, organisá pa organisashon di empleadonan Hulandes VNO-NCW i diferente partidonan na Kòrsou, e partisipantenan tabata optimista tokante e posibilidatnan di desaroyo pa nos siudat di Patrimonio mundial.

Un konsekuensha direkto di e summit aki tabata e kumpra di Plaza Hotel pa e fondo di penshun APC huntu ku un grupo Hulandes. Ademas, 12 otro propiedat, ku tabata na benta na e momentu ei, a wordu bendi i renobá pa nan doñonan nobo. Na un skala modesto, den e añanan 2020-2022, a organisá mini-summitnan di Invest in Willemstad pa e proyekto i oportunidatnan keda bibu.

For di 2019 a invertí hopi den Willemstad. Proyektonan grandi manera The Wharf na Sharloo, WestEnd na Otrobanda, Majestic na Punda i hotel Pyrmount na Pietermaai (= Penresort) ta hala atenshon. Pero ta spesialmente e proyektonan chikí ku ta kontribuí na konservashon di e karakter kultural-históriko di nos siudat, manera renobashon di kas, transformashon di piso mas halto den apartamentu, i kambio di propiedatnan pa bira un butikhòtel òf Airbnb, ta atrae mas aktividat den nos siudat.

E aña aki Invest in Willemstad lo tuma luga atrobe ku un summit di dos dia na Scharloo, den Museo Marítimo i Villa Maria. E summit ta kuminsá dia 4 di desèmber lokual ta konéktá ku e fecha ku Willemstad a risibí su status di sitio di Herensia di Mundial UNESCO, 26 aña pasá.

Lo bai tin un programa interesante i amplio ku presentashonnan i video ku enfoke riba e kuater distritonan di nos sentro di siudat, historianan di invershonistanan, empresarionan i organisashonnan embolbi ku Willemstad, un diskushon di panel ku e Ministernan Cijntje, Cooper i Silvania i hopi mas. E programa tambe ta brindá e posibilidat pa invershonista òf operadónan potenshal konose bendedo òf hürdó di terenonan i edifisionan den Willemstad.

Tur hende den Willemstad, doñonan di propiedat, intermediarionan i agentenan di real estate ta invitá pa registrá nan oferta di benta via e website di InvestinWillemstad. E meta ta pa krea un plataforma uniko (no-komersial) pa e invershonista òf hürdó interesá, kaminda nan por hanja un bista kompleto di tur lokual tin disponibel den Willemstad riba un mapa interaktivo.

E summit ta destiná pa invershonista òf operadónan potenshal, empresarionan potenshal ku ke hasi negoshi den Willemstad, doñonan di edifisionan ku ke bende òf alkilá, i fasilidatónan ku ta ofresé servisio na invershonista òf empresarionan. Bo por inskríbí pa partisipá na e summit aki, òf mirá e programashon, via e website. Tin un kantidat limitá di lugá disponibel ainda. Pa preguntanan tokante partisipashon, bo por yama 461-3918 òf manda un email na steven.damiana@curacao-chamber.cw

De 5e editie van “Invest in Willemstad 2023”

De lustrum editie van “Invest in Willemstad” vindt plaats op maandag 4 en dinsdag 5 december in het Maritiem Museum. Doel van deze investeringssummit is nadrukkelijk Willemstad internationaal en lokaal op de kaart te zetten als plek waar het goed investeren en ondernemen is. Met deze summit willen we bijdragen aan het doel om van Willemstad de mooiste stad van het Caribisch gebied te maken, waar het prettig wonen is en aantrekkelijk om als inwoner van Curaçao dan wel als toerist in het historische centrum van Curaçao rond te lopen.

De eerste “Invest in Willemstad”-investeringsummit vond in 2019 plaats, vier jaar geleden. Na dit meerdaags evenement, georganiseerd door de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse Curaçaose partijen, waren deelnemers optimistisch over de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werelderfgoedstad. Een direct gevolg van deze summit toen was de aankoop van Plaza hotel door het pensioenfonds APC. Daarnaast zijn 12 andere panden, die toen in de verkoop stonden, verkocht en door de nieuwe eigenaren opgeknapt. Op bescheiden schaal zijn in de jaren 2020-2022 vervolg mini-summits van Invest in Willemstad georganiseerd.

Vanaf 2019 is er veel geïnvesteerd in Willemstad. Grotere projecten zoals de Wharf op Sharloo, WestEnd in Otrobanda, Majestic in Punda en Pyrmount-hotel te Pietermaai (= Penresort) trekken de aandacht. Maar het zijn vooral de kleinere projecten die bijdragen aan het behoud van het cultuurhistorische karakter van de stad zoals het opknappen van een woonhuizen, het verbouwen van een bovenverdiepingen tot appartementen, het ombouwen van panden tot een boetiekhotel of Airbnb. Met deze investeringen vestigen zich nieuwe ondernemers en komt er meer activiteit in de stad.

Dit jaar wordt Invest in Willemstad wederom groots aangepakt met een tweedaagse summit op Scharloo, in het Maritiem museum en Villa Maria. Dat de summit 4 december start, heeft te maken met de dag dat Willemstad, 26 jaar geleden, haar status van UNESCO-werelderfgoedstad kreeg. Er is een interessant en uitgebreid programma met presentaties en video’s over de vier stadsdistricten, verhalen van de investeerders, ondernemers en bij Willemstad betrokken organisaties, een paneldiscussie met de ministers Cijntje, Cooper en Silvania en veel meer. Het programma biedt eveneens de mogelijkheid om potentiële investeerder of ondernemers en exploitanten in contact te laten maken met verkoper of verhuurder van onroerend goed in Willemstad.

Eenieder in Willemstad, eigenaren, tussenpersonen en makelaars wordt uitgenodigd om hun onroerend goed, via de website van InvestinWillemstad te registeren. Het doel hiervan is om voor de geïnteresseerde investeerder of huurder een (niet-commercieel) platform te creëren waarop een totaal overzicht van al het onroerend goed in Willemstad op een interactieve kaart te vinden is.

De summit is bedoeld voor (potentiële) investeerders, (potentiële) ondernemers die zaken willen doen in Willemstad, eigenaren van onroerend goed die willen verkopen of verhuren, en facilitators die diensten aanbieden aan investeerders en ondernemers.

Aanmelden om te participeren aan deze summit, of het programma inzien, kan nog via de website. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor vragen over deelname kunt u bellen naar 461-3918 of mailen naar steven.damiana@curacao-chamber.cw

