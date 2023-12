Shofur inresponsabel ta pone fever na dos pomp di gasolin algu sumamente kondenabel

Un persona hopi inresponsabel ta hinka den su kabes pa bai pone fever na un pomp di gasolin te pa e hasi e dos biaha na dos pompo di gasolin i pone bida di hopi hende i hinter un bario na peliger.

Hopi inresponsabel e kos aki ta di kondena, organisashon di drivernan ku ta pone fever mester tuma e kos aki na serio i denunsia e shofer aki pa motibu ku ela pone boso organisashon den un lus negativo. I pakolmo bo ta hasi e stunt aki no na un pero dos pomp di gasolin algu sumamente kondenabel.

Hopi lo bisa ku e tin skills pa por a pasa dor di e pompnan sin mishi ku nan, awor kiko lo a pasa si pa su di malu ela dal den unu i a surgi un eksploshon (awor lo sali masha hopi eksperto pa bisa ku e pomp tin cut off sistem ect ect pa evita ku e kandel lo bira algu mas grandi) Echo ta ku ei nan no ta kaminda pa hasi tipo di stuns nan asina ki.

Lo ta interesante pa sa kiko ta e akshon kontra di e suseo aki.

I no bin bisa ku esaki no ta notisia paso no mester warda te ora ku e dal den un di e pomp nan aki i surgi un desgrasia ku por a evita.

Kiko asosashon di pomp nan di gasolin lo bai hasi komo medida pa e kos aki no pasa mas. Polis i Hustisia unda boso a keda. Propretario di Vanddis kiko lo ta medida ku boso lo tuma kontra loke a pasa na boso pomp?

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket