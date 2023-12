Enkuentronan ku pueblo un éksito pa Komishon enkuesta HNO

Willemstad – E promé siudadano ku tin informashon adishonal pa e Komishon enkuesta HNO, a mèldu na e sekretariat di e komishon. Esaki a sosodé durante un di e dos enkuentronan ku e komishon a organisá djasabra último. Esaki ta mustra e balor pa konsultá ku pueblo.

Skucha, kontestá pregunta i informá tokante e proseso di enkuesta tabata e intenshon pa organisá e enkuentronan ku públiko. Asin’ei e komishon ta enbolbí komunidat den e enkuesta. Ta na e momentunan akí por topa siudadanonan ku di un òf otro manera ta sinti nan mes perhudiká.

Durante e enkuentronan na Barber i Montaña, e miembronan di e komishon a aklará kon e preparashon a kana delaster añ’i mei. Presidente di e komishon Eduard Braam, a bolbe infatisá ku e enkuesta no ta un tribunal. “ Nos ke pa e hechonan ta konosí.”

Parlamentario Eduard Braam durante e enkuentronan a haña sosten di e miembronan Giselle McWilliam, Ana-Maria Pauletta i Gwendell Mercelina. E otro dos miembronan di e komishon, Rennox Calmes i Michelangelo Martines, lastimá no por tabata tei.

E públiko presente tabata hopi krítiko tokante e enkuesta. Asin’ei tabata ke klaridat riba e presupuesto di e komishon, a puntra si ta habrí pa duna tur informashon i tokante e proseso di trabou di e komishon. E miembronan di e komishon ta determiná pa enkuesta kana transparente. P’esei kada unu a tuma tempu pa kontestá e preguntanan di públiko. Mustrando asin’ei e union ku tin den e komishon di parlamento di Kòrsou.

E aplous ku e komishon a haña na final di e enkuentronan ta demonstrá ku a apresiá e manera habrí ku e Komishon enkuesta HNO a komuniká. A asta puntra ki dia e siguiente enkuentro ta. Te ainda por duna opinion tokante e trabou di e komishon. Pa esaki tin un enkuesta públiko. Por partisipá anónimo pero ta duna oportunidat na kada siudadano pa bini dilanti si nan tin informashon adishonal pa e Komishon enkuesta HNO.

Burgerconsultaties waardevol voor de enquetecommissie HNO

Willemstad – De eerste burger die zegt meer informatie voor de enquêtecommissie HNO te hebben, heeft zich gemeld bij het secretariaat tijdens één van de openbare bijeenkomsten. Daarmee bewezen de twee burgerconsultaties afgelopen zaterdag van waarde te zijn in het onderzoek.

Luisteren, vragen beantwoorden, informeren en het onderzoekstraject toelichten was de inzet van de burgerconsultatie. Daarmee wilde de enquêtecommissie HNO de burgers van Curaçao bij hun onderzoek betrekken. Het was ook een mogelijkheid om de burgers, die zich op één of andere manier benadeeld voelen, aan te horen.

Tijdens de twee ontmoetingen in Barber en Montaña hebben de leden van de commissie toelichting gegeven over de voorbereidingen afgelopen anderhalf jaar. Ook benadrukte de voorzitter van de enquêtecommissie Eduard Braam dat het onderzoek geen volkstribunaal is. “ Wij willen de feiten op tafel hebben.”

Parlementariër Eduard Braam werd tijdens de twee burgerconsultaties bijgestaan door de commissieleden Giselle McWilliam, Ana-Maria Pauletta en Gwendell Mercelina. De andere twee commissieleden Rennox Calmes en Michelangelo Martines konden helaas niet aanwezig zijn.

Het aanwezige publiek was kritisch naar het onderzoek van de enquêtecommissie. Zo werd er gevraagd naar het budget van het onderzoek, het openbaar maken van informatie en het werkproces van de commissie. De commissieleden, die gebrand zijn om het onderzoek transparant te laten verlopen, kregen alle ruimte om in te gaan op vragen van het publiek. Dit gaf aan hoe eensgezind de enquêtecommissie HNO van het parlement van Curaçao is.

Dat de aanwezigen de openheid van de enquêtecommissie HNO tijdens de burgerconsultaties erg op prijs stelden, bleek wel uit het applaus dat aan het eind klonk. Er werd zelfs gevraagd wanneer de volgende bijeenkomst plaats gaat vinden.

Wie niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomsten kan nog steeds feedback geven. Daarvoor is een enquête beschikbaar. In die enquête, die geheel anoniem is, wordt ook de mogelijkheid geboden aan burgers om naar voren te komen als ze extra informatie hebben.

