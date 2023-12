OPINIESTUK:

REFLEKSHON RIBA RESPONSABILIDAT DEN SEKTOR PUBLIKO

Den kuadro di e di 10 aña di publikashon di e rapòrt di Nation Integrity System (NIS) di

Transparency International (TI) di 2013, Kòrsou Transparente ta organisá e seminario:

‘Integrity in Governance: a prerequisite for sustainable growth in Curaçao ‘ riba diabierne 8

di desèmber 2023, un dia promé ku e dia Internashonal kontra di Korupshon proklamá pa

Nashon Uní. E disertashon prinsipal ta ser duna pa Sra. mr. Lousewies van der Laan,

direktora di Transparency International Hulanda. Promé ku esaki, Sra. dr. Nelly Schotborgh, e

investigadó prinsipal di e rapòrt di TI, lo reflektá riba e desaroyonan for di fecha di

publikashon di e rapòrt.

Den preparashon pa e seminario, Kòrsou Transparente a publiká diferente artíkulo

enfatisando riba rekomendashonnan spesífiko di e rapòrt di TI. E artíkulo aki ta trata e di

kuater rekomendashon prinsipal di e rapòrt di TI, ku ta enfatisá ku Gobièrnu mester traha pa

garantisa menos dependensia i mas responsabilidat den sektor públiko. Ta trata aki di e

kumplimentu di e prinsipionan di bon gobernashon, kaminda tur mekanismo interno

(struktura i proseso) pa garantisa ku dunamentu di kuenta riba akshonnan i integridat

mester ta na lugá. Ta importante pa monitoria kumplimentu di esaki, duna estímulo pa bon

komportashon i sankshoná komportashon indeseá. Den e artíkulo aki, algun aspekto

relashoná ku e rekomendashon aki ta ser trata.

Opservashon di Transparency International di 2013

E rapòrt di TI ta pone enfasis riba e retonan ku sektor públiko ta enfrentá riba tereno di

integridat. E fuerte influensia di e poder ehekutívo den toma di desishon i nombramentu ta

opstakulisá e funshonamentu efektivo di nos sektor públiko. Ta trata aki di metementu

aktivo komo un aktitut pasivo di e poder ehekutívo, kual ta limitá e kapasidat di sektor

públiko pa funshoná efikásmente. A konstatá un falta di mekanismonan di maneho efektivo

pa reglanan di integridat i tambe e ousensia di personanan di konfiansa kaminda

ambtenarnan por diskutí kuestionnan di integridat di un manera konfidenshal. Kompania i

fundashonnan di Gobièrnu ta enkontrá varios reton relashoná ku transparensha i

dunamentu di kuenta i rason. Esaki ta un muestra ku kumplimentu di e kódigo Corporate

Governance no ta na ordu sufisientemente, segun e rapòrt di TI di 2013.

Pa NVnan di Gobiernu na Kòrsou, a drenta na vigor na 2010 e Lei di Corporate Governance i

e Besluit di Kódigo Corporate Governance di Kòrsou komo instrumentonan pa promové

transparensha i responsabilidat (accountability). Segun e rapòrt di TI, e introdukshon di e

konsehero di Corporate Governance a aumentá e transparensha supstansialmente den

proseduranan di nombramentu i dunamentu di retiro. Sinembargo, TI a konstatá ku no

opstante e introdukshon di e leinanan aki, e pensamentu ku ta dominá tabata ku e

konstelashon di miembronan di direktiva di entidatnan di Gobiernu mester mas tantu

posibel reflehá e konstelashon di e poder ehekutívo aktual.

Situashon aktual

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) ta funshoná komo

konsehero di Corporate Governance i ta entre otro responsabel pa duna konseho, sea di

ofisio òf riba petishon di un mandatario, òf Gobièrnu komo akshonista riba implementashon

di e Kódigo di Corporate Governance i e Lei di Corporate Governance den entidatnan di

Gobièrnu. Trabounan spesífiko ta inklui konseho riba formulashon di polítika di reservanan i

dividendo, transakshonnan di akshon, deskripshon di perfil i regulamentunan riba prosedura

pa nombramentu di direktiva. Ademas, tambe SBTNO ta duna konseho relashoná ku

proseduranan di despidimentu, kaminda e kumplimentu di estatutonan i e Kódigo Corporate

Governance ta hunga un papel sentral.

For di e informe anual di SBTNO di 2022 ta resultá ku ministernan, no opstante petishonnan

pa informashon adishonal, no semper a reakshoná i a sigui un riba ruta diferente husando

varios argumento. Loke ta sobresalí ta ku e kantidad di kasonan den kua ministernan a

desviá a krese relativamente aktualmente kompará ku añanan anterior.

Normalmente, ora SBTNO pidi informashon adishonal esaki ta kondusí ku ministernan

eventualmente ta suministrá e informashon aki, kual ta hasi ku SBTNO no mester duna un

opheshon serio (zwaarwegend bezwaar). Te ku aña 2022, no tabata usual pa e konsehero

duna opheshon serio despues di pidi informashon adishonal. Sinembargo, segun SBTNO, na

2022 esaki a kambia.

Un otro punto di atenshon for di e informe ta e obligashon ku entidatnan di Gobièrnu tin pa

entrega un plan di dividendo kada aña. Na 2022, e konsehero a risibí solamente algun

notifikashon pa kontrolá e plan di dividendo i e normanan di balansa, mientras ku na 2021

no a risibí ningun. Tambe ta resultá ku di e binti (20) entidatnan ku ta kai bou di e Kódigo

Corporate Governance, a risibí notifikashon solamente di dies (10), indikando ku e

entidatnan aki no ta kumplí ku e Kódigo Corporate Governance riba e punto aki.

Karel Frielink, abogado i hurista, ta enfatisá den su blog ku no opstante ku a funda e

Komishon di Evaluashon di Corporate Governance di Kòrsou na 2013, kual na 2015 a

identifiká defishenshanan i a duna rekomendashonnan balioso, te awe no a tuma luga

ningun evaluashon periodiko di e leinan di Corporate Governance. Ademas, e ta remarká ku

no a tuma akshon konkreto riba e rapòrt di e promé evaluashon, ku ta resultá den falta di

implementashon efektivo di Corporate Governance.

Kontrolaria General (Algemene Rekenkamer Curaçao) ta hunga un rol esensial den sostené

bon gobernashon i ta kontribuí na dunamentu di kuenta i rason i alabes transparensia den

sektor públiko. ARC ta investigá e kontrolá e kuenta anual di País i ta duna su konseho final. E

konseho aki ta duna Staten e posibilidat pa aprobá e kuenta anual, kual ta e base pa duna

ministernan ‘décharge’ pa nan maneho durante e aña. Na mes momento, e ta duna

komunidat un bista kon e maneho di Gobièrnu a duna komo resultado.

Den e rapòrt mas resien di ARC tokante e kuenta anual di 2021 di Gobièrnu di Kòrsou, ta

konstatá diferente opservashon ku ta di basta preokupashon. Esaki ta inkluí un pasamentu

konsiderabel di presupuesto (total di ANG 662,9 mion), pagonan ilegítimo (total di ANG 7,1

mion) dor di funshonarionan ku no tabatin outorisashon pa firma fakturanan pa paga, i

alabes defishenshanan den e maneho finansiero ku no ta kumplí ku normanan legal. E rapòrt

ta señalá spesífikamente defishenshanan den entre otro separashon di funshonn, funshon

interno di kontròl, outorisashon pa firma i e ousensia di reglanan formal pa maneho di

propiedatnan di material. Un otro opservashon ta relashoná ku insertidumbre tokante e

legalidat di kambionan den balansa, i tambe di gastunan i di entrada (total di ANG 4.041,4

mion), kual matoria por ser atribuí na e ausensia di dokumentunan fundamentá manera

kontrátonan, disposishonnan, fakturanan i petishon di kompra kual ta nesesario pa e kontrol

di kuentanan door di accountant.

Kontrolaria General (ARC) ta konkluí ku e kuenta anual 2021 di Gobièrnu no ta duna un

retrato konfiabel di e situashon finansiero di País Kòrsou pa 31 di desèmber 2021. ARC a

manda rekomendashon na minister di Finansa i Konseho di Minister pa ehekutá e metanan

ku ta ser menshoná den e Roadmap, kual ta dirihí na mehorashon di e maneho finansiero,

komo e prioridat. Mas aleu, ta rekomendá pa asegurá ku tin personal dediká i medionan

finansiero adekuá, pa por tin kumplimento estrikto di e lei i regulashonnan, pa

obligashonnan finansiero solamente ta ser inisiá pa funshonarionan outorisá, i e mesun

rekesitonan pa ehekutá pagonan dor di personanan outorisá. Alabes ta rekomendá tambe pa

konsiderá sankshon pa no kumpli ku lei i regulashonnan. Finalmente introdusí un manera di

supervishon riba tur organisashon den sektor priva, kaminda nan por entrega nan kuentanan

anual na Ministerio di Finansa na tempu.

Futuro

E opservashonnan di ARC i SBTNO ta mustrá ku no obstante e ambisioso meta di e diferente

leinan i regulashon, e kumplimentu di esakinan ta laga hopi di desea. Esaki ta trese

kuestionamentu tokante e impakto real di leinan i e motibunan pakiko nan no ta ser kumplí.

Ta importante pa no solamente introdusí mekanismonan nobo, sino tambe pa komprondé

pakiko e reglanan aki no ta logra e efekto deseá. Mientras ku ta importante pa implementá

mekanismonan nobo, ta di suma importansha invertí den un kultura di integridat. Un kultura

sólido di integridat, sostené pa medidanan preventivo, inisiativanan edukativo i

investigashon ta forma un pilar fundamental pa restorá e konfiansa i logra mehorashonnan

den sektor públiko. Un bureau nashonal independiente di integridat por hunga un papel

klave den esaki. Esaki no solamente ta eksihí pa funda e organisashon aki, sino tambe e

mester risibi un apoyo polítiko real, outoridat adekuá, i tambe medionan i autonomia pa por

operá efektivamente. Ta importante pa Kòrsou no solamente enfoká riba establesé reglanan,

sino tambe pa krea un ambiente kaminda e reglanan aki por ser implementá i por ser kumplí

ku ne efektivamente.

OPINIESTUK:

REFLECTIE OP ACCOUNTABILITY IN DE PUBLIEKE SECTOR

In het kader van de 10-jarige publicatie van het National Integrity System assessment (NIS)-

rapport van Transparency International (TI) uit 2013, organiseert Kòrsou Transparente op

vrijdag 8 december 2023, daags voor de United Nations Anti-Corruption Day, het seminar

‘Integrity in Governance: a prerequisite forsustainable growth in Curaçao’. De keynote speech

wordt verzorgd door Lousewies van der Laan, directeur Transparency International

Nederland. Voorafgaand zal Nelly Schotborgh, destijds de hoofdonderzoeker van het

assessment, reflecteren op de ontwikkelingen sinds de publicatie van het rapport.

In aanloop naar het seminar heeft Kòrsou Transparente verschillende artikelen gepubliceerd

waarin specifieke aanbevelingen uit het onderzoek worden belicht. Dit artikel gaat in op de

vierde en tevens laatste hoofdaanbeveling uit het TI-rapport die benadrukt dat de overheid

moet werken aan het waarborgen van grotere onafhankelijkheid en meer accountability in de

publieke sector. Het gaat hierbij om het naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur,

waarbij alle interne mechanismen (structuren en processen) ter waarborging van

verantwoording en integriteit aanwezig moeten zijn. Van belang is de naleving te monitoren

en gewenst gedrag aan te moedigen en ongewenst gedrag te sanctioneren. In dit artikel

worden enkele aspecten met betrekking tot deze aanbeveling behandeld.

De bevindingen van Transparency International uit 2013

Het TI rapport benadrukt de uitdagingen van de publieke sector op het gebied van integriteit.

De sterke invloed van de uitvoerende macht op benoemingen en beleidsbeslissingen zou het

effectief functioneren van de publieke sector belemmeren. Zowel de actieve bemoeienis als

de passieve houding van de uitvoerende macht zouden het vermogen van de publieke sector

om daadkrachtig te functioneren beperken. Geconstateerd werd een tekort aan effectieve

handhavingsmechanismen voor integriteitsregels en het niet aanwezig zijn van

vertrouwenspersonen om ambtenaren in staat te stellen integriteitskwesties vertrouwelijk te

bespreken. Staatsbedrijven en stichtingen ondervinden uitdagingen met betrekking tot

transparantie en verantwoording, waarbij zowel de letter als de geest van de corporate

governance-code onvoldoende worden nageleefd, aldus het rapport van TI uit 2013.

Voor de overheidsentiteiten werden in 2010 op Curaçao de Landsverordening corporate

governance en het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao van kracht als

instrumenten ter bevordering van transparantie en accountability. Volgens het TI-rapport

heeft de introductie van de corporate governance-adviseur de transparantie in benoemingsen ontslagprocedures aanzienlijk vergroot. Niettemin constateerde TI dat ondanks de

invoering van deze wet- en regelgeving, de overheersende opvatting was dat de samenstelling

van bestuursleden van overheidsentiteiten zo veel mogelijk moet lijken op de samenstelling

van de zittende politieke leiding.

Huidige stand van zaken

De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) fungeert als adviseur

corporate governance en is onder meer belast met het ambtshalve of op diens verzoek

adviseren van de opdrachtgever, de aandeelhouder dan wel de overheid over de

implementatie van de Code Corporate Governance en de Landsverordening corporate

governance in oveheidsentiteiten. Specifieke werkzaamheden betreffen onder andere

advisering bij het vaststellen van reserverings- en dividendbeleid, aandelentransacties,

profielschetsen en procedureregels bij bestuur benoemingen, evenals adviseren over

ontslagprocedures, waarbij naleving van statuten en de Code Corporate Governance centraal

staat.

Uit het verslag van de SBTNO van 2022 blijkt dat ministers, ondanks verzoeken om nadere

informatie, niet altijd hebben gereageerd en vervolgens gemotiveerd zijn afgeweken van het

advies van de adviseur. Opvallend is dat het aantal gevallen waarin ministers afgeweken zijn

verhoudingsgewijs aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Normaliter leiden verzoeken van SBTNO om aanvullende informatie ertoe dat ministers alsnog

voorzien in de benodigde informatie, waardoor de SBTNO minder zwaarwegende bezwaren

hoeft af te geven. Tot het jaar 2022 kwam het zelden voor dat de adviseur na een verzoek om

nadere informatie zwaarwegende bezwaren afgeeft. In 2022 was dit volgens SBTNO echter

anders.

Een ander aandachtspunt uit het verslag betreft de verplichting voor

overheidsvennootschappen om jaarlijks een dividendbeleid op te stellen. In 2022 heeft de

adviseur slechts enkele meldingen ontvangen voor toetsing van het dividendbeleid en de

balansnormering, terwijl in 2021 helemaal geen meldingen werden ontvangen. Daarnaast

blijkt dat van tien (10) van de twintig vennootschappen die onder de Code Corporate

Governance vallen er nooit meldingen zijn ontvangen voor de toetsing van het dividendbeleid,

wat aangeeft dat deze vennootschappen de Code Corporate Governance op dit punt niet

naleven.

Karel Frielink, advocaat en rechtsgeleerde, benadrukt in zijn blog dat ondanks de oprichting

van de Commissie Evaluatie Corporate Governance Curaçao in 2013, die in 2015

tekortkomingen identificeerde en waardevolle aanbevelingen deed, er sindsdien geen

periodieke evaluatie van de corporate governance wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden.

Bovendien merkt hij op dat er geen concrete acties zijn ondernomen naar aanleiding van het

rapport van de eerste uitgevoerde evaluatie, waardoor de implementatie van een effectieve

corporate governance achterblijft.

De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) speelt een essentiële rol bij het ondersteunen van

good governance en draagt bij aan verantwoording en transparantie binnen de publieke

sector. De ARC onderzoekt de jaarrekening van het Land en voorziet die van een oordeel. Dit

oordeel stelt de Staten in staat in te stemmen met de jaarrekening, wat de basis legt voor het

verlenen van décharge aan de ministers voor het gevoerde beleid. Tegelijkertijd geeft het de

bevolking inzicht in het gevoerde beleid op basis van de onderzoeksresultaten.

In het meest recente rapport van de ARC over de jaarrekening van 2021 van het Land Curaçao

worden een aantal zorgwekkende bevindingen geconstateerd. Deze omvatten aanzienlijke

begrotingsoverschrijdingen (totaal ANG 662,9 miljoen), onrechtmatige betalingen (totaal ANG

7,1 miljoen) door functionarissen die niet bevoegd waren facturen betaalbaar te stellen, en

tekortkomingen in het financiële beheer die niet voldoen aan de wettelijke normen. Het

rapport wijst specifiek op tekortkomingen in functiescheiding, interne controlefuncties,

tekenbevoegdheden en het ontbreken van formele regels voor het beheren van materiële

bezittingen. Een ander onderzoeksresultaat betreft de onzekerheid over de rechtmatigheid

van balansmutaties, uitgaven en inkomsten (totaal ANG 4.041,4 miljoen), voornamelijk

toegeschreven aan het ontbreken van onderliggende documenten, zoals overeenkomsten,

beschikkingen, facturen en bestelbonnen benodigd voor de accountantscontrole.

De ARC concludeert dat de jaarrekening 2021 geen getrouw beeld geeft van de financiële

positie van het Land per 31 december 2021. De ARC doet de minister van Financiën en de Raad

van Ministers de aanbeveling om de realisatie van doelstellingen in de Roadmap gericht op

het verbeteren van het financieel beheer als topprioriteit te beschouwen. Verder wordt

aanbevolen om te zorgen voor toegewijd personeel en financiële middelen, strikte naleving

van de wet- en regelgeving door financiële verplichtingen uitsluitend aan te laten gaan door

daartoe gemandateerde functionarissen, en betalingen uit te voeren door bevoegde

personen. Het overwegen van sancties voor het niet naleven van de wet- en regelgeving wordt

ook aanbevolen, evenals het houden van toezicht op alle instellingen in de collectieve sector,

zodat zij tijdig hun jaarrekeningen bij het Ministerie van Financiën indienen.

Toekomst

De bevindingen van de ARC en de SBTNO tonen aan dat ondanks de ambitieuze doelstellingen

van de wet- en regelgeving, de naleving ernstig tekortschiet. Dit roept vragen op over de

werkelijke impact van regelgeving en de redenen waarom deze niet worden nageleefd. Het is

belangrijk om niet alleen nieuwe mechanismen te introduceren, maar ook om te begrijpen

waarom bestaande regels en voorschriften niet het beoogde effect hebben. Terwijl het

inzetten van nieuwe mechanismen belangrijk is, verdient het investeren in een

integriteitscultuur bijzondere aandacht. Een gedegen cultuur van integriteit, ondersteund

door preventieve maatregelen, educatieve initiatieven, en onderzoek vormt een

fundamentele pijler voor het herstellen van het vertrouwen en het realiseren van de

verbeteringen in de publieke sector. Hierbij kan een onafhankelijk nationaal bureau voor

integriteit een sleutelrol spelen. Dit vereist niet alleen haar oprichting maar ook

daadwerkelijke politieke steun, toereikende bevoegdheden, middelen en autonomie om

effectief te kunnen opereren. Het is belangrijk dat Curaçao zich niet alleen richt op het

vaststellen van regels maar tevens op het creëren van een omgeving waarin deze regels

effectief kunnen worden geïmplementeerd en nageleefd.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket