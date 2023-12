UNESCO Wereld Erfgoed te zien via nieuwe live 4K webcam

SHOWME Caribbean is verheugd de historische lancering aan te kondigen van de allereerste 4K PTZ (Pan-Tilt-Zoom) livestream in het Caribisch gebied van de UNESCO World Heritage Site Handelskade en Brionplein. De livestream is vanaf vandaag te bekijken op het YouTube-kanaal van SHOWME Caribbean.

“Onze exclusieve livestream, die je 12u terug kan spoelen, biedt een front-row ervaring van de kerstverlichting en het vuurwerk op oudejaarsavond, waarmee we de kerstsfeer van Willemstad rechtstreeks in de huizen van ons publiek brengen”, aldus Sabine Berger, oprichtster van SHOWME Caribbean.

Gehost vanaf het dak van het Brion City Hotel in Willemstad, Curaçao, biedt deze locatie een panoramisch uitzicht op de Handelskade, Brionplein en de Emmabrug.

“We zijn dankbaar voor de samenwerking met Peter Austin (Livestream Specialist), Brion City Hotel en Digicel”, vervolgt Berger. “Zij hebben het mogelijk gemaakt om deze historische livestream te realiseren.”



De livestream is gratis toegankelijk voor iedereen met een internetverbinding via het YouTube-kanaal van SHOWME Caribbean. De livestream is ook gratis te embedden op je website. Zo kun je de magie van Willemstad met je eigen publiek delen.





SHOWME Caribbean is naast deze livestream met 10 verschillende locaties bezig op Curacao en Sint Maarten.



