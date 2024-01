Kòrsou, 08 di yanüari 2023.

RUEDA DI PRENSA FESTIVAL DI TUMBA 2024 100 X

Introdukshon

Na promé luga Direktivan di AMAK ta desea un i tur un felis aña 2024. 12 or di anochi a bai pa nos a drenta den 2024 indikando nos ku ora sero a bati i tumbanan di karnaval a kuminsá zona na radio emisoranani tambe den programanan na nos plantanan di televishon.

E di 52 edishon di festival di tumba 2024 ta bai bira un echo entrante e fin di siman aki ora ku nso ta bai tin e inskripshon pa festival di tumba.

Manfred Gomes i su tim a i ta trahando ku ala i kurpa pa e festival di e aña aki mirando e temporada kòrtiku bira un éksito rotundo. Esaki ta un evento ku ta eksigí hopi profeshonalismo pa por konkretisá i ta pesei kada hende riba nan tereno a duna i ta dunando tur ku tin pa nos kana yega na e Festival di Tumba 2024 100 X.

Palabra di Presidente di AMAK, Manfred “Fèko” Gomes

Un felis aña 2024 yena ku bendishon, éksito, i ku un bon estado di salú pa tur esnan ku ta forma parti di e komunidat akí.

Manera ya ta konosí djadumingu awor dia 14 di yanüari ta e dia di inskripshon pa tumba, miéntras ku e dianan di Festival di Tumba ta di 22 pa 26 di yanüari 2024.

Nos ritmo di tumba, un patrimonio kultural inigualabel.

E simia ku esnan ku a bai nos dilanti a planta 53 aña pasá, a krese i bira un palu grandi, ku ta pari frutanan saludabel pa un i tur por disfrutá di dje.

Festival di tumba atraves di añanan, a konfrontá situashonnan difísil, pero semper, ke fé i determinashon, esnan ku a pone nan skouder bou di e magno proyekto aki, a perkurá, pa e patrimonio kultural musikal aki a sobrebibí.

Nos ta hopi kontentu pa e granito, ku nos por a aportá, na alimentá i fortifiká e tesoro kultural musikal aki, huntu ku tur esnan ku durante mei siglo a aportá den organisashon, sea ku partisipashon musikal o komo fanátiko, den promoshon, i ku sosten den un otro forma, pa nos por a logra e meta aki.

Brasil ta orguyoso di su Samba, Trinidad ta broma ku su Kalipso/Soka, i nos por ta hopi agradesido, di nos tesoronan musikal i den kaso aki di nos tumba.

Nos tin ku kuid’é i evitá ku durante selebrashonnan durante temporada di karnaval, nos ritmo di tumba, ta risibí e trato di segunda klase.

Un punto positivo den lunanan tras di lomba,ta ku porfin, durante konsiertonan grandi, tur hende por a tuma nota, ku na momento ku e tumba zona den e parti final di e selebrashon, e ta inyektá tur esnan presente pa lanta balia i disfrutá di nos tumba.

No tin kuestion di tumba di karnaval, e tumba por keda zona durante aña i den añanan despues tambe.

For di despues di inskripshon, e konsepto di tumba ta dominá kaya den tur skina ku bo yega.

Festival di tumba, no ta pa un gremio so, e ta pa henter e komunidat, i esei ta notabel durante dianan di festival di tumba, kaminda tin un meskla di públiko, sin distinshon, di klase, rasa i edat.

Nos komo músiko i organisadó tin un deber ku e palanka, tumba, pa partisipá den un otro forma, pa nos por keda mantené e posishon di e festival kultural musikal mas grandi den Karibe, i e # 2 mundialmente pa lokual ta durashon mas largu di festivalnan di kompetensia.

Esnan ku ta sigui partisipá i aportá, no ta hasi’é pa motibunan finansiero, sino mas bien, pa demostrá ku nan ta kere den lokual ta di nos kultura, i mester mantené bibu.

Ban kuida nos patrimonio kultural musikal na bienestar di nos pais.

Espektativanan pa e festival aki ta hopi grandi.

Direktiva di AMAK huntu ku su komishonnan ta poniendo atenshon máksimo na tur parti di e magno evento aki. Asina pues tin un komishon ku ta trahando riba proposishonnan pa hasi partisipashon di spesialmente nos hóbennan hopi atraktivo.

Aparte di esei, tabata tin vários reunionnan importante ku a tuma lugá, pa loke ta trata produkshon di Festival di Tumba na un nivel mas haltu.

A traha riba un plan di infrastruktura ku repartishon di e kompleho di Curaçao Festival Center (CFC) den vários áreanan, kaminda ta krea mas fasilidat pa e públiko. Esaki lo bira un dje puntonan ku lo bai duna Festival di Tumba 2024 un dimenshon nobo i mas adaptá na e tempu modèrno.

Otro reunionnan importante ku a tuma lugá tabata ku esnan enkargá ku zonido i tambe ku e komishon ku ta enkargá ku e parti di promoshon intensivo pa e evento di Festival di Tumba.

Direktiva di AMAK durante reunion general i reunion ku lidernan di banda a atendé tur punto di atenshon di e Festival.

Balor riba nos ritmo di tumba

Ta bon pa nos tira un bista i reflehá riba e importansia ku nos ritmo di tumba tin, no solamente ta den festival di Tumba, sino tambe e ritmo di tumba ta un aporte grandi pa nos kultura, ekonomia, turismo i identidat.

No ta sin mas ku den añanan 70 nos músikonan- baluarte di e tempu ei manera Boy Dap, Shonma Salsbach, Edgar Supriano, Juan Camelia, Chal Atalita tur di felis memoria i algun hóben i hopi otro mas bou di direkshon di Peng de Windt tambe di felis memoria a logra konvensé komité di Karnaval na 1971 bou di presidensia di defuntu Omalio Merien pa konsiderá nos ritmo di tumba enbes di kalipso komo e ritmo ofisial durante temporada di karnaval.

E simia ku esnan menshoná a sembra na 1971 i ku despues na 1973 a kai bou di responsabilidat di AMAK, a bira un pila kultural fuerte den nos komunidat.

Si kompará hopi festival di kompetensia ku Internashonalmente no a keda eksistí pa hopi aña, dirigentenan di AMAK huntu ku Partnernan ku ta kere den e Festival si a pèrkurá pa e Festival por sigui krese bira un evento sólido di nos bida kultural durante 52 aña.

Na momentu ku un turista bishitá nos pais, e kier skucha algu diferente na loke e la kustumbrá ku n’e kaba. Pa e turista ta importante pa sa ku realmente kiko ta di nos i kon e por eksperensi’é.

E echo ku aktualmente di parti di Ministerio di Hustisia a habri posibilidat pa otro ritmonan aheno di nos kultura infiltrá den nos karnaval, por afektá e balor di nos tumba i por kondusí ku nos ta bai bèk den e époka di 1970, aña kaminda originalmente kalipso tabata dominá den nos karnaval.

Direktiva di AMAK ta spera sinseramente ku despues di evaluashon di Karnaval 2024,ta bon ku tur “grupo” di interes,sinta huntu pa nos analisá i definí ta kiko ta na interes di nos pais.

Tema di festival di tumba

Den kuadro di modernisashon di e festival, direktiva di AMAK a yega na e idea pa duna festivalnan di tumba di awor i den futuro un tema spesífiko ku lo bai keda nota den e infrastuktura rondo di e festival. E aña aki e tema ta Nos playanan.

Kuerpo di Hurado.

Direktiva di AMAK ta sumamente agradesido pa e gran trabou ku Billy Adams , asisti pa Jean Carlo Hernandez a hasi durante ultimo añanan.

Drante reunion general den un forma unánime a bai di akuerdo pa nombra Dr. Francis De Lannoy komo presidene di Hurado pa Festival di Tumba 2024. Vise presidente lo ta sr. Gilo Garmers.

Partnernan di festival di Tumba 2024

E aña aki AMAK por konta ku por lo 10 branding partner 2 gold i 2 silver partner, pa yuda kubri gastunan di produkshon..

E sostén di partnernan pa realisashon di Festival di tumba ta di balor inmensamente grandi.

Si nos tuma na kuenta ku gastunan pa organisá e festival a oumentá ku kasi 30%, i e preis di entrada a keda mantené igual, pa duna ku mas hende di tur gremio den nos komunidat por partisipá aktivamente i personalmente na e magno evento aki.

E aporte di partnernan ta balioso pa e siguiente motibunan.

1. Pa yuda kubri gastunan operashonal general;

2. Pa yuda kubri gastunan haltu di produkshon i konsekuentemente hasi e transmishon di e final di festival di tumba posibel.

3. Pa kontribuí na kontinuidat di e evento grandi aki.

Ta pa e motibunan aki nan ta optené e derecho di esklusividat durante festival di tumba.

Partnernan FESTIVAL DI TUMBA 2024

1. Licores Maduro

2. Medical laboratoy Services (M.LS.)

3. Flow

4. Venequip

5. C.T.B.

6. Global paint

7. Reshapers

8. Gobièrnu di Kòrsou

9. Star Motors;

10. Massive productions

11. Jet Air

12. Curacao Airport Partner/ Curacao Airport Holding

13. Aqualectra

Pay Per View i Branding partners, baluartenan finansiero importante di Festival di Tumba

Festival Di Tumba tambe, for di 2004, a realisá ku no por mantené su mes finansieramente ku entradanan ku ta drenta for di benta di karchi. Es mas, for di 2001 e asistensia a kuminsá baha gradualmente. Na e momento ei a nase e idea pa konvensé komèrsio pa partisipá komo “brandingpartner”. No solamente pa propagá nan produkto, pero pa spesialmente kontribuí na mantené e evento kultural mas grandi di Kòrsou na bida.

E akshon aki huntu ku e benta di “pay per view” mester generá e fondonan finansiero nesesario, pa hasi Festival Di Tumba, no solamente komo un aktividat di kompetensia, pero tambe komo un gran show na nivel internashonal.

Festivalnan di kompetensia i konsiertonan durante último dékada a krese i bira aktividatnan kostoso ku ta eksigí hopi invershon pa por duna produkto di kalidat haltu i kapta interes di públiko.

Festivalnan i konsiertonan ta pilánan ekonómiko hopi importante, ku ta kontribuí na promoshon turístiko di un pais.

Si den e kaso aki, e pais por organisá un evento musikal-kultural, durante kua por eksponé e talento artístiko, esaki por resultá den benefishinan impagabel pa fortifiká ekonomia.

Mayoria di e magno eventonan aki, sea mester di un promotor finansieramente fuerte para tras di e evento òf mester por disponé di institutonan finansiero i/òf kasnan komersial ku ta sostené e evento.

Kòrsou enbèrdat por bira e tarima di Karibe (stage of the Caribbean), manera nos minister di ekonomia a señalá. Pero ta importante ku tur e eventonan grandi ku ta kumpli ku e kriterionan adekuá, por tin tambe e struktura finansiero stabil, pa por sobrebibí.

Gobièrnu di paisnan bisiña tambe ta eksplorá e posibilidat pa nan pais bira e atrakshon turístiko musikal, i konsekuentemente, nan ta fiha un maneho, ku ta kontribuí, pa alkansá e vishon ei tambe.

Na Kòrsou tambe nos por konta ku promotornan grandi, ku por realisá eventonan grandi. I a yega e momento pa krea e insentivonan aki tambe pa garantisá nan kontinuidat.

Gastunan pa un produkshon di festival di tumba na nivel, ta algu masha kostoso. Si nos tene na kuenta ku durante 2 siman , promé ku e festival tin 3 studio di produkshon instalá den Curaçao Festival Center, i durante e dianan di preparashon, mester hasi pruebanan di lus zonido i kolo, nos ta haña un idea, kuantu gastu tin na koriente, material èts.

Aparte di nos téknikonan lokal, semper ta hasi uso di algun eksperto internashonal, ku tin eksperiensha ku transmishon di eventonan grandi manera nos festival..

Pa kubri e gastunan di produkshon, AMAK mester di entradanan di brandingpartners, i pay per view, pa di e forma ei brinda esnan ku no por tei presente e espektákulo.

AMAK ta hopi gradesido na “brandingpartnernan” ku durante último 10 añanan a yuda karga un parti finansiero importante di e festival.

Ta bon tene kuenta, ku festival di tumba, finansieramente te na e momentu aki ta “self-supporting”,sin hasi uso di fondonan di pueblo.

Tin bon interes pa partisipashon

E interes pa partisipá na Festival di Tumba 2024 ta grandi i ounke e tempu di preparashon ta kòrtiku, AMAK tin e konfiansa ku nos lo bai haña Tumbanan na nivel hopi haltu.

E premionan ku durante Festival di Tumba 2023 a keda otorgá, lo keda igual pa e próksimo festival di tumba 2024 i esaki danki na e gran kolaborashon di tur e Branding Partnernan ku ta kere den Festival di Tumba

Finalmente direktiva di AMAK ta pidi tur dirigente di banda, areglista, kompositornan i kantantenan, pa keda hasi nan preparashonnan di un forma optimal pa di e forma ei logra un presentashon eksitoso, durante nos magno evento, ku ta festival di tumba 2024.

Inovashonnan den Festival di Tumba 2024 :

Manera anteriormente deskribí den e komunikado, AMAK pa e festival 2024 ta introdusí un kantidat di inovashon. Seguidamente nos ta resumí esakinan.

• E app di TUMBA ta brinda awor e fasilidat ku fanátikonan di Tumba tambe por vota riba e anochi final via di e app. Esaki no ta tin nada di haber ku puntuashon di huradonan. Esaki ta un kompetensia entre fanátikonan kende tin e oportunidat di gana premio si nan skohe e sekuensia korekto di e resultado final di e festival.

• Sentro di Pago Tu y Yo lo ta e kompania enkargá ku benta di karchi di tumba i kòntròl na portanan.

• A implementá un sistema di QR code kòntròl na tur entrada durante di Festival di Tumba

• Ta kambia entradanan pa Red Carpet pa krea mas espasio i hasi esaki ménos aglomerá pa por drenta i sali e área di Red Carpet

• Lo bai tin un área den Red Carpet tambe kaminda e fanátikonan ubiká den Red Carpet tin e posibilidat pa por kumpra algu pa sisti e stoma

• Reshape foodcourt

• Por tuma nota ku e promoshonnan di Festival di Tumba 2024 a bira a muchu mas aktivo riba medianan soshal

• AMAK ta bai tin su propio aplikashon di streaming ku tur hende por download for di awor i sigui e tumbanan di e añanan anterior, kontadó di kuentanan, promoshon tokante tumba, podcastnan dirigí riba Festival di Tumba 2024.

• E streaming app aki ku yama “Nos Tumba” . Esaki ta grátis te dia 15 di yanüari 2024. Despues di 15 di yanüari e app aki lo bira un app di PPV.

• Festival di Tumba 2024 lo ta mará na un tema : Nos Playanan. Esaki lo bin bèk den nos diseñonan i tambe e stage di festival di tumba lo por tuma nota di e dekorashon den e tema. Nos ke trata pa via di e tema pa yuda bende nos Kòrsou mas ainda. Sigur awor ku nos ta muchu mas aktivo riba medio sosial media i tambe streaming.

• E pasarela pa e interpetenan di tumba lo keda bahá un poko mas abou pa nan por tin miho interakshon ku e fanátikonan den Red Carpet

• AMAK i Branding Partner nan di Festival di Tumba ta bai yuda kubri algun gastu di bras i di unifòrm pa e bandanan ku ta kompeti den festival di Tumba.

Inskripshon di tumba 2024

Djadumingu 14 di yanüari 2024 ta dia di inskripshon di tumba. Un dia sumamente interesante i importante kaminda aparte di e inskripshon komposistor, kantante, areglista i bandanan ta risibí promoshonnan grátis na e medionan di komunikashon ku ta presente. Un dia estilo ban topa kaminda tur ku tei ta pasa un ratu ameno. Pa e dia aki AMAK a traha e programa di inskripshon.

Programa dia di inskripshon 2024

Inskripshon ta di 14.00 or pa 18.00 or

14.00 or Apertura

14.02 or Palabra di Presidente

14.05 or Palabra di Presidente di Hurado Francis De Lannoy

14.07 or Palabra di Minister di OWCS Sythree van Heydoorn.

14.10 or pa 18.10 or Inskripshon Festival di Tumba 2024

17.00 or Konferensha di prensa (Si ta nesesario)

18.10 or Klousura ofisial di inskripshon

18.11or 18.50 or Kòntròl di tur informashon di inskripshon

19.00or Sakamentu di sekuensia di e anochinan. Presente Presidente AMAK, Presidente di Hurado i Minister van Heydoorn

20.00 pa 21.00 Músika bibu

Aspektonan importante ku partisipantenan mester tene kuenta kuné ta konforme nos reglanan:

 kada agrupashon musikal por kompañá maksimalmente 6 komposishon. Kada intérprete por kanta únikamente 1 komposishon.

 Kompositornan por inskribí kuantu komposishon ku nan ke.

 Inskripshon por tuma lugá sea dor di e lider di banda, kompositor òf intérprete. Pero ta nesesario ku esun ku ta inskribí tin un komprobante ku ta demostrá ku e ta outorisá pa inskribí.

Komo tur trámitenan finansiero ta tuma lugá “on line”,ta importante pa tur kompositor i lider di e agrupashonnan musikal, menshoná e number eksakto di e kuenta di banko.

AMAK NO ta responsabel pa pagonan ku no bai korekto, pasobra e number ta inkorekto.

• Durante Inskripshon di Tumba entre 4or pa 6or tin chèns di gana premio. Pa gana esaki e ganadó mester ta presente. Ta saka ganadó nèt promé ku anunsiá lista di tumbanan ku a inskribi.

Dedikashon Festival di Tumba 2024

E aña aki festival di Tumba ta dediká na Humphrey “Ompi” Stefania. Un gran músiko kuun trayektoria aktivo den nos farándula pa mas di 65 aña. Ompi Stefania a pasa den hopi agrupashon musikal i tabatin hasta su propio agrupashon musikalnan. Tabata tempu ku e la bai militá den Doble R SSS, ku Ompi a kanta pa promé biaha den festival di tumba i ku éksito yegando hopi serka di e korona. Ken no ta kòrda Muhe Flor i Zeta kuné entre otro. AMAK ta sinti su mes masha honrá ku Ompi a aseptá e dedikashon di festival di tumba 2024 na su persona. Si bo ke sa mas di Ompi Stefania su trayektoria djis subi e website di AMAK kual ta amak.cw i lo bo haña e historia di Ompi ámplio deskribí

Karchinan pa Festival di tumba ya ta na benta

Pa tur e fanátikonan di tumba, ya e karchinan pa festival di tumba ta optenibel na diferente establesimentu.

1. pa sekshon general e preis ta Naf. 90,– (ink OB) pa tur 4 anochi

2. pa Red Carpet e preis ta Naf. 345,– (ink OB) pa tur 4 anochi.

Tuma nota ku:

– NO ta bende karchi separá/lòs.

– Tur karchi tin un “QR code”, pues LO NO ta posibel pa dos persona drenta ku mesun number di karchi.

Karchinan ta optenibel na:

• Tur filial di Sentronan di Pago di Tu y Yo

• 24 uur uit de muur

• Ticketpoint na Zeelandia

• Around the clock na Rio Canario

• ESO Events

• Fun Miles (por kambia punto pa karchi)

• Kompania òf instansianan ku kier kumpra un kantidat por app e numbernan +5999-6962084 òf +5999-5125853

Website i Facebookpage di AMAK

Gustosamente direktiva di AMAK ta invitá bo pa sigui tantu e website komo e facebook di AMAK pa tur informashon tokante festival di tumba 2024.

Riba e website amak.cw bo ta haña e reglanan i puntuashonnan di festival di tumba 2024 i tambe e biografia ekstenso di Humphrey Ompi Stefania na kende festivald i tumba ta dediká na dje.

