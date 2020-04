Notisia di polis di djaluna 20 di aprel te ku djarason 22 di aprel 2020/Politieberichten van maandag 20 april tot en met woensdag 22 april 2020

Notisia di polis di djaluna 20 di aprel te ku djarason 22 di aprel 2020

Riba djaluna 20 di aprel a drenta keho di ladronisia di un bateria di panel solar di marka Dynac, na un área di naturalesa yama San Jose, situa na Kaminda Lac. Alrededor di 16.19 uur un deskonosí a kibra e kandal di un kashi kaminda e bateria tabata i a bai ku e bateria.

A topa ku un baiskel prosedente di ladronisia i nos ta buskando su doño. Athunto e potrètnan di e baiskel. Por tuma kontakto ku polis na 715 8000 òf via meil na politie@politiecn.com.

Den oranan di mardugá di djamars 21 di aprel, un aksidente entre 3 outo a tuma lugá riba Kaminda La Union. Outo 1, ku tabata biniendo for di Rincon, bayendo den direkshon di Playa no por a para na tempu ora ku outo 2 ku tabata koriendo su dilanti, a wanta brek. Outo 1 a dal patras di outo 2. Seguidamente outo 1 a purba desviá i a subi e banda di kaminda robes ku konsekuensia ku ela dal frontal den outo 3, ku tabata biniendo di direkshon kontrali.

Riba djamars 21 di aprel a kontrolá outonan riba e skuridat di e bentananan na diferente sitio. Algun shofùr a haña oportunidat pa pasa na warda pa laga chèk e skuridat di e glasnan, i si nan no ta kumpli ku e porsentahe stipulá, pa kita e tent i pasa warda bèk pa kòntròl.



Den oranan di anochi di djamars 21 di aprel, alrededor di 8 or di anochi, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un dama poko konfuso, ku un brel di sambuyá i ‘zwemvin’ bistí, tabata kana kantu di kaminda riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Na yegada di patruya e dama tabata papia bruá i a deklará ku e tabata buskando su yu i ku e tin corona vírùs. E patruya mesora a tuma prekoushonnan nesesario adekuá promé ku a sigui ku e investigashon. Despues di investigashon a haña kontakto ku e yu muhé di e dama i a resultá ku e dama tabata riba un boto, ku ta den karentena, huntu ku su famia i ku no tabatin niun asuntu di coronavírùs. E dama a baha for di e boto sin ku su famia a tuma nota. Pa no tuma niun riesgo i pa garantisá seguridat di e agentenan polisial, a regla transporte separá pa a hiba e dama, bou di guia di e patruya, na un sitio kaminda su famia tabata wardé pa subi boto bèk.

Kòntròl riba kumplimentu ku ordenansa di emergensia

Den e dianan tras di lomba tin vários notifiakshon a drenta, partikularmente tokante aglomerashon i distansia sosial. E departamentu di Supervishon i Mantenshon di Lei ta ehekutá e kòntròlnan den kolaborashon di KPCN den kaso ku e situashon pidi presensia di outoridat polisial.

Politieberichten van maandag 20 april tot en met woensdag 22 april 2020

Op maandag 20 april werd aangifte gedaan van diefstal van een zonnepaneel batterij van het merk Dynac, bij natuurgebied San Jose aan de Kaminda Lac. Omstreeks 16.19 uur had een onbekende het hangslot van de kast waarin de batterij zich bevond, kapotgemaakt en heeft dr batterij weggenomen.

Wij zijn op zoek naar de eigenaar van een fiets afkomstig van diefstal. Zie bijgaande foto’s. Er kan contact opgenomen worden met de politie op 715 8000 of via e-mail op politie@politiecn.com.

In de nachtelijke uren van dinsdag 21 april vond een aanrijding tussen drie auto’s plaats op de Kaminda La Union. Auto 1 die vanuit Rincon richting Playa reed kon niet op tijd stoppen toen auto 2, die voor haar reed, ineens remde. Auto 1 botste achterop auto 2. Vervolgens probeerde auto 1 uit te wijken naar de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer en botste frontaal tegen auto 3 die vanuit de tegenovergestelde richting aan kwam rijden.

Op dinsdag 21 april werden op verschillende locaties een aantal auto’s gecontroleerd op de lichtdoorlatendheid van de autoruiten. Enkelen kregen de kans om bij het bureau langs te komen om de ruiten te laten meten en om, indien ze niet voldoen aan de vastgestelde percentage, de folie te verwijderen en weer langs het bureau te komen voor controle.

In de avonduren van dinsdag 21 april, omstreeks 20.00 uur, kreeg de politiecentrale melding dat er een verwarde vrouw, met duikbril op en zwemvinnen aan, langs de weg liep op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Bij aankomst van de patrouille sprak de vrouw wartaal en verklaarde naar haar kind op zoek te zijn en dat ze corona virus had. De patrouille nam meteen passende maatregelen voordat ze verder gingen onderzoeken. Bij nader onderzoek werd contact gelegd met de dochter van de vrouw en bleek dat de vrouw Alzheimer heeft en al enige tijd op een boot, die in quarantaine is, zat met haar familie en er geen sprake was dat zij coronavirus had. Zij was eerder op de avond van de boot weggegaan zonder dat de familie het had gemerkt. Om toch het zekere voor het onzekere te nemen en de veiligheid van de agenten te waarborgen, werd er apart vervoer voor haar geregeld om haar, onder begeleiding van dr patrouille, terug te brengen naar een locatie waar ze werd opgewacht door haar familie om weer op de boot te gaan.

Handhaving noodverordening

Afgelopen dagen zijn diverse meldingen binnengekomen, met name over samenscholing en social distance. De afdeling Toezicht en Handhaving voert de controles in samenwerking met KPCN indien de situatie ernaar neigt dat de ‘sterke arm’ erbij gehaald dient te worden.