Afscheid D66-Kamerlid Monica den Boer

De Tweede Kamer heeft vandaag afscheid genomen van D66-fractielid Monica den Boer. Het Kamerlid wordt hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.

Monica den Boer is 2,5 jaar Kamerlid geweest. In haar afscheidswoord haalde Kamervoorzitter Khadija Arib enkele passages aan uit de afscheidsbrief van het Kamerlid. Ze schreef onder andere: “Ik ging met veel energie en inzet vanuit de wetenschap de politiek in, maar ik heb moeten concluderen: ik ben meer wetenschapper dan politicus. Helaas is het mij minder goed gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht.”

Kritische kanttekening

Den Boer was tijdens haar Kamerlidmaatschap onder andere actief in de stuurgroep die zich bezig hield met de viering van 100 jaar kiesrecht, waar omheen vorig jaar tal van activiteiten plaatsvonden in de Kamer. De Kamervoorzitter maakte een kritische kanttekening bij haar tussentijds vertrek. Zij noemde het ‘pijnlijk’ voor de Kamer en vooral voor de kiezers om weer Kamerlid voortijdig te zien vertrekken.

Eerlijkheid

Khadija Arib prees het Kamerlid om haar eerlijkheid in de afscheidsbrief. “Ik hoop dat je weer vleugels krijgt in je nieuwe functie. En ik wens je daarbij veel succes.”