Wardacosta ta haña boto Venezolano ta piska den awanan di Aruba / Kustwacht betrapt Venezolaanse vissersboot in territoriale wateren van Aruba / Boto lokal ta bòltu na kaminda pa Venezuela / Lokale boot omgeslagen slaat om op weg naar Venezuela

Wardacosta ta haña boto Venezolano ta piska den awanan di Aruba

Diahuebs 30 juli, pa mas o menos un 0830 di mainta, wardakosta a ricibi un melding via VHF di un piscador atento cu lo mester a mira un boto Venezolano piscando den awa nan di Aruba. Na mes momento un metalshark a sali pa bai identifica esaki. Pa mas o menos 0925 e metalshark a intercepta un boto tipo yola cu tabata piscando 3 miya zuid di cabes di Aruba. E boto cu nomber “Mary Perez”, procedente di Venezuela tabatin 3 tripulante di nacionalidad Venezolano abordo i tabata piskando cu palambra. No tin mag di piska ku palambra, lei ta prohibí esaki.

Mes ora a tuma contacto cu fiscal kend a duna e opdracht pa tuma e piska i e palambra den beslag. E piskanan a wordo duna na huize Maristella i e palabra a wordo destrui. Despues di esaki e boto i tripulantenan por a bolbe bek nan pais.

Wardakosta ta gradici e usuario di laman atento cu a notifica esaki i ta encurasha tur otronan pa meldt cualkier irregularidad riba laman.

Kustwacht betrapt Venezolaanse vissersboot in territoriale wateren van Aruba

Donderdag 30 juli, om ongeveer 08:30 in de ochtend heeft de kustwacht via VHF kanaal 16, een melding binnengekregen van een oplettende visser die een Venezolaanse vissersboot zag vissen in de wateren van Aruba. Het Steunpunt van de Kustwacht in Aruba heeft meteen een Metal Shark naar de opgegeven locatie gestuurd om de melding te verifiëren.

Tegen 09:25 heeft de Metal Shark het vaartuig geïntercepteerd. De boot met het naam “Mary Perez” afkomstig uit Venezuela had 3 mannen met de Venezolaanse nationaliteit aan boord en waren aan het vissen met Longlines. Het vissen met longlines is verboden in de Arubaanse wetgeving.

De kustwachtploeg nam meteen contact op met de officier van justitie die de opdracht gaf om het visgerei en de vangst in beslag te nemen. Het vis is geschonken aan huize Maristella en de longlines zijn vernietigd. De vissersboot en de opvarenden zijn huiswaarts gestuurd.

De kustwacht bedankt alle gebruikers van de zee voor hun oplettendheid en moedigt iedereen die illegale of onregelmatigheden zien om deze te melden.

Boto lokal ta bòltu na kaminda pa Venezuela

Awe mainta, 31jüli 2020, alrededor di 07:35 RCC di Wardakosta a risibí un yamada via VHF kanal 16 di e boto “La Menta”ku a kaba saka 3 persona foi den laman despues ku nan boto a senk. Mes ora a saka un Metal Shark pa bai asistí e personanan. E stationsschip, ku ta patruyando pa Wardakosta tambe a bai yuda anto a lansa un di nan frisc pa djoin e Metal Shark. Na yegada di e patruya di Metal Shark nan a topa ku 3 persona di nashonalidat Venezolano. E team di Metal Shark a hiba e personanan na pir di Santa Barbara pa por aberigua kiko a pasa. For di e relato di e personanan por a komprondé ku nan tin 2 aña ta biba na Kòrsou anto 3 luna pasá nan a kumpra e boto “TISORANJE”asina ku nan por hiba kuminda i paña ku nan a rekuadá, pa nan famia na Venezuela. Nan a Sali ayera nochi banda di 10 or foi Spaanse Water pa bai rumbo Venezuela. Banda di 1 or mardugá nan boto a bòltu. Despues di a toma nota die relato e team di wardakosta a parti mondkapjes na e personanan. Aunke ku nan no a yega Venezuela pero pa prekoushon. A hiba e personanan warda di polis na Rio Canario. Mentetantu e Metal Shark i e FRISC a sigi buska rondo di e boto anto a haña algun saku ku paña i kuminda.

Lokale boot omgeslagen slaat om op weg naar Venezuela

Vanochtend, 31 juli 2020, om 07:35 kwam er een oproep binnen via VHF kanaal 16 bij het Rescue & Coordination Center van de Kustwacht. De oproep was afkomstig van het vaartuig “La Menta” die 3 personen uit het water had gehaald nadat hun boot was omgeslagen. Het Steunpunt Parera heeft meteen een Metal Shark erop uitgestuurd om te assisteren. Ook het Stationsschip is naar de locatie gegaan en heeft één van hun frisc interceptors gestuurd om te assisteren. Bij aankomst trof de ploeg van de Metal Shark 3 personen met de Venezolaanse nationaliteit aan. In eerste instantie heeft de Metal Shark de personen naar de steiger van Sta. Barbara gebracht om uit te zoeken wat er was gebeurd. De 3 personen wonen al 2 jaar op Curaçao en hadden de boot, “TISORANJE”, 3 maanden geleden gekocht. Zij hebben voedsel en kleding ingezameld voor hun familie in Venezuela en waren gisteravond om 22:00 in de avond vertrokken uit Spaanse Water op weg naar Venezuela. Om 1 uur in de ochtend is hun boot omgeslagen.

Het kustwachtpersoneel heeft uit voorzorg mondkapjes uitgedeeld, hoewel de personen Venezuela niet hebben bereikt. De personen zijn daarna naar Rio Canario overgebracht en aan het KPC overhandigd.

De Metal Shark en de Frisc hebben nog om de omgeslagen boot gezocht en hebben wat zakken met voedsel en kleding gevonden. De punt van de boot is nog zichtbaar.