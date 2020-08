A inkluí tenementu di distansia i kumplimentu ku medidanan di higiena den espasio públiko den Ordenansa di Emergensia / Afstand houden en naleven van hygiënemaatregelen in de publieke ruimte opgenomen in noodverordening

A inkluí tenementu di distansia i kumplimentu ku medidanan di higiena den espasio públiko den Ordenansa di Emergensia

Kralendijk – Entrante 13 di ougùstùs 2020 a adaptá e Ordenansa di Emergensia di 14 di yüli un tiki. Den e Ordenansa di Emergensia anterior ya kaba a inkluí e maneho di biaha pa Boneiru. Awor aki a añadí algun artíkulo tokante tenementu di un distansia físiko seif i kumplimentu ku medidanan di higiena den espasio públiko.

Na e islanan i paisnan rònt di nos infekshon den grupo ta oumentando konstantemente. Te na e momentunan aki Boneiru no tin niun kaso aktivo di COVID-19. E desbentaha di esaki ta ku pueblo a bira ménos alerta. Habitantenan i bishitantenan di Boneiru kada biaha ta tene ménos kuenta ku e medidanan di higiena rekomendá i e konseho urgente pa apliká distansiamentu sosial, miéntras e chéns pa infekshon ta presente kada bes mas i mas.

Pa e motibu aki pa kombatí plamamentu òf reintrodukshon di e Vírùs di Corona na Boneiru tin mester di medidanan mas estrikto ku ta inkluí den e Ordenansa di Emergensia.

Por download e Ordenansa di Emergensia adaptá riba www.bonairegov.com.

Pa informashon aktual wak página di Facebook ‘Gobièrnu di Boneiru’.

Afstand houden en naleven van hygiënemaatregelen in de publieke ruimte opgenomen in noodverordening

Kralendijk – Met ingang van 13 augustus 2020 is de Noodverordening van 14 juli 2020 enigszins aangepast. In de eerdere Noodverordening was het inreisbeleid van Bonaire al opgenomen. Nu zijn artikelen toegevoegd over het in acht nemen van een veilige fysieke afstand en het naleven van hygiënemaatregelen in de publieke ruimte.

In de omringende (ei)landen nemen groepsbesmettingen gestaag toe. Bonaire heeft vooralsnog geen actieve gevallen van COVID-19. De keerzijde hiervan is dat de bevolking minder waakzaam is geworden. Inwoners en bezoekers van Bonaire houden steeds minder rekening met de aanbevolen hygiënemaatregelen en het dringend advies om ‘social distancing’ toe te passen terwijl de kans op besmettingen in toenemende mate aanwezig is.

Om een verspreiding of herintroductie van het Coronavirus op Bonaire tegen te gaan zijn daarom striktere maatregelen nodig die opgenomen zijn in de Noodverordening.

De aangepaste noodverordening kan worden gedownload via www.bonairegov.com.

Kijk voor actuele informatie op de Facebookpagina van het openbaar lichaam Bonaire.