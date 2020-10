HORIZONTE NOBO A KEDA PRESENTÁ NA STAKEHOLDER KOMO INISIO DI TRANSISHON ENERGÉTIKO NA KÓRSOU

Willemstad 4 di Òktober 2020- Refineria di Kòrsou (RdK) resientemente a introdusí “Horizonte Nobo”, un inisiativa ku mester duna kontenido na e transishon energétiko di Kòrsou i tambe pone e base pa Kòrsou komo eksportadó di energia bèrdè. Durante di un seshon virtual, na kua a partisipá tambe Minister Presidènt Sr. Eugene Rhuggenaath, Minister di Desaroyo Ekonómiko dr. Steven Martina i Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano Sra. Zita Jesus-Leito, a presentá “Horizonte Nobo” na un grupo di stakeholders. Esaki ta e promé di un seri di seshon pa stakeholdernan tantu lokal komo na Ulanda. E meta ta pa introdusí “Horizonte Nobo” i di e forma aki krea oportunidat pa tur komentá riba e ambishon di Kòrsou, pa amplia konosementu tokante di esaki, redusí kostonan di energia i stimulá diversifikashon ekonómiko.

RdK, banda di buska kontinuashon duradero di nos refineria i almasenahe di petroli i produktonan derivá di petroli, ta traha tambe ya pa algun tempu riba transishon energétiko pa e fasilidatnan aki riba término korto i tambe riba mesun transishon riba término largu pa komunidat di Kòrsou. Remarkabel ta ku e transishon aki ta bai mas leu ku simplemente produkshon alternativo di koriente. Ta wak tambe e nesesidat i konsumo di energia pero tambe posibilidat pa produsí i hasta eksportashon di kombustibel alternativo. Tur esaki bou di e nòmber “Horizonte Nobo”. Un Living Lab ta forma parti di “Horizonte Nobo”. RdK no por desaroyá esaki riba su so i p’esei ta hasi uso di e ekspertisio i eksperensha di TNO. Huntu a inisiá un investigashon ku tin komo título “Na kaminda pa un Living Lab na Kòrsou.” E resultadonan provishonal di e investigashon riba tereno di simulashon di mobilidat den un asina yamá “Digital Twin” ta mustra oportunidatnan interesante pa sigui desaroyá un transishon energétiko pa Kòrsou. Ta evaluá, na e momentu aki, seriamente e posibilidat pa transporte públiko duradero den kuadro di uso di energia duradero.

E Digital Twin aktualmente ta ubiká na Universidat di Kòrsou i ta konektá ku TNO na Ulanda pa sigui desaroyá.

RdK for di na momentu ku a bira bisto ku lo tin terenonan ku lo a bin liber na momentu ku yega na un akuerdo ku un partner pa kontinuá ku e refineria na un forma duradero, a start ku desaroyo di e sobrá terenonan ku a bin liber. Pesei a firma na yüni último tambe un akuerdo ku TNO pa e investigashon den kuadro di Living Lab.

Durante di e próksimo simannan lo tuma lugá presentashon na mas gruponan den komunidat, pero tambe komunidat en general, p’asina informá i envolví un i tur den e desaroyo interesante aki pa Kòrsou.

HORIZONTE NOBO GEPRESENTEERD AAN STAKEHOLDERS TER INITIATIE VAN ENERGIETRANSITIE CURAÇAO

Willemstad 4 Oktober 2020- Refineria di Kòrsou (RdK) introduceerde onlangs ‘Horizonte Nobo’ (Nieuw Vooruitzicht), een initiatief welke inhoud moet geven aan de energietransitie voor Curaçao en ook de basis zal leggen voor Curaçao als exporteur van groene brandstof. Tijdens een virtuele sessie waar ook de Minister-President Dhr. Eugene Rhuggenaath, Minister van Economische Ontwikkeling dr. Steven Martina en Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. Zita Jesus-Leito aan deelnamen werd ‘Horizonte Nobo’ gepresenteerd aan een groep stakeholders. Dit is de eerste van een serie aan informatiesessies met lokale en Nederlandse stakeholders met als streven ‘Horizonte Nobo’ te introduceren en zodoende kans te geven om te kunnen inspelen op de ambitie van Curaçao om kennis hierover te vergroten, energie kosten te verlagen en duurzame economische diversificatie te stimuleren.

Naast het zoeken naar een duurzame voortzetting van de raffinage en opslag van olie en daaruit voortvloeiende producten, werkt RdK al een tijd aan de energietransitie van deze faciliteiten op de korte termijn maar ook de transitie ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap op de langere termijn. Opvallend is dat het initiatief voor de transitie verder strekt dan alternatieve stroomproductie. Gekeken is naar de energiebehoefte en –consumptie, maar ook naar de mogelijke productie en zelfs export van alternatieve brandstoffen. Dit, onder de benaming ‘Horizonte Nobo’. Onderdeel hiervan is een Living Lab. RdK kan dit echter niet alleen ontwikkelen en maakt daarom gebruik van de kennis en ervaring van TNO. Samen is er een onderzoek gestart genaamd “Op weg naar een Living Lab Curaçao”. Tussentijdse resultaten van TNO op het gebied van simulatie van de mobiliteit in een “Digital Twin” tonen interessante kansen met betrekking tot het verder ontwikkelen van de energietransitie op Curaçao. In het gebruik van duurzame energie, wordt als eerste serieus op dit moment de mogelijkheden voor duurzaam openbaar vervoer onderzocht. De Digital Twin staat inmiddels bij de universiteit en staat in verbinding voor doorontwikkeling met TNO in Nederland.

RdK is, sinds het duidelijk was dat er terreinen vrij zouden komen bij het aangaan van een nieuwe lange termijn partnership voor het duurzaam voortzetten van de raffinaderij, van start gegaan met het ontwikkelen van de gronden die hierdoor vrijkwamen. Daarom werd in juni j.l. ook de overeenkomst gesloten voor het onderzoek in het kader van de Living Lab.

De komende weken zullen meerdere groepen en ook de gemeenschap worden geïnformeerd en betrokken bij deze interessante en belangrijke ontwikkeling voor Curaçao.