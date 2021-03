ASOTEKO TA PIDI SOSTEN AMPLIO; BIRA MIEMBRO! / ASOTEKO VRAAGT OM MASSALE STEUN; WORDT LID!

ASOTEKO TA PIDI SOSTEN AMPLIO; BIRA MIEMBRO!

Nos tin un gobièrnu ainda? Nos tin gobernantenan ku ta traha pa nos ainda? Wèl, si ta asina, mustra nos na unda nan ta. Den Bestuurskantoor sigur lo bo no haña nan. E hendenan ei tin semènt den nan orea. ASOTEKO tin un aña kaba ta hala atenshon na e echo ku gobièrnu mester traha y otorgá tereno pa erfpacht nobo pa hende por traha nan propio kas. Pero e mensahe aki aparentemente no por penetrá dor di e betòn diki ku nos gobernantenan tin den nan orea.

Sifra di gobièrnu mes ta mustra ku tin 1.180 persona riba lista di espera pa haña tereno pa traha kas. Gobièrnu mes ta bisa ku e lista aki a yega te na aña 2010. Pero ASOTEKO tin den su poder diferente kopia di petishon ku ta data di promé ku 2010. Kon ta posibel? Wèl, nos tur sa kon.

E lista di espera ta un fantasia. No tin lista di espera. Tin korupshon.

Laga nos komprondé un kos bon. Tereno públiko NO ta pertenesé na gobièrnu. Tereno públiko ta pertenesé na pueblo. Gobièrnu solamente tin derecho pa MANEHÁ tereno públiko y pa regulá kon mester us’é. Lástimamente LEI no ta rekonosé e bèrdat aki. Lei ta basá riba e MENTIRA ku tereno públiko ta propiedat di gobìèrnu. Pero LEI NATURAL ta otro. Pa lei natural pueblo ta e propietario di tereno públiko y gobièrnu solamente mag manehá esakinan.

Ta p’esei realmente hende no mester di pèrmit di gobièrnu pa usa un pid’i tereno pa traha su kas riba dje. Sin embargo, pa evitá káos pueblo a permití gobièrnu pa pone regla. PERO si gobièrnu mes no ta kumpli ku regla y ta kuminsá STROBA hende pa traha nan propio kas, moralmente hende tin derecho pa gewon TUMA un pid’i tereno pa traha nan kas riba dje. Nos no ta rekomendá esei, pasobra lo bo haña bo den problema. Lei ta prohibi’é. Pero nos lo defend’é sí.

Pasobra gobièrnu ta fayando barbaramente riba e punto aki. Y Korte te ainda tambe, pero esei lo ta tópiko pa un siguiente komunikado.

Pa evitá ku kosnan lo sali for di man, gobièrnu ta obligá pa traha 1.500 kavel nobo rápido y kuminsá otorgá tereno rápido. Pa logra esaki a lanta ASOTEKO. Su meta ta pa obligá gobièrnu via di Korte y otro manera pa traha kavel pa otorgá tereno sin korupshon na tur persona ku ta kumpli ku e rekesitonan.

Pa logra esaki, ASOTEKO mester di yudansa di un y tur. Por fabor, BIRA MIEMBRO. Kontribushon ta $ 30.- kada 6 luna. Yuda nos pusha gobièrnu hasi su deber. Yama: 796 2650

Kòrda: gobièrnu t’ei pa sirbi pueblo, NO pa ser sirbí!

Na nòmber di ASOTEKO,

abogado Michiel Bijkerk

ASOTEKO VRAAGT OM MASSALE STEUN; WORDT LID!

Hebben we nog een regering? Hebben we nog bestuurders die voor ons werken? Wel, als dat zo is, zeg dan maar waar ze zitten. Want in het Bestuurskantoor zitten ze zeker niet. Die mensen daar hebben cement in hun oren. ASOTEKO wijst er al meer dan een jaar op dat de overheid nieuwe kavels voor woningbouw moet klaarmaken en in erfpacht uitgeven. Maar dit dringt kennelijk niet heen door het dikke beton in de oren van onze bestuurders.

Cijfers van het OLB zelf geven aan dat er 1.180 personen op de wachtlijst staan voor een woningbouwterrein. DROB zelf geeft aan dat deze wachtlijst is afgewerkt tot 2010. Maar ASOTEKO beschikt over kopieën van aanvragen daterend van vóór 2010. Hoe kan dat? Wel, we weten allemaal hoe dat kan. De wachtlijst is een farce. Er is geen wachtlijst. Er is corruptie.

Laat ons één ding goed begrijpen. Domeingrond is NIET van de overheid. Domeingrond is van het volk. De overheid heeft slechts het recht om dit te BEHEREN en om gebruiksregels op te stellen. Helaas erkent de WET deze waarheid niet. De wet is gebaseerd op de LEUGEN dat domeingrond eigendom is van de overheid. Maar het natuurrecht is anders. Conform natuurrecht is het volk eigenaar van domeingrond en mag de overheid het slechts beheren.

Daarom hoeven mensen eigenlijk geen vergunning te vragen om een stuk domeingrond te gebruiken voor woningbouw. Om chaos te voorkomen heeft het volk de overheid het recht gegeven om regels te stellen. MAAR als de overheid zich zelf niet aan die regels houdt en mensen begint tegen te werken om hun eigen huis te kunnen bouwen, dan hebben mensen moreel het recht om gewoon een stuk domeingrond te NEMEN en daarop hun huis te bouwen. Wij bevelen dit niet aan, want er komen problemen van. De wet verbiedt het. Maar wij verdedigen het wel.

Want de overheid faalt op dit punt volkomen. En het Gerecht ook, maar daar komen we in een volgend press-release over te spreken.

Om te voorkomen dat dit uit de hand gaat lopen, moet de overheid snel 1.500 nieuwe kavels klaar maken en in erfpacht uitgeven. Om dit te bereiken is ASOTEKO opgericht. Het doel is de overheid via het Gerecht en op andere manieren te dwingen snel kavels klaar te maken en in erfpacht uit te geven aan allen die aan de vereisten voldoen. En dit zonder corruptie.

Om dit te bereiken heeft ASOTEKO brede steun nodig van iedereen. WORDT DUS LID a.u.b. De contributie bedraagt $ 30.- per 6 maanden. Help ons de overheid zover te krijgen dat ze hun plicht gaan doen. Bel: 796 2650. “““““““““““““

Onthoud: de overheid is er om te dienen, NIET om gediend te worden!

Namens ASOTEKO,

advocaat Michiel Bijkerk