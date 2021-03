A introdusí toke di keda pa kontené corona

Kralendijk – For di djaweps 18 di mart ta introdusí un toke di keda na Boneiru pa kontené corona. Gezaghèber Edison Rijna a pone e toke di keda di 21:00 -04:00 ku mira riba e kantidat haltu di kontagio ku e vírùs di corona. Na Boneiru e tipo britániko di e vírùs ta aktivo, esaki ta kondusí na plamamentu rápido di e kantidat di infekshon. Hopi biaha hendenan ta infektá otro ora nan bini huntu ku amigu i famia. Ora tin un toke di keda, hendenan por bishitá otro ménos fásil. E regla ta ku durante e toke di keda siudadanonan no tin mag di sali for di kas. Pero tin eksepshon.

Hendenan por bai riba kaya si ta trata di un emergensia. Nan por bai riba kaya tambe si nan mes òf un otro hende mester di yudansa (médiko) urgente. Siudadanonan ku relashoná ku trabou ta riba kaya entre 21:00 – 04:00, mester tin un deklarashon di dunadó di trabou yená huntu ku nan. Por download e deklarashon akí na http://www.boneirukrisis.com/medidanan.

Durante e toke di keda ún persona por sali kana ku un kachó ku ta mará. No ta e intenshon ku ora ta sali ku un kachó, esnan ku ta hasi esaki tin kontakto ku otro.







17 – 03 – 2021

Avondklok ingesteld om corona in te dammen

Kralendijk – Vanaf donderdag 18 maart wordt een avondklok ingevoerd op Bonaire om de verspreiding van corona in te dammen. Gezaghebber Edison Rijna heeft de avondklok van 21:00 -04:00 ingesteld met het oog op het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Op Bonaire is het Britse type van het virus actief, dit leidt tot snelle verspreiding van het aantal besmettingen. Vaak raken mensen besmet als ze met vrienden of familie samenkomen. Als er een avondklok is, kunnen mensen minder gemakkelijk elkaar bezoeken. De regel is dat burgers tijdens de avondklok de deur niet uit mogen. Maar er zijn uitzonderingen.

Mensen mogen de straat op als er sprake is van een noodsituatie. Ze mogen ook de straat op als ze zelf of iemand anders dringend (medische) hulp nodig heeft. Burgers die in verband met het werk op straat zijn tussen 21:00 – 04:00 uur, moeten een ingevulde werkgeversverklaring bij zich hebben. Deze verklaring is te downloaden op http://www.bonairecrisis.com/maatregelen.

Tijdens de avondklok mag een aangelijnde hond door één persoon worden uitgelaten. Het is niet de bedoeling dat bij het uitlaten hondenuitlaters contact met elkaar hebben.