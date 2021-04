Bista por ta limitá pa motibu di stòf di Sahara

Kralendijk – Bista na Boneiru por keda influensia e dianan aki pa e stof di Sahara ku ta bini nos direkshon. Tin un chèns chikitu ku den e e stof di Sahara tambe tin shinishi di e volkan La Soufrière. Servisio meteorológiko ta enfatisá ku e posibilidat ku e shinishi di e volkan na e isla Karibense Sint Vincent ta yega Boneiru ta masha chikitu.

For Di 9 aprel te ku 12 aprel 2021 tabatin por lo ménos 23 eksploshon ku a tuma lugá na e volkan di La Soufrière na St. Vincent. Despues di esaki e aktividatnan a bira ménos. Dia 13 i 14 aprel tabatin 2 eksploshon grandi mas, kaminda e shinishi ku ta sali for di e volkan a alkansá un altura di 16 km. Ta ferwagt ku mas eksploshon lo sigui durante e próksimo dianan.



Pa sa si e shinishi i gasnan ku ta sali lo por alkansá Boneiru mester determiná e haltura ku nan ta drenta den atmósfera i e banda ku e bientu ta supla na e nivel ei. E perspektivanan pa Boneiru ta favorabel. Segun Washington VAAC ( volcanisch ash advisory center) e mayoria di e shinishi i gasnan ta rumbo pa Afrika.





Zicht kan troebel zijn door Saharazand

Kralendijk – Het zicht op Bonaire kan deze dagen worden beïnvloed door Saharazand dat richting het eiland komt. Er is een kleine kans dat met het Saharazand ook as van het vulkaan La Soufrière meekomt. Meteorologische dienst benadrukt dat de kans dat het as van het uitgebarsten vulkaan op het Caribische eiland Sint Vincent Bonaire bereikt erg klein is.

Van 9 tot 12 april zijn er ten minste 23 explosie geweest van de La Soufrière vulkaan op St. Vincent. Daarna is de activiteit iets afgenomen. Op 13 april en 14 april waren er nog twee grote explosies waarbij de as een hoogte van 16 km bereikte. De verwachting is dat de komende dagen er nog meer explosies zullen volgen.



Of vulkanische as en gassen Bonaire kunnen bereiken hangt af van de hoogte waarop de as ingebracht wordt in de atmosfeer en de windrichting op die hoogte.



De vooruitzichten voor Bonaire zijn gunstig.

Volgens het Washington VAAC (volcanic ash advisory center) drijft het merendeel van de as en vulkanische gassen richting Afrika.