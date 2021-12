Notisia di polis di djaluna 6 di desèmber te ku djárason 8 di desèmber 2021/Politieberichten van maandag 6 december tot en met woensdag 8 december 2021

Notisia di polis di djaluna 6 di desèmber te ku djárason 8 di desèmber 2021

Shofùr di skuter ta kai

Riba djamars 7 di desèmber, alrededor di 5.35 or di atardi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Pa motibu deskonosí e shofùr a kai for di e skuter. A transporte ku ambulans pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro den akomodashon turístiko

Riba djaluna 6 di desèmber a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Punt Vierkant. Entre 7.30 or i 10.45 or di anochi, deskonosínan a drenta e kas dor di kibra un bentana. E malechornan a bai ku entre otro un televishon, un ‘playstation’, paña, un seif i algun artíkulo mas di balor. Nan a bai tambe ku un pikòp kolo blanku di marka Nissan, modèl Frontier, numerá V-5181. Ta investigando e kaso.

Kimamentu di sushi

Den oranan lat di atardi riba djaluna 6 di desèmber sentral di polis a risibí notifikashon tokante molèster di huma den besindario di Kaya Grandi. Na yegada di patruya a resultá ku tabatin un persona ta kimando sushi na un kas den besindario. E kandela tabata bou di kòntròl pero tabata kousa hopi molèster di huma pa tráfiko riba Kaya Grandi. A ordená e habitante pa paga e kandela i el a haña un aviso.

Kandela den mondi

Alrededor di 3.40 or di atardi riba djaluna 6 di desèmber sentral di polis a haña notifikashon ku tin un kandela den un mondi den besindario di Kaya Pueblo. A resultá ku ta yerba tabata na kandela. Brantwer a paga esaki.

Molèster di vehíkulo den bario

Polisnan di bario a nota ku tin basta molèster kousa dor di vehíkulonan ta tuma lugá den barionan. En konekshon ku esaki paso a paso lo kuminsá ku kòntròl mas intensivo den barionan residensial. E barionan Nort Saliña, Hato, Nawati i Santa Barbara, ku ta kai bou di polis di bario Claudette Raphaela, lo ta na turno promé.

E barionan Playa Pariba/ Playa Pabou i Centrumgebied (Eugene Granviel), Belnem, Punt Vierkant, Sabal Palm, La Palma, Tera Kòrá (Ronald Schleper), Rincon, Tras di Montaña, Sabadeco (Victoriano Statie), Amboina, Bario Mexico i Den Stashi (Lee Anthony) lo sigui despues.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 6 december tot en met woensdag 8 december 2021

Scooter bestuurder gevallen

Op dinsdag 7 december vond omstreeks 17.35 uur een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op E.E.G. Bulevar. Om onbekende oorzaak viel de bestuurder van de scooter. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak toeristische accommodatie

Op maandag 6 december werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristische accommodatie in Punt Vierkant. Tussen 19:30 en 22:45 uur hebben onbekenden zich toegang tot de woning verschaft via een raam. Er werd onder andere een televisie, een Playstation, kleding, een kluis en nog verschillende waardevolle spullen meegenomen. Ook hebben de daders een witte pick-up van het merk Nissan, model Frontier, met kenteken V-5181 meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Vuilverbranding

In de late middaguren op maandag 6 december kreeg de politiecentrale melding over rookoverlast in de omgeving van de Kaya Grandi. Bij aankomst van de patrouille bleek dat er iemand vuil aan het verbranden was bij een woning in de omgeving. De brand was onder controle maar veroorzaakte veel rookoverlast voor het verkeer op de Kaya Grandi. De bewoner werd gevorderd om de brand te blussen en kreeg een waarschuwing.

Brand in mondi

Omstreeks 15.40 uur op maandag 6 december kreeg de politiecentrale melding over brand in een mondi in de omgeving van de Kaya Pueblo. Het bleek gras te zijn. De brandweer heeft de brand geblust.

Overlast motorvoertuigen in de wijk

De wijkagenten hebben opgemerkt dat er nogal veel overlast door motorvoertuigen is in woonwijken. Er zal stapsgewijs gestart worden met intensievere controles in de woonwijken. De wijken Nort Saliña, Hato, Nawati en Santa Barbara, die onder wijkagent Claudette Raphaela vallen, zullen als eerste aan de beurt zijn.

De wijken Playa Pariba/ Playa Pabou en het Centrumgebied (Eugene Granviel), Belnem, Punt Vierkant, Sabal Palm, La Palma, Tera Kòrá (Ronald Schleper), Rincon, Tras di Montaña, Sabadeco (Victoriano Statie), Amboina, Bario Mexico en Den Stashi (Lee Anthony) komen hierna aan bod.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype