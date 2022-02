Glenbert Croes na Marisol Lopez Tromp:

BO TA PENSA NOS TA MESCOS CU BOSO. NOS NO TA BOSO!

Nos a tuma nota di Marisol Lopez Tromp su ponencia cu entre primo cu prima tin diferencia den maneho, cu mientras uno no ta firma ningun documento (refiriendo aki na Minister President), e otro lo a kita autoridad di e directora di DIMAS pa firma, obviamente refiriendo na Minister Glenbert Croes.

Esaki ta un politica hopi infantil di parti di Marisol cu sa miho pero kier haci politikeria barata.

INFRASTRUCTURA

Minister President ta Minister di Infrastructura for di october 2020, despues cu POR a retira su confiansa den su propio Minister cu tabata Marisol Lopez Tromp. Motibo di esaki nos tur sa, ta pasobra cu den e.o. 7 dia Marisol a beneficia su ruman cu e permiso di tereno necesario pa e por traha un hotel na Noord.

Desde e tempo aki, Infrastructura a bay resorta bou di Minister President. E historia di Infrastructura nos tur sa. Ta hopi minister a shop den e departamento aki y comberti esaki den un compania di bienes y raices. Nan a haci negoshi cu terenonan di Aruba cu awe no tin mas tereno pa duna nos yiunan di tera pa por pone un dak riba nan cabes. Ta pa e motibo aki cu nos Minister President a dicidi pa once and for all depolitisa dicho departamento y laga maneho y ehecucion den man di e profesionalnan di Infrastructura.

DIMAS

Den DIMAS tabata mesun storia. Ta diferente ta e Ministernan cu den pasado a uza DIMAS como tambe DPL, pa haci negoshi cu permiso. Minister Glenbert Croes ora cu na 2017 a bira Minister di Labor, a kita mandaat di e director di DPL pa firma te ora cu e mandatario por tin e trankilidad cu e departamento ta funcionando conforme su institucion y NO pa negoshi di permiso. DPL a drenta e caminda recto y corecto danki na e maneho intachabel di Minister Glenbert Croes.

Ta desde September 2021 apenas, cu DIMAS pa prome biaha ta resorta bou di Minister Glenbert Croes. E ta logico cu un Minister nobo kier pa e departamento tin traha conforme maneho di Gobierno. Ta logico cu un departamento mester ehecuta e maneho di e Minister. DIMAS awor ta pasando den e proceso di transformacion di vision, organisacion y servicio. Mientras tanto, e mandatario kier sigura cu e maneho cu e kier implementa, ta wordo bon comprendi, bon asimila, bon sincronisa y bon ehecuta door di e departamento. Mediante e stuurgroep institui cu caracter temporario, e Mandatario lo guia DIMAS den e direccion di ta mas servicial y mas humano den su trato.

Pues pa resumi: MEP na Marisol: Nos no ta boso . Nos no ta MASAVP. Dos partido cu Ministernan cu a hiba practica hopi dudoso, algun hasta cu practicanan coruptivo, condena pa esaki.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype