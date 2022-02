Minister Geoffrey Wever: Condicionnan necesario pa avansa desaroyo economico

Mehoracion di e clima impresarial y di inversion na Aruba ta un prioridad pa Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever. E vision di Minister Geoffrey Wever ta un clima di inversion dynamico y stimula economia. Den transcurso di añanan, implementacion di consehonan accionnan treci dilianti door di expertonan local y internacional pa mehoracion di e clima empresarial y inversion, no a avansa.

Reformanan economico cu meta di realisa un economia dynamico y resiliente ta parti di e Landspakket. Punto E.6 ta dirigi na mehoracion di clima empresarial y di inversion na Aruba. Den e cuadro aki, un investigacion independiente a wordo hasi y recomendacionnan a wordo treci dilanti door di Economisch Bureau Amsterdam. E diferente rapportnan existente y consultanan cu stakeholders a forma e base di e investigacion di Economisch Bureau Amsterdam.

Recientemente, riba 14 februari, Minister Geoffrey Wever a tene un presentacion pa Parlamento over e progreso di punto E.6 di Landspakket y e trayectoria di implementacion di e programa “Reformanan clima empresarial y di inversion Aruba”. Siguientemente, riba 15 februari, Minister Wever a anuncia e publicacion di e rapport “Ondernemings- en investeringsklimaat Aruba”. E report ta obtenibel riba website www.gobierno.aw.

Cuater projecto di prioridad ta wordo recomenda cual lo nifica un mehoracion substancial pa e clima empresarial y di inversion:

Proyecto 1: Aceleracion y mehoracion di proceso di permiso;

Proyecto 2: One-stop-shop digital;

Proyecto 3: Implementacion di Aruba Fair Trade Authority;

Proyecto 4: Habri cuenta di banco di manera eficiente.

E proyectonan aki ta e projeyctonan cu a haya prioridad pa traha na e precondicionnan necesario pa desaroyo economico. Banda di e proyectonan aki, tin otro trayectonan ta cana simultaneamente pa stimula diferente sector, market Aruba riba panorama internacional, crea incentivanan pa stimula economia y mantene e dialogo cu posibel inversionistanan. Minister Geoffrey Wever: “E cuater proyectonan aki ta crea e condicionnan necesario pa avansa desaroyo economico di nos Aruba”. Un vision comparti y colaboracion ta necesario pa logra resultadonan concreto.

Minister Geoffrey Wever: Nodige voorwaarden om economische ontwikkeling te bevorderen

Voor de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, is het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat van Aruba een topprioriteit. De visie van Minister Geoffrey Wever is een dynamisch ondernemingsklimaat en stimulering van de economie. Door de jaren heen, is implementatie van door zowel lokale als internationale professionals uitgebrachte rapporten met adviezen over nodige acties ter verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat van Aruba, telkens achterwege gebleven.

Economische hervormingen met als doel het realiseren van een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie is ook een onderdeel van het Landspakket. Maatregel E.6 is gericht op het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat van Aruba. In het kader hiervan is onderzoek gedaan en advies uitgebracht door een onafhankelijk adviesbureau Economisch Bureau Amsterdam. De basis van dit onderzoek was de reeds uitgebrachte rapporten en stakeholder interviews.

Minister Geoffrey Wever heeft op 14 februari een presentatie gegeven aan de Staten over de voortgang van maatregel E.6 van het Landspakket en het implementatietraject voor het programma “Hervorming ondernemings- en investeringsklimaat Aruba”. Vervolgens is het uitgebrachte rapport “Ondernemings- en investeringsklimaat Aruba” op dinsdag 15 februari publiek gemaakt. Het rapport is te vinden op http://www.overheid.aw.

In het kader van de economische hervormingen worden in het rapport vier prioritaire projecten voorgesteld die een wezenlijke verbetering betekenen voor het ondernemings- en investeringsklimaat:

Project 1. Versnellen en verbeteren vergunningenbesluiten;

Project 2. Een coherent vergunningenstelsel achter één loket;

Project 3. Implementatie Aruba Fair Trade Authority;

Project 4. Efficiënt een bankrekening openen.

Deze projecten zijn de geprioriteerde projecten om te werken aan de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Naast deze projecten, lopen er tegelijkertijd trajecten om verschillende sectoren te stimuleren, om Aruba op het internationaal panorama te adverteren, om incentives aan te bieden voor stimulering van de economie en de dialoog met potentiële investeerders wordt onderhouden. Minister Geoffrey Wever: “Deze vier projecten zijn essentiële randvoorwaarden waarbij de nodige condities gecreëerd worden voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van onze Aruba”. Gedeelde visie en samenwerking is nodig om concrete resultaten te boeken.

