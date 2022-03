Ansary c.s kondená pa paga mas ku un bion na daño

Willemstad/Philipsburg – Awe mainta, Korte di Promé Instansia di Kòrsou, a duna sentensia riba e

proseso di responsabilidat (“aansprakelijkheidsprocedure”) ku Centrale Bank van Curaçao en Sint

Maarten (CBCS), a hiba na nòmber di Ennia kontra e akshonista (final) i e èks direktornan di Ennia.

Hues a dikta na fabor di Ennia i a ordená Ansary, su yu muhé i e èks direktornan, pa paga mas di un

bion florin na daño na Ennia.

Relashoná ku e veredikto, CBCS lo tene un konferensia di prensa riba djamars 30 di novèmber pa

17:00or.

Willemstad, 29 di novèmber 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Ansary c.s veroordeeld tot betaling van ruim een miljard aan schadevergoeding

Willemstad/Philipsburg – Vanochtend heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao vonnis gewezen

in de aansprakelijkheidsprocedure die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) namens

Ennia heeft gevoerd tegen de (uiteindelijk) aandeelhouder en voormalige bestuurders van Ennia. De

rechter heeft Ennia in het gelijk gesteld en Ansary, zijn dochter en voormalige bestuurders veroordeeld

tot betaling van ruim een miljard gulden aan schadevergoeding aan Ennia.

Naar aanleiding van dit vonnis zal de CBCS op dinsdag 30 november om 17:00 uur een persconferentie

houden.

Willemstad, 29 november 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Ansary ordered to pay more than one billion in damages

Willemstad/Philipsburg – This morning, the Court in First Instance of Curaçao gave a verdict in the

liability process of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) on behalf of Ennia against the

(ultimate) shareholder and former directors of Ennia. The court ruled in CBCS’s favor and ordered

Ansary, his daughter, and the former directors to pay Ennia more than one billion guilders in damages.

The CBCS will hold a press conference on Tuesday, November 30, at 17:00hrs with regards to the

verdict.

Willemstad, 29 november 2021

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

