Debat over de woon- en bouwplannen kabinet

Kamerleden van de commissie voor Binnenlandse Zaken debatteren op dinsdag 12 april over de staat van de volkshuisvesting en de woningbouwopgave. Het debat gaat over de plannen die minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) voor de volkshuisvesting en de woningbouw in Nederland heeft. Het debat is vanaf 17.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

© Riesjard Schropp

Woonplannen

Kamerleden van de commissie voor Binnenlandse Zaken gaan in debat met minister De Jonge. Tijdens het debat worden veel stukken behandeld, waaronder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin staat een overzicht van alle plannen die er zijn op woongebied. Zo moeten er tot en met 2030 ongeveer 900.000 nieuwe woningen bij komen, het bouwtempo moet omhoog naar 100.000 woningen per jaar om het tekort aan woningen te verminderen. Een gedeelte van deze huizen moet vallen in de categorie ‘middenhuur’ (maximaal 1000 euro huur per maand) en ‘betaalbare koop’.

Betaalbaarheid

Daarnaast is de betaalbaarheid van zowel nieuwe als bestaande woningen een belangrijk onderwerp. Door de stijgende energieprijzen is de betaalbaarheid van bestaande woningen een steeds groter wordend probleem.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype