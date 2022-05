TRES Networks ta bira Digicel+

Internèt di fibra óptiko di TRES Networks entrante 24 di mei lo yama Digicel+. Aki no ta trata di un atkisishon, CEO di Digicel Sur Caribe, Roeland van der Hoeven ta enfatisá, pa motibu ku TRES Networks pa e ultimo añanan ya ta parti di Digicel Kòrsou. “A bira tempu pa TRES Networks nabegá bou di e bandera di Digicel. Esei te. Únikamente e nòmber lo kambia, i nada mas.”

Pa motibu ku nada no ta kambia, e CEO ta masha trankil sabiendo ku klientenan di e anterior TRES Networks, lo sigui risibi “e mihó ret di fibra óptiko, ku e mihó spit i e mihó kobertura”. Kada bes ekspandiendo su ret pa mas bario na Kòrsou.” Di akuerdo ku Van der Hoeven nada lo kambia na e Término i Kondishonnan eksistente di e aktual akuerdo ku kliente. “Awòki no, i despues tampoko. Mi por bisa esei den tur sinseridat.”

Di akuerdo ku Van der Hoeven, e kompania mama a deliberá bastante pa kambia e nòmber, pa motibu ku TRES Networks tin un reputashon sólido. “TRES Networks ta konosí na Kòrsou pa kalidat i konfiabilidat. Esaki ta algu delikado. Dor di kambia e nòmber bo ta kore un rísiko grandi di perhudiká e empresa. Ku Digicel a disidí tòg pa hasi esaki, ta pasobra ku e ta sinti mas sinsero. E CEO ta kontinuá bisando: “TRES Networks ta Digicel, nos ta un famia. Asina simpel e ta. Dor di yam’é próksimamente Digicel+, nos ta rekonos’é komo tal, pa nos mes i den públiko. Kompará esaki ku un eskritor ku a disidí ku e ta bai skibi bou di su propio nòmber, i no mas ku un seudónimo. Finalmente e ta laga mira su propio kara. Esei ta honesto, direkto i mas simpel. Awor no sá presis ken ta ken.”

Digicel+, e anterior TRES Networks, ta e ret moderno di internèt fibra óptiko pa kas i negoshi ku ta brinda un eksperensia riba banda hanchu super-lihé i konfiabel kompañá pa servisio di nivel haltu. Di akuerdo ku Van der Hoeven e desaroyo, i ekspanshon di e ret aki ta un prioridat pa Digicel. E CEO ta kontinuá: “Dor di invertí den e ret aki, nos ta demostrá ku nos tin konfiansa den nos komunidat i den e futuro desaroyo di Kòrsou.” Van der Hoeven ta menshoná ku e invershonnan menshoná ta un promesa ku klientenan por tene na dje.”

E operashonnan ku lo mester hiba e ret fiber-to-home entrante dia 24 di mei pa bario- i distritonan nobo, a keda boutisá ku e nòmber ‘Simplemente Mas’. Di akuerdo ku e CEO, e klientenan aktual di Digicel+ mes tambe lo ripará ku Digicel ta invirtiendo intensamente den mehorashon i ekspanshon di su servisionan. “E servisio na kliente di Digicel+”, segun e CEO, “lo bira mas lihé, mas stabil i mas konfiabel. Por yam’é trankil un ‘upgrade’ total di e ret.”Na e upgrade ta pertenesé tambe, segun Van der Hoeven un aktualisashon di e katálogo di Televishon. “Nos lo bai ofresé mas kontenido i paketenan atraktivo. Di esei nos lo informá nos klientenan pronto.”

TRES Networks wordt Digicel+

Glasvezelnetwerk Tres Networks gaat vanaf 24 mei Digicel+ heten. Het betreft hier geen overname, zo benadrukt CEO van Digicel South Caribbean, Roeland van der Hoeven, omdat Tres Networks de afgelopen jaren al onderdeel van Digicel Curaçao was. “Het werd tijd om Tres Networks onder de Digicel vlag te laten varen. Dat is alles. Alleen de naam verandert, verder niets.”

Juist omdat er verder niks verandert, is de CEO er gerust op dat Digicel+, de klanten van het voormalige Tres Networks, “het beste netwerk kan blijven bieden, met de beste snelheden en de beste dekking op een steeds groter aantal locaties op Curaçao.” Volgens van der Hoeven verandert er voor huidige klanten ook niets in de algemene voorwaarden van hun contract. “Nu niet en straks niet. Ik kan met de hand op het hart verklaren dat hier geen addertje onder het gras zit.”

Volgens van der Hoeven heeft het moederbedrijf lang geaarzeld de naam te wijzigen, omdat Tres Networks “een ijzersterke reputatie” heeft. “Tres Networks staat op het eiland voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is niet niks. Door van naam te veranderen loop je het risico het kind met het badwater weg te gooien.” Dat Digicel desalniettemin tot deze stap besloten heeft, is volgens van der Hoeven vooral omdat het ‘eerlijker voelt’. De CEO: “Tres Networks is Digicel, is familie. Zo simpel is het. Door het voortaan Digicel+ te noemen, erkennen we dat volmondig, voor onszelf en voor het publiek. Vergelijk het met een schrijver die besluit onder zijn eigen naam te gaan publiceren, niet meer onder pseudoniem. Eindelijk laat hij zijn ware gezicht zien. Dat is eerlijk, direct, rechtdoorzee. Nu weten we met wie we te maken hebben.”

Digicel+, of het voormalige TRES Networks, is het moderne glasvezelnetwerk dat een snelle en stabiele internetverbinding thuis of op kantoor mogelijk maakt. Volgens van der Hoeven is het verbeteren en uitbreiden van dit netwerk een van de prioriteiten van Digicel. De CEO: “Door in het netwerk te investeren laten we zien dat we vertrouwen hebben in de Curaçaoënaars en in de ontwikkeling van Curaçao in de toekomst.” Van der Hoeven noemt de voorgenomen grote investeringen ‘een belofte, waaraan men hem mag houden’.

De operatie die het supersnelle glasvezelnetwerk vanaf 24 mei naar nieuwe wijken en buurten moet brengen, is door Digicel ‘Simply More’ gedoopt. Maar volgens de CEO zullen ook de huidige klanten van Digicel+ binnenkort merken dat Digicel intensief investeert in het verbeteren en uitbreiden van haar diensten. “De dienstverlening door Digicel+”, aldus de CEO, “wordt nog sneller en nog stabieler, nog betrouwbaarder. Noem het gerust een totale upgrade van het netwerk.” Bij die upgrade hoort volgens van der Hoeven ook een uitbreiding van het tv-aanbod. “We komen met meer content een aantrekkelijker pakketten. Daar zullen we onze klanten binnenkort rechtstreeks over berichten.”

Share on: WhatsApp