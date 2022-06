Debat over koopkrachtmaatregelen

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 16 juni over de wijziging van een aantal belastingwetten die van invloed zijn op de koopkracht. De aanvullende maatregelen zijn nodig in verband met de stijgende energieprijzen. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf omstreeks 11.00 uur live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Stijgende energiekosten

Het kabinet kondigde op 11 maart van dit jaar een pakket aanvullende koopkrachtmaatregelen aan om de gevolgen van de stijgende energiekosten te dempen voor huishoudens. Door de situatie in Oekraïne lopen de energieprijzen snel op. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat de koopkrachteffecten per huishouden sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld doordat huishoudens die in slecht geïsoleerde huizen wonen meer last hebben van stijgende energieprijzen.

Wetsvoorstel

Het pakket maatregelen is uitgewerkt in de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022. De Kamerleden debatteren met de staatssecretaris over het wetsvoorstel. Het regelt dit jaar de verlaging van de btw op energie van 21 procent naar 9 procent en een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21 procent. Ook staan er maatregelen in die het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland moeten dempen.

