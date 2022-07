Selebrashon dia di Bandera 2022

Seremonia di Baha Bandera 1 yuli 2022 Plaza Brion

17:30 – 18:15

– Entrada di Gruponan uniformá

– Himno di Kòrsou interpretá pa “Journey of Faith”

– Seremonia pa baha Bandera di Kòrsou dor di gruponan uniformá

– Seremonia pa warda Bandera di Kòrsou den vitrina

– Fin di seremonia

Lokalidat : Parke Wilhelmina

18:45 – 22:30

– Yegada di Kachulero i invitadonan

– Palabra di representante di Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut

– Aplouso pa nos Heroenan

– Hóben na Timon i Elia Isenia ku kantika di trabou

– Obra Musikal Buchi Fill presentá pa Don Sarto School Soto

– Homenage na Baluartenan di Bario

– Presentashon “Den Djogodó”

Hóben na Timon kompañando tur ex kantadónan mayó.

– Klousura

Programa 2 yuli 2022 dia di Bandera

07:45

– Yegada na Plaza Brion di

– miembronan di Parlamentu

– Presidente di Parlamentu

– Miembronan di Gabinete Pisas

– yegada di su ekselensia Gobernadó di Kòrsou sra. Lucille George-Wout

– Inspekshon di kuerponan hudisial

– Entrada di Atletanan

– Atleta di aña Matthew Kurt Sophia i Rhitemeslij Daal ta duna inisio na seremonia

ofishal dor di Sende Flambeu

– Entrada di Baluartenan

– Seremonia di Saka Bandera for di vitrina

– Mensahe di lider spiritual Rvk

– Last Post

– Seremonia di pidi pèrmit pa subi Bandera di Kòrsou

– Akto Solèm di Hisa Bandera di Kòrsou

– Himno di Kòrsou presentá pa: Koronan Uni pa Bandera e.o. Koro Sta. Famia, grupo

Serenada, Universal Voices, kor Guadalupana, Sta.Rosa de Lima, Orfeon Alegro ,

mas diferente kantante di iglesianan kristian pa sera un total di 120 persona…

Bou direkshon di sr Lindo Casper.

– Diskurso di Minister di, Enseñansa,Siensia,Kultura i Deporte, sr. Sithree van

Heydoorn

– Diskurso di Promé Minister, sr. Gilmar Pisas.

– Homenage na sr. Venancio “Pacheco” Domacasse.

– Desfile di gruponan uniformá ku honor na Bandera di Kòrsou.

– Ganadónan “Mi Talento Mi Pais”

Ganador Eksistente di edat 8-15

Railipo Martina

Ganador eksistente edat 16+

Shantily Zimmerman

Ganador Komposishon Propio edat11-13

Shantely Maerselia

Ganador Komposishon Propio edat14-17

Sulaidy Crispulo

ku Presentashon di Orkesta di Gregory Colina

kompañá pa grupo di baile Explotion Dancers,i Memoria di Kòrsou

– Seremonia di Krus di Mérito

– Showtaim ku Orkesta di Gregory Colina,

kantantenan:

Vonneta Lauffer

Richards Engelhardt

Veanira Reed

Ike Jesurum

Remi Jos

SKOBA lo kompaña ku baile e kantikanan

Despedida di Gobernador sra Lucille George-Wout i esposo

11:00 Klousura di programa ofisial

Like this: Like Loading...