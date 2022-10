Chon Theodora ta bolbe subi lista di MPB

Chon Theodora ta bolbe subi e lista di MPB i ta preparando pa partisipá na elekshon di Konseho Insular na mart 2023.

Chon a nase na Boneiru den e bario di Antriol pariba komo e yu mas chiki di Clara Theodora-Statie i Ròbert Theodora. Ku 5 aña el a bai biba na Kòrsou ku su mayornan hasiendo su estudionan ku éksito. Pero tòg su promé trabou tabata na Boneiru pa Radio Nederland Wereld Omroep. Despues e ta regresá Kòrsou pa drenta enseñansa komo dosente, pa 38 aña despues regresá Boneiru komo penshonado.

Na Boneiru Chon a kontribuí pa un periodo di tres aña ku enseñansa na SGB pa despues sigui solamente ku aktividatnan boluntario manera entre otro :

Entrevistadó pa Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FUHIKUBO), kaminda e ta yuda reskatá nos balornan históriko kultural.

Ko-presentadó di e programa radial “Beku”.

Sostenedó di komishon “Luna Yén”.

Sekretario di Vereniging AOV-belangen Curaçao (VAC), pa medio di kual mester a

sali na defensa di nos penshonadonan, pa restablesé nan pinshon di behes fo’i Kòrsou konforme lei.

Yuda entretené nos grandinan den forma musikal.

Miembro di grupo musikal “ Villa ta kanta ”.

Miembro di organisashon “ Man on the Move ”.

Miembro di direktiva di “ Movementu di Pueblo Boneriano ”.

Miembro di Dialooggroep Slavernijverleden.

Chon ta un hende ku no por para ketu i ta gusta kore baiskel, kana, landa pero su pashon ta den músika, kultura i historia. Den Antriol pariba el a restourá kas di su mayornan kaminda el a nase konvirtiendo esaki den un museo chikí ku yama, “Mi Kuna”.

Tokante su embolbimentu ku polítika e ta komentá: ‘Nunka mi a pensa di drenta polítika, sino te ora ku mi a yega Boneiru i mira kon e pueblo tabata anhelá pa un kambio den e sistema antikuá di hiba polítika. Mi a tuma mi desishon liber pa drenta Movementu di Pueblo Boneriano – MPB na 2019, pasobra pa mi esaki ta e úniko organisashon polítiko ku ta tin e kapasidat pa por kontribuí positivamente ku desaroyo di Boneiru.

Para na banda reklamá sin bini ku alternativa konkreto, no ta mi estilo. P’esei mi ke kontribuí pa yega na un pueblo bon formá i eduká, kaminda ta lanta lidernan nobo bon prepará pa tuma rienda di nos dushi Boneiru.

Solamente un pueblo bon formá por opiná i tuma desishon di un manera sano pa adelanto di su isla stimá.

MPB ta e úniko partido polítiko ku no solamente ta pèrkurá pa lidernan ta kapasitá pa por sirbi komo gobernante, pero tambe pa hiba un polítika sivilisá.

Mi ta sigur ku mi tambe por yuda karga e vishon di MPB, pa yega na un Boneiru ku por ofresé kada siudadano oportunidat hustu pa sigui progresá den bida. Boneiru mester di nos, ban yuda ku su desaroyo.

Chon su mensahe ta: Ban pa un Boneiru ku lidernan nobo, konfiabel i ku kapasidat pa goberná!‘

Chon Theodora opnieuw als kandidaat op de MPB-lijst

Chon Theodora komt weer als kandidaat op de MPB-lijst en is al bezig zich voor te bereiden om aan de verkiezingen voor de Eilandsraad in maart 2023 deel te nemen.

Hij is op Bonaire geboren in de buurt Antriol Pariba als de jongste van Clara Theodora-Statie en Ròbert Theodora. Toen hij 5 was ging hij met zijn ouders op Curaçao wonen waar hij met succes zijn schoolcarrière heeft afgerond. Echter zijn eerste baan na zijn opleiding was op Bonaire bij de Radio Nederland Wereld Omroep. Hierna keerde hij terug naar Curaçao om het onderwijs in te gaan als docent. Na 38 jaar komt hij terug naar Bonaire als gepensioneerde.

Op Bonaire heeft Chon voor een periode van drie jaar bijgedragen aan het onderwijs op de SGB om daarna alleen met vrijwilligerswerk verder te gaan zoals met de volgende activiteiten:

Interviewer voor Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FUHIKUBO), waar hij bijdraagt aan “het helpen veiligstellen van onze cultuurhistorische waarden.

Medepresentator van het radioprogramma “Beku”.

Medewerker van de werkgroep van het programma “Luna Yén”.

Secretaris van de Vereniging AOV-belangen Curaçao (VAC), opgericht om voor de belangen van de gepensioneerden uit Curaçao op te komen, om deze conform de wet uitbetaald te krijgen.

Medewerker van de werkgroep die ouderen muzikaal bezighoudt.

Lid van de muziekgroep “ Villa ta kanta ”.

Lid van de organisatie “ Man on the Move ”.

Bestuurslid van “ Movementu di Pueblo Boneriano ” MPB.

Lid van de Dialooggroep Slavernijverleden .

Chon is iemand die in beweging moet zijn en hij houdt van fietsen, wandelen en zwemmen maar zijn passie ligt in de muziek, cultuur en geschiedenis. In Antriol Pariba heeft hij de woning van zijn ouders, waar hij ook geboren is, gerestaureerd en omgevormd tot een klein museum dat “Mi Kuna” (Mijn Wieg) heet.

Over zijn betrokkenheid bij de politiek zegt hij het volgende: “Nooit had ik de gedachte gehad om in de politiek te gaan, totdat ik mij weer op Bonaire had gevestigd en kon zien hoe de bevolking smachtte naar een omslag van het verouderde systeem van politiek voeren. Ik nam toen in 2019 de beslissing om mij aan te sluiten bij de Movementu di Pueblo Boneriano – MPB.

Langs de lijn blijven staan en blijven klagen zonder met een concreet alternatief te komen is niet mijn stijl. Daarom wil ik ook bijdragen aan het doel een goed gevormde bevolking te bereiken die geschoold is, en waar nieuwe goed gevormde leiders naar voren komen om leiding te geven aan ons dushi Boneiru.

Alleen een goed geschoolde bevolking kan op een gezonde wijze zijn eigen mening vormen en goede beslissingen nemen tot de vooruitgang van zijn geliefd eiland.

MPB is de enige politieke partij die niet alleen zorgt dat er capabele leiders naar voren komen om als bestuurder op te treden, maar ook om een geciviliseerde politiek te kunnen voeren.

Ik ben er zeker van dat ik ook bij kan dragen de visie van de MPB te realiseren, om tot een Bonaire te komen die aan elke burger een open gelegenheid te kunnen bieden om in het leven vooruit te komen. Bonaire heeft ons nodig, laten we helpen in haar ontwikkeling.

Chon heeft als boodschap: Laten we gaan voor een Bonaire met nieuwe leiders, die betrouwbaar en capabel zijn om te kunnen regeren!‘