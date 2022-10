Diskurso di Dasiy pa ku kongreso M21 final

Apresiabel presentenan,

Awe mi diskurso lo ta den e konteksto di e elekshon pa Konseho Insular ku lo tuma lugá otro aña na luna di mart. Lo mi trata di trese e diskurso for di e lus di e nesesidatnan di e pue­blo i no for di pensamentunan ku ami tin pa ku kon Boneiru mes­ter ta den e próksimo añanan. Mi ta bai drenta un kam­paña, den kua mi ta bai pidi pueblo i huntu ku’mi tur nos kandi­da­to­nan i dirigentenan di M21 pa duna nos sosten i konfiansa pa na promé lugá representá nos pueblo den Konseho Insular i a base di esei apuntá Kolegio ehekutivo ku mester bai dirigí Boneiru den e próksimo kuater añanan.

Pa tal rason mi a i ta usa e tempu ku ta terminando den Konse­ho Insular mas mihó posibel pa sinti, skucha, mira i eksperen­siá kiko realmente ta e nesesidatnan di e pueblo aki. E loke mas mi ke enfatisá; ta mi míra i míra di M21 pa 2023 i mas dilanti. Nos ke wak pa dilanti i fiha unda nos ke ta na 2027 ora e periodo nobo di konseho Insular ku lo kuminsá otro aña terminá.

E palabra mágiko awe ta e palabra NOS. Boneiru no t’ami ni Boneiru no ta M21, sino Boneiru ta NOS. Ta NOS ta disidí kon Boneiru mester ta, ta NOS ta disidí kiko nos ke òf laga di ke pa tuma lugá riba NOS isla. Ta NOS lo mester eduká i forma NOS yunan a base di e norma i balornan ku NOS komo boneriano ta konsiderá importante. Ta NOS ta disidí ki desaroyo NOS lo ke mira Boneiru pasa aden i pa mantené Boneiru úniko, outén­ti­ko i di un komportashon tur parti di mundu gabá. NOS ta bai drenta un era ku NOS no ta bai mustra dede riba otro mas; sino NOS ta ban karga NOS propio responsabilidat i konstruí e Boneiru ku NOS ke pa NOS mes i pa NOS yunan den futuro.

I kere’mi pa nos logra e Boneiru ei, nos mester kuminsá awe na e rais di nos pueblo. E rais di nos pueblo den sekuensia ta primeramente e famia boneriano, e formashon boneriano na kas, na skol i e formashon spiritualmente, despues e boneriano den e bario pa asina nos haña e Boneiru total. E fundeshi di tur esaki ta nos KULTURA BONERIANO ku ta indispensabel pa nos sobrebibensia komo boneriano. Ta den e kultura bone­riano tur hende ta rekonosé e boneriano, tur hende ta realisá ku e boneriano ta úniko. Pues mi esfuerso i esun di M21 lo ta pa huntu NOS ban rekonstruí e Boneiru ku nos a lanta konosé i ku nos a heredá di nos grandinan. I no solamente ku esfuerso di’mi i di M21, pero konkretamente nos lo ke realisá esaki, tám­be dor di krea strukturanan i pone fondonan disponibel pa kar­ga i realisá esaki. Ku esaki mi ta introdusí tambe e lema ku M21 lo bai kampaña kuné i ku mester ta e himno polítiko den tur skina i kas di Boneiru e próksimo temporada.

KU KURASON PA PUEBLO BONERIANO.

Nos kurason ta bati pa nos pueblo. Esaki no ta un gritu bashí, pero Boneiru mester bira un isla kaminda ta dushi pa biba, kaminda nos ke ta 24 ora pa dia i kaminda e turista/bishitante tambe ke ta. Pa tal rason M21 lo bai konsentrá su bista i su esfuerso pa konbertí nos barionan den realmente sitionan ku ta agradabel pa ta i pa biba i pasa 24 ora pa dia. Pa realisá esaki nos lo bai organisá nos barionan físikamente di tal forma ku nan ta bira agradabel pa HENDE biba. Barionan mester tin nan infrastruktura na òrdu, nan mester tin fasilidatnan ku tur hende di bario por hasi uzo di dje, nan mester tin seguridat. Den un palabra barionan mester ofresé un ambiente saludabel pa biba.

Un ambiente saludabel ta unu ku e HENDE ta eksperensiá komo agradabel, ku ta invitá e HENDE pa komportá su mes saludabel i desente i ta un ambiente ku ta stimulá un bida salú. Mas konkreto Un ambiente saludabel ta:

Barionan limpi i sigur

Tin posibilidat pa HENDE move i hasi deporte

Barionan kaminda HENDE por kore baiskel, kana, Djòg; aksesibel fásil for di tur kaminda (transporte públiko)

Bario ku fasilidat pa HENDE por topa otro

Bario ku ta tene kuenta ku nesesidatnan di gruponan spesífiko, manera HENDE grandi, HENDE ku malesa­nan króniko, HENDE defisiente, HENDE di klase di en­tra­da abou.

Bario ku un medioambiente bon kuidá na fabor di e HEN­DE.

Bario ku sufisiente arianan bèrdè i naturalesa bon kui­dá.

Bario ku sufisiente kasnan duradero i pagabel pa tur grupo di HENDE

Bario ku ta brinda un oferta variá di provishonnan ma­ne­ra vivienda, skol, tienda, espasio pa kultura, empre­sa, espasio pa hasi deporte ets. Tur esaki na servisio di e HENDE .

Pues bario ku ambiente saludabel ta tene kuenta ku tantu e aspekto físiko komo e aspekto sosial. Ku e vishon aki nos por realisá huntu e birtutnan outéntiko boneriano (manera kantá dor di Popo Ricardo, Boneiru e splendor den Antia ku e pala­bra­nan. Nos no ta riku, pero muchu ménos pober, trankili­dat te grandesa di nos pueblo. Honrades ta kuna di di Bonei­ru. Paraiso, p’ eterno pas i bon boluntat)

Mi a bisa kaba ku e palabra mágiko den NOS vishon lo ta NOS. Pues e vishon pa ku nos barionan solamente por logra si NOS tur huntu pone man. Pa logra esaki, M21 lo krea un maneho ku fondonan disponibel pa esaki por bira realidat.

Partisipashon ta importante!

Un parti esensial ta partisipashon di e hende. E hende, e siuda­da­no mester sintié Boneriano. Pa M21 e Boneriano ta túr hen­de ku ta biba na e isla aki, ta aportá i ta partisipá den desaroyo di nos Isla. Mester krea struktura i pone fondonan pa e siuda­da­no por partisipá aktivo den desaroyo di su bario.

Partisipashon aktivo di nos hóbennan tambe ta hopi importan­te. Mester krea struktura ku e hóben por duna aktivamente su aporte na idea i solushonnan. E hóben ta nos futuro i mester sin­tié involukrá den desishonnan ku ta konserní su futuro.

Ku e kompromiso aki i ku dedikashon inkansabel nos lo kon­struí barionan fuerte i saludabel i kuné un Boneiru fuerte i salu­da­bel ku lo ta kla pa asumí mas responsabilidat ku aktualmente nos tin. Ku esaki mi ta yega na un otro punto di lansa pa e prók­simo kampaña ku ta

Nos relashon ku Hulanda

Nos relashon ku Hulanda mester ta basa riba karga nos resposabilidat. Na momentu ku nos karga nos resposabilidat nos por mustra Hulanda riba su responsabilidat. Importante ta ku e inisiativa mester sali for di NOS. I ku NOS M21 ke mèn tur gremio mester por haña e oportunidat pa duna nan aporte pa loke ta e futuro di nos isla. Konkretamente M21 lo instalá un komishon miksto di ekspertonan estatal, tantu lokal komo internashonal pa krea un dokumento pa nos por usa pa tuma de­sishonnan polítiko rasonabel i ku lo ta na bienestar di e pue­blo den un forma duradero. I e desishon polítiko ei lo mester ta kargá den un gran mayoria pa e komunidat boneriano.

E ophetivo mester ta: sírbi e meta grandi di stimulá i promové un desaroyo sosial-ekonómiko duradero, den kua ta krea pros­pe­ri­dat i un kalidat di bida desente pa tur nos hendenan, sin laga ningun atras. Un komunidat den kua nos ta eksploitá lo mák­simo nos potensial i talentonan presente, rekonosiendo nos limitashonnan, pa kua nos riba un base di rèspèt mutuo lo aserká nos rumannan den Reino pa asistensia.

Den e kuadro aki nos punto di lansa lo ta basá riba e nesesidat básiko di kualke ser humano, esta

Produkshon di nos propio kuminda.

M21 lo bai duna èkstra atenshon na e sektor primario den nos komunidat ku ta e sektor ku ta produsí kuminda. Aki nos ta re­fe­rí na plantashon ku un diversidat dirigí, krio di bestia tambe den un forma diversifiká i piskeria. Konkretamente M21 lo krea un entrada básiko pa tur hende ku lo ke skohe pa un di e ramo­nan aki komo su profeshon. M21 ku esaki ke alsa e kalidat di e sek­tor dor di garantisá e praktikantenan un entrada básiko, pe­ro alabes lo bin ku formashon den téknikanan moderno pa prák­tika e fishinan aki. M21 sigur lo stimulá

Sentro di konosementu i investigashon sientífiko di nos pro­pio matanan i nos potensial di produsí nos kuminda lokal­mente.

Koperativismo riba arianan di produkshon.

Ku Hulanda komo nr. 2 na mundu riba aria di produkshon di kuminda, Hulanda lo mester invertí aki serka nos pa yuda nos bira ménos dependiente di importashon di nos kuminda di afó i ku esei duna un kontribushon supstansial den manehá nos kosto di bida.

Riba término mas largu nos funshon di hub entre Oropa i e kontinente Merikano lo por ta di balor agregá riba e tere­no aki.

Fuera di agresívamente bai pa e desaroyo aki, poniendo fondo­nan supstansial lokal, pero tambe en buska di fondonan di afó, M21 mas aleu lo ke lansa den e próksimo periodo di goberna­shon e siguiente puntonan.

Diversifikashon di nos ekonomia.

Apesar ku nos ta rekonosé turismo komo un pilá importante pa nos ekonomia den e mas amplio sentido di palabra, eksperen­sia ku pandemia i kualke otro kalamidat a siña nos, ku nos no por pone tur e webunan den un kaha so! Mester diversi­fi­ká pa nos ta menos vulnerabel. M21 lo ke krea un maneho di in­ver­shon, kua ta dirigí riba sali i bai buska aktividatnan ekonó­mi­ko ku ta kuadra, ku Boneiru su eskoho di mantené su outen­ti­si­dat i hasié úniko.

Energia duradero – garantia di energia i pagabel.

Den e kuadro aki M21 lo sigui primi pa produkshon di energia na Boneiru yega te ku mínimal 90% renovabel, pues via solo, bientu i otro fuentenan ku nos naturalesa ta brinda nos. Nos isla tin un abundansia na energia renovabel, mester tin un maneho dirigí riba saka probecho for di esaki i ku e hende na final di dia tin energia pagabel pa e biba di dje:

Posishoná Boneiru komo un “showcase” riba e tereno aki.

Invershonnan den e aria aki mester wòrdu konsiderá komo stimula­shon ekonómiko ku ta yuda kombatí pobre­sa.

Sentro di investigashon pa energia renovabel.

Produkshon lokal di energia renovabel.

Ret inteligente (Smart Grid) ku ta hasi produkshon desen­tral posibel.

Apresiabel presentenan, mi lo por sigui yena e atardi aki ku un kantidat di ideanan ku lo mi ke realisá, pero mi a bisa for di kuminsamentu ku no ta ami ta importante, sino e loke realmente ta biba den nos pueblo. I t’ei nos kurason ta bati, t’ei nos ta buta nos orea pa skucha, ta húntu den bario nos ke ta; pa realisá e deseonan realístiko di e abitantenan. I no lubidá un algu masha importante. Ta 4 aña pueblo ta duna. 4 aña ta 4 bia 365 dia ku ta 1460 dia. Mester kita 4 x 52 djadumingu afó ku ta 208, mas 1/3 parti di 1460 ku ta 487 dia. Esaki ta e kantidat di ora ku mi lo ta drumi pa haña e sosiegu pa e kurpa i e mente. Pues ta keda 1460 kita 208 kita 487 dia ku lo ta 765 dia efektivo pa traha komo representante/gobernante. Esaki ta e realidat i ta e realidat aki mi mester traha kuné i primintí loke realmente mi lo por kumpli kuné. Gobernashon ta un proseso ku lo kontinuá eternamente tanten ku Boneiru ta eksistí. I si den kada periodo di gobernashon nos konstruí huntu un pida mihó Boneiru, nos por ta sigur ku a lo largu nos lo alkansá e Boneiru di nos soñonan, esta e Boneiru, unda tur hende tin:

Igual oportunidat pa desaroyá su potensial i talentonan máksimalmente.

Espasio pa biba sin ningun klase di diskriminashon, pues un komunidat inklusivo.

Tin un trabou pa por proveé den su eksistensia i esnan ku ta dependé di dje.

Solidarismo pa garantisá ku esnan ku no por prove’é den nan mes eksistensia tin un entrada for di kua nan por biba desente i kaminda nos lo kombatí pobresa den su rais.

Akseso na provishonnan kolektivo, manera bon enseñan­sa, bon salubridat públiko, seguridat di persona i propie­dat.

Por desaroyá su talentonan deportivo, kultural i profesho­nal den mas amplio sentido di palabra.

Tin espasio pa ehersé su derechonan fundamental huma­no ku solamente restrikshonnan ankrá den lei. Pues un ko­muni­dat basá riba un estado di derecho i demokrátiko.

E Boneiru aki ta esun di Tera di Solo i Suave bientu, e paraiso kaminda ta reina pas i trankilidat, kaminda honrades ta nos kuna i ku nos ta di un kondukta tur parti gabá. E Boneiru fuerte ku a marka su propio destino i propio desaroyo basá riba su propio forsa, dedikashon i kompromiso pa karga nos propio responsabilidat pa nos isla i nos komunidat.

Ésaki ta e diferensia ku M21 huntu ku pueblo boneriano ke hasi i pa realmente nos por bisa ku bos haltu MI TA BONERIANO, no pasobra mi a nase aki, sino pasobra mi a duna tur loke mi tín, mi tá i mi pór pa engrandesé e komunidat di kua mi ta forma parti di dje.

DIOS BENDISHONÁ BONEIRU, DIOS BENDISHONA NOS PUEBLO

Ku Kurason p’é Pueblo Boneriano

Boso sirbidó!