Debat over pakket Belastingplan 2023

8 november 2022

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 8 november over het pakket Belastingplan 2023, waarin onder andere de fiscale maatregelen staan die het kabinet heeft genomen om de koopkracht van burgers te versterken. Het plenaire debat is vanaf 16.40 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct

Zeven wetsvoorstellen

Voor het plenaire debat komen naar verwachting staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) en ministers Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) naar de Kamer. Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen. Het eerste is het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en bevat het inkomensbeleid voor het komende jaar. De fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2023 komen daarin aan de orde.

Koopkracht

Het totale pakket bevat de maatregelen waarover in augustus is besloten om de koopkracht van burgers te versterken en de extra uitgaven of gederfde inkomsten te dekken. Een deel van die maatregelen kon niet voor het aanvragen van advies van de Raad van State afgerond worden. Daarom is parallel gewerkt aan een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023. Twee maatregelen vergen zoveel uitwerking dat zij zijn doorgeschoven naar het Belastingplan 2024.

Aanbiedingsbrief

“De verwachte ontwikkeling van de koopkracht over de periode 2022-2023 is in historisch perspectief zeer uitzonderlijk. Hoewel de inflatie breder is dan de gestegen energierekening, is dit nog steeds de belangrijkste factor in de gestegen kosten van levensonderhoud. Het is onduidelijk hoe de geopolitieke situatie zich verder zal ontwikkelen en hoe lang de hoge energieprijzen aanhouden”, schreef staatssecretaris Van Rij van Financiën in de aanbiedingsbrief van het Belastingplan 2023 op Prinsjesdag.

Fiscale maatregelen

Niet alle maatregelen om huishoudens te ondersteunen bij de hoge energierekening lopen via de belastingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg- en huurtoeslag. De fiscale maatregelen, zoals de verlenging van de lagere brandstofaccijns, zijn wel in het wetsvoorstel opgenomen.