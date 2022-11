Mester di maneho di bestia adekuá pa solushoná problemátika di kachó

Norbert Tadema di Dogpartner Bonaire i kandidato riba lista di M21:

Kralendijk, 21 di novèmber 2022 – Resientemente atrobe tabatin un insidente ku mordementu, kaminda kachó a morde vários kabritu mata i naturalmente Dogpartner Bonaire ta lamentá esaki. Un biaha mas, riba òrdu di gezaghèber,a pone e kachónan drumi i/òf a tira nan mata, loke no ta un muestra di amor pa bestia i esei ta lamentabel. Loke komo DogPartner Bonaire kada bes ta hala mi atenshon ta ku niun hende no ta puntra nan mes kon e problemanan akí a surgi i dikon te ainda nan ta oumentando. Kada biaha ta indiká e kachónan komo kulpabel, loke no ta korekto. Un kachó no ta bira agresivo di su mes. Semper ta trata di emoshonnan negativo persistente òf ku ta keda bini bèk, manera rabia òf miedu. E kachónan akí a aktua a base di nan instinto di yag, reforsá èkstra debí na formashon di grupo, pero no a base di agresividat. Mayoria biaha ora tin kaso di mordementu di hende, esaki tampoko no ta a base di agresividat, pero a base di defensa i komportashon di teritorio. Hende ta spanta i kuminsá grita i dal òf tira skòp, loke ta kousa ku e kachó ta sinti su mes ataká, pero tambe t’asina ku e kachó ta defendé ‘su kaya’. Ora ku ta trata di mordementu a base di instinto di yag, defensa òf teritorio, e kachó ta morde i laga lòs. E por morde mas biaha, pero den kaso di mordementu a base di agreshon, e kachó ta sker henter e kabritu òf e persona for di otro. Masha tiki biaha un kachó ta realmente agresivo. Esaki ta pasa sí naturalmente. Pero mayoria biaha kon bo ta anda inkorekto ku e bestia ta okashoná esaki.

Problema kreá

Pero pa bini bèk riba e pregunta ken ta berdaderamente kulpabel: naturalmente e kachónan a morde, pero nan ta e berdadero kulpabelnan? Nò! E ora ei ta doño di e kachónan ta realmente kulpabel? Nò, nan tampoko! E úniko i berdadero kulpabel di tur e insidentenan ku mordementu akí ta gobièrnu i lamentablemente kasi niun hende no ta komprendé esaki. Un splikashon kòrtiku: for di 1988 tin LEGISLASHON kaminda tin poné ku ta prohibí pa doñonan di kachó laga esakinan sin supervishon riba kaminda públiko òf riba tereno ku ta aksesibel pa tur hende. Nos gobièrnu tin komo tarea pa kontrolá kumplimentu korekto ku esaki, pero lamentablemente ya pa 25 aña esaki no ta sosodé. Si for di 1998 nan a mantené lei korektamente lo tabatin ménos kachó (pa motibu di embaraso no-deseá) i lo no tin òf kasi lo no tin insidente ku mordementu. Ta trata pues di un problema kreá pa motibu di keda sin mantené lei, i p’esei gobièrnu tin ku kubri gastu di doño di e kabritunan. Esaki pasobra ta gobièrnu ta kulpabel. E partidonan ku aktualmente ta na mando ta keda normalmente sin kumpli ku e legislashon aktual, ku un eksepshon remarkabel ku kada biaha tempu di kampaña pa elekshon ta primintí tur sorto di kos pa haña voto i pa keda sinta riba e stul. Nan no ta hasi esaki a base di stimashon pa bestia òf pasobra realmente nan ke solushoná e problema.

Falta di interes

E ora ei e gobièrnu aktual ta grita atrobe ku ta pone problemátika di kachó haltu riba agènda. Loke nan ta bisa ta ku Stichting Dierenhulp (Fundashon Ayudo pa Bestia) hopi aña pasá kaba a entregá un ordenansa nobo di bestia (lei di bienestar di bestia) pa remplasá e legislashon aktual ku ta hopi antikuá, pero lamentablemente te ainda sin resultado. Hopi biaha nos ta tende komo kontesta ku ‘ta Boneiru, pues mester di tempu pa implementá e adaptashon akí’. Loke naturalmente ta hopi straño ku bista riba siguridat di nos siudadanonan. E gobièrnu aktual ku pues pa kasi 4 aña kaba ta enkargá pa atendé ku e problema di kachó, pa motibu di falta di interes no ta mira importansia di atendé ku e problema korektamente. Mi mes (DogPartner Bonaire) vários biaha kaba a indiká pa tuma akshon te ku finalmente nan a bisa ku na fin di luna di mart lo kuminsá ku un kampaña relashoná pa atendé ku e problema di kachó. Grandi tabata mi sorpresa, ora ku na fin di luna di mart nan no a kuminsá ku un kampaña, pero nan a lanta un grupo di trabou ku yen di ‘hende sabí’. Den e grupo di trabou akí tin empleado di gabinete di Gezaghèber, Supervishon i Mantenshon di Lei, ofisina di Diputado Kroon, ofisina di Diputado Thielman, Kuerpo Polisial, Ministerio Públiko i Departamento di Komunikashon. Algun dia pasá despues di 7 luna di tene reunion, nan a kuminsá ku e kampaña ku un promé poster relashoná ku kuido di kachó.

Plan pa solushon

Komo amigu di bestia te den mi higra, no ta pòrnada mi ta kandidato pa e partido nobo M21. E partido akí, banda di tin hopi atenshon pa kada siudadano, tin hopi atenshon pa maneho di bestia tambe. Den esaki ami tin mag di dediká mi mes na solushoná e problemanan ku kachó. Entretantu tin un plan komprendibel i ehekutabel riba mesa pa solushoná e problema di kachó na satisfakshon di tur hende, kaminda no ta enbolbí solamente nos siudadanonan, pero tambe nos kunukeronan. Mi ta spera ku nos hendenan ta realisá ku e partidonan aktual lo por solushoná solamente un parti di e problema den un forma mas serio. Mi mannan ta kishikí pa kuminsá traha pa realmente mustra resultado, a base di stimashon i no a base di interes propio.

Pa mas informashon over di mi persona konsulta mi página di Facebook :

https://www.facebook.com/people/Norbert-Tadema/100009261285789/

Correct dierenbeleid nodig om hondenproblematiek op te lossen

Norbert Tadema van Dogpartner Bonaire en kandidaat op M21-lijst:

Kralendijk, 21 november 2022 – Onlangs was er weer een bijtincident waarbij geiten zijn doodgebeten en DogPartner Bonaire betreurt dit natuurlijk ten zeerste. Wederom werden ook nu weer de honden op last van de gezaghebber ingeslapen en/of doodgeschoten hetgeen zeer dieronvriendelijk is en te betreuren valt. Wat mij als DogPartner Bonaire telkens weer opvalt is dat niemand zich afvraagt hoe deze problemen zijn ontstaan en waarom ze nog steeds toenemen. Elke keer worden de honden als schuldige aangewezen, en dat is niet correct. Een hond wordt niet zomaar agressief. Agressiviteit wordt altijd veroorzaakt door aanhoudende of terugkerende negatieve emoties, zoals woede of angst. Deze honden handelden vanuit hun jachtinstinct, mede door roedelvorming extra versterkt maar niet uit agressiviteit. Ook bijtincidenten bij mensen zijn veelal niet uit agressiviteit, maar uit verdediging en territoriumgedrag. Mensen zijn bang en gaan schreeuwen en slaan of schoppen waardoor de hond zich aangevallen voelt, maar ook verdedigt de hond ‘zijn straat’. Deze jachtinstinct, verdedigings- en territorium beten zijn veelal aanbeten. Dit kunnen meerdere beten zijn, maar bij een agressiebeet wordt de gehele geit of persoon uitelkaar getrokken met een zogenaamde scheurbeet. Zelden is een hond echt agressief. Dit komt natuurlijk wel voor, maar veelal veroorzaakt door onjuiste omgang met het dier.

Gecreëerd probleem

Maar terugkomend op de vraag wie de echte schuldige is, natuurlijk hebben de honden gebeten maar zijn dit dan de echte schuldigen? Nee! De baasjes van de honden zijn die dan de echte schuldigen? Nee, ook niet! De echte en enige schuldige van al deze bijtincidenten is onze overheid, helaas heeft bijna niemand dit door. Een korte uitleg; vanaf 1988 is er WETGEVING waarin staat dat het verboden is voor houders van honden, deze zonder toezicht te laten op de openbare weg of op een voor ieder toegankelijk terrein. Onze overheid heeft als taak de wetgeving te controleren op correct naleven, helaas gebeurt dit al 25 jaar niet. Indien er vanaf 1998 correct was gehandhaafd waren er minder honden (door ongewenste zwangerschappen) en geen of bijna geen echte bijtincidenten. Het is dus een gecreëerd probleem door het niet handhaven, de overheid dient dan ook de eigenaren van de geiten schadeloos te stellen. Zij zijn immers de schuldigen. De huidige regerende partijen gaan gewoon verder met het niet naleven van de huidige wetgeving, met als opmerkelijke uitzondering dat elke keer tegen verkiezingstijd er van alles wordt beloofd om maar weer stemmen te winnen en te kunnen blijven zitten op het pluche. Ze doen dit niet uit liefde voor dieren of om daadwerkelijk het probleem op te willen lossen.

Gebrek aan interesse

De huidige regering roept dan weer dat de hondenproblematiek hoog op de agenda wordt gezet. Wat niet vermeld is dat de Stichting Dierenhulp jaren geleden al een nieuwe dierenverordening (dierenwelzijnswet) heeft aangeboden om de huidige zeer achterhaalde wetgeving te vervangen, maar helaas nog steeds geen resultaat. Vaak horen we als antwoord ‘het is Bonaire dus het heeft tijd nodig om deze aanpassing door te voeren’. Wat natuurlijk erg raar is zeker met het oog op de veiligheid van de burger. De huidige regering ziet na al bijna 4 jaar het hondenprobleem uit desinteresse niet het belang van een juiste aanpak. Ikzelf (DogPartner Bonaire) heb al meerdere keren aangegeven om actie te ondernemen totdat er uiteindelijk werd gezegd dat er eind maart een campagne zou starten met betrekking tot de aanpak van het hondenprobleem. Mijn verbazing was dan ook groot, toen eind maart niet een campagne werd opgestart, maar een werkgroep werd opgericht met ‘knappe koppen’. In deze werkgroep zitten medewerkers van het kabinet van de Gezaghebber, Toezicht en Handhaving, Bureau Gedeputeerde Kroon, Bureau Gedeputeerde Thielman, Politie, het openbaar ministerie en de afdeling communicatie. Enkele dagen geleden na 7 maanden van vergaderen werk de campagne opgestart met een eerste poster betreffende de verzorging van een hond.

Plan voor oplossing

Als dierenvriend in hart en nieren ben ik dan ook niet voor niets kandidaat bij de nieuwe partij M21, deze partij heeft naast de burger ook het dierenbeleid hoog in het vaandel staan. Ik mag mij daarbij inzetten om de dierenproblemen op te lossen. Er ligt inmiddels een duidelijk en uitvoerbaar plan op tafel om het hondenprobleem naar tevredenheid op te lossen, waarbij de burger maar ook de kunukero wordt betrokken. Ik hoop dat de mensen beseffen dat de huidige partijen slechts een deel van het probleem op grove wijze zullen kunnen oplossen. Mijn handen jeuken om aan de slag te gaan om daadwerkelijk resultaat te kunnen laten zien, uit liefde en niet uit eigenbelang.

Voor meer informatie over mijn persoon kunt u terecht op mijn Facebook pagina:

https://www.facebook.com/people/Norbert-Tadema/100009261285789/