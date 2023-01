Sekretario di estado Uslu ta haña un bista di sektor kultural di Boneiru

Hulanda ta pone anualmente 150.000 euro disponibel pa e areglo di coach di kultura.

Miembronan di kolegio ehekutivo e siman ku a transkurí a papia den bon ambiente riba vários tópiko ku tin di aber ku Boneiru, entre otro e futuro agènda kultural, pasado di sklabitut, binimentu di un biblioteka nobo i uso di coachnan di kultura, ku sekretario di estado Gunay Uslu di Kultura i Media, kende a bishitá nos isla den kuadro di un bishita di trabou.

Hulanda ta pone anualmente 150.000 euro disponibel pa e areglo di coach di kultura. E inisiativa akí a mira lus a base di un kooperashon intensivo entre entidat públiko Boneiru (EPB) i Ministerio di OCW i ta brinda posibilidat pa ekspanshon di kapasidat. Ta reklutá e coachnan lokalmente i e tres añanan benidero nan lo kuminsá traha. E periodo benidero EPB lo bai studia kon ta bai duna kontenido eksakto na esei pa Boneiru.

Durante e proseso akí ta duna atenshon tambe na fortifikashon di partisipashon i edukashon kultural, i desaroyo di talento basá riba e maneho kultural di Boneiru. Den e kuadro akí no ta konsiderá kultura solamente komo e tradishon- i ekspreshonnan kultural di nos isla, pero tambe e diferente disiplinanan di arte manera baile, teatro,muzik, arte plástiko, moda, medionan nobo i pelíkula. Na Hulanda Oropeo ta hasi uso di coachnan di kultura den entre otro kas- di kuido, sekshon di kultura di gobièrnu, skol-, biblioteka- i sentronan di bario.

Mas prioridat pa kultura

Ademas a papia durante e bishita di trabou ku diferente organisashon di sektor kultural i kreativo na Boneiru riba e preokupashonnan grandi ku nan tin i e nesesidat pa un finansiamentu básiko struktural pa instansianan kultural riba nos isla. Diputado Elvis Tjin Asjoe di Kultura: “Mi tambe tin gana pa nos komo kolegio ehekutivo duna mas prioridat na e sektor akí i pèrkurá pa krea posibilidatnan pa finansiamentu sostenibel.”

Ministerio di OCW tambe a pone fondonan disponibel pa sigui desaroyá nos biblioteka. Haña un alohamentu nobo i finansiamentu pa esei tin prioridat. Durante un bishita na e lokalidat aktual ku e sekretario di estado, Gobièrnu insular a ekspresá su deseo pa e biblioteka nobo bai okupá un lugá mas prominente den komunidat i pa e por sirbi tambe komo un sentro di konosementu tokante pasado di sklabitut, historia i patrimonio di Boneiru.

Por último e delegashon a bishitá School of Performing Arts Bonaire. Aki alumnonan di e skol di baile a papia di nan eksperensianan i kiko e balor agregá di e skol ta pa nan, esta ku baile ta yuda nan pa forma nan propio identidat i ta brinda nan un perspektiva pa futuro. Sekretario di estado Uslu a enfatisá tambe importansia di instansianan manera esaki i a indiká ku huntu mester buska solushonnan sostenibel pa e sektor di kultura di Boneiru.

Staatssecretaris Uslu krijgt kijkje in culturele sector van Bonaire

Nederland stelt jaarlijks 150.000 euro beschikbaar voor de cultuurcoach-regeling.

Leden van het bestuurscollege hebben afgelopen week met staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media, die ons eiland bezocht in verband met een werkbezoek, in goede sfeer gesproken over uiteenlopende onderwerpen die Bonaire aangaan waaronder de toekomstige cultuuragenda, het slavernijverleden, de komst van de nieuwe bibliotheek en de inzet van cultuurcoaches.

Nederland stelt jaarlijks 150.000 euro beschikbaar voor de cultuurcoach-regeling. Dit initiatief is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het Ministerie van OCW en biedt mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding. De coaches worden lokaal geworven en zullen de komende drie jaar aan de slag gaan. Het OLB zal zich de komende tijd buigen over de precieze invulling hiervan voor Bonaire.

Tijdens dit proces wordt ook aandacht besteed aan het versterken van cultuurparticipatie, -educatie en talentontwikkeling op basis van het cultuurbeleid van Bonaire. In dit kader wordt cultuur niet alleen aangemerkt als de tradities en culturele uitingsvormen van ons eiland, maar ook de verschillende kunstdisciplines zoals dans, theater, muziek, beeldende kunst, mode, nieuwe media en film. In Europees Nederland worden cultuurcoaches onder andere ingezet in verzorgingstehuizen, cultuurafdelingen van de overheid, scholen, bibliotheken en wijkcentra.

Meer prioriteit voor cultuur

Verder is tijdens het werkbezoek gesproken met diverse organisaties voor de culturele en creatieve sector op Bonaire over de grote zorgen die zij hebben en de nood voor een structurele basisfinanciering voor de culturele instanties op het eiland. Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Cultuur: “Ook ik zie graag dat wij als bestuurscollege meer prioriteit geven aan deze sector en dat we ervoor zorgen dat er duurzame financieringsmogelijkheden komen.”

Vanuit het Ministerie van OCW zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de bibliotheek. Het vinden van een nieuwe locatie en de financiering ervoor is prioriteit. Het eilandsbestuur heeft tijdens een bezoek op de huidige locatie met de staatssecretaris de wens uitgesproken dat de nieuwe bibliotheek een meer prominente plek gaat innemen in de maatschappij en ook kan dienen als een kenniscentrum waar men terecht kan voor informatie over het slavernijverleden, de geschiedenis en het erfgoed van Bonaire.

Het laatste bezoek met de delegatie was bij de School of Performing Arts Bonaire. Hier hebben de leerlingen van de dansschool gesproken over hun ervaringen en wat de meerwaarde van de school voor hen heeft, namelijk dat het dansen helpt bij het vormen van een eigen identiteit en toekomstperspectief te bieden. Staatssecretaris Uslu benadrukte ook het belang van instanties zoals deze en gaf aan dat er met elkaar gezocht moet worden naar duurzame oplossingen voor de cultuursector op Bonaire.